Zdroj: archiv J. Hyláka.

Neuzavírá se ale do sebe a snaží se utvářet plodnou spolupráci s kolegy z celé republiky. „Naše kovářská dílna spolupracuje už osm let s uměleckou zvonárnou v Myslkovicích u Tábora pod vedením Michala Votruby, pro kterou vyrábíme srdce do nově odlitých zvonů nebo kopie srdcí do starých zrestaurovaných zvonů,“ vysvětluje Hylák. Nemusí se přitom vždy jednat jen o jiné kováře. „Stále spolupracujeme například také s Veronikou Geršlovou, která se zabývá zlatnickým řemeslem, kde se částečně podílíme na návrzích luxusních šperků z damascénské oceli kombinované se zlatem, stříbrem a diamanty,“ pochvaluje.