Požár bytu v Hodoníně policie šetří jako trestný čin. Škodu má sedm domácností

Celkem deset lidí dostal do svízelné situace požár bytu v ulici Pravoslava Veselého v Hodoníně. Hasiči tam zasahovali v sobotu. Do případu se kvůli vysoké škodě vložili policisté. Teď oznámili, že viníkovi v případě usvědčení hrozí i vězení. Poničené byty patří městu, to nyní řeší opravy.

Bytový dům v ulici Pravoslava Veselého v Hodoníně tři dny po požáru. | Video: Deník/Petr Turek

S podezřením na trestný čin vyšetřují policisté požár bytu v ulici Pravoslava Veselého v Hodoníně. Jak už Deník informoval, plameny v sobotu ráno jednu domácnost zcela zničily, další pak poškodily. „Vzniklá škoda je značná a naplní podstatu trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Sobotním požárem bytového domu se tak dál zabýváme,“ sdělil v úterý policejní mluvčí David Chaloupka. Současně upozornil, že možnému viníkovi hrozí až pětileté vězení. Krimi zprávy z Hodonínska čtěte ZDE. Požár způsobil škodu ve výši pěti milionů korun, hasičům se pak podařilo uchránit majetek s hodnotou dvaceti milionů. Ze zakouřeného domu vyvedli tři obyvatele. „Před našim příjezdem jich dům opustilo patnáct. Čtyři lidé skončili v péči záchranné služby a následně byli odvezeni do nemocnice,“ připomněl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Zdroj: hasiči Deník už o den později upozornil na verdikt vyšetřovatele, podle kterého jsou pravděpodobné dvě příčiny vzniku ohně: problém s elektroinstalací nebo nedbalost při kouření. Poničené a neobyvatelné byty jsou nájemní a patří městu. „Zasažených jich bylo sedm, z toho dva vyhořely,“ přiblížil následky mluvčí radnice v Hodoníně Josef Horníček. Část nájemníků odešla k příbuzným. „Někteří skončili v nemocnici, ale snad by už měli být propuštěni. A podařilo se jim najít náhradní ubytování. Všichni by tak měli být v tomto ohledu nějakým způsobem zajištěni. Týká se to deseti lidí,“ sdělil mluvčí Horníček. Zástupci města budou nyní řešit obnovu zničeného majetku. Náraz do stromu u Mikulčic. Těžce zraněnou ženu dostali z auta až hasiči Oheň lidi žijící v ulici Pravoslava Veselého ale nepotrápil letos poprvé. Hasiči tam vyjížděli i před dvěma měsíci, a to k požáru sklepa. Evakuovali tehdy šestnáct místních, polovina z nich potřebovala ošetření. Škoda tehdy neměla přesáhnout sto tisíc korun. Velitel městské policie Jindřich Vašíček připomněl, že se strážníci o zlepšení situace v lokalitě snaží dlouhodobě. „Působí tam také naši asistenti prevence kriminality, navíc dohlíží na pořádek i domovnice – preventistka a ulice je pod naším kamerovým systémem,“ nastínil zdejší opatření šéf strážníků. Situaci v místě, které v Hodoníně nepatří mezi právě vyhledávané, se v mnoha ohledech zlepšila. Stejně jako u sobotního požáru stálo kouření pravděpodobně i za požárem ubytovny u nedalekého vlakového nádraží. Hořet tam začalo o den dříve. Škoda se dostala na půl milionu.

