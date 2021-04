Jarda Fukal si zranil koleno. Bývalého fotbalistu to nevykolejilo a začal na sobě makat.Zdroj: se svolením Jaroslava Fukala

VLASTNÍ VŮLE A PODLOŽKA

Spoustu jedinců z Fukalova okolí zajímalo, jakým způsobem se dostal do formy. Navíc přišel loni na jaře první lockdown kvůli koronaviru. „Rozhodl jsem se, že dostanu do pohybu lidi všech věkových kategorií z pohodlí domova. Začal jsem cvičit online před kamerou, kdy se mohl ke mně kdokoliv připojit zcela zdarma. Každému stačila podložka na cvičení a vlastní vůle. Ze začátku se mnou cvičilo kolem patnácti lidi a já si říkal, jak je to super,“ líčí Fukal.