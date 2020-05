Oblíbený podnik provozuje se svojí přítelkyní Martinou. „Jak jsme se seznámily? Bylo to neplánované, jak to často bývá. Přišlo to samo. Prostě jsme se seznámily, padly si do oka a teď už spolu žijeme pět let. O podnik se teď vlastně staráme společně,“ říká Joe.