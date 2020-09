SLOVANSKÉ RITUÁLY. Pro Lucrezii Borgii, která se zabývá interpretací historické hudby, vyrobil tři videoklipy. „Jeden na téma pána Prstenů, další o rakouských čertech Krampusácích a třetí o čarodějnici, která na Noc Kupaly omládne, obcuje s démonem a ráno se probudí zase jako stará. To bylo top!“ neskrývá Gombár radost. V klipu o Kupadelné noci i využil kulis skanzenu na Hradišti u Znojma či rybníka na Milevsku. „Žije tam skupina lidí, kteří slaví slovanské svátky v jejich původní formě. Zapálili obrovskou vatru, ulili medovinu. To bylo zatím největší. Snažil jsem se do klipu dát i speciální efekty,“ žhavě líčí Gombár.

Zdroj: archiv Jiřího Gombára