Řada lidí by propadla chmurám. Sport by bylo to poslední, na co by mysleli. U Drasticha však láska k pohybu zvítězila a po dlouhé a bolestivé rekonvalescenci se vrátil do bývalé formy. „Mohl jsem sednout na zadek a litovat se, ale řekl jsem si, že tak to nejde. Začal jsem hledat způsoby, jak se ke sportu vrátit. Najednou jsem zjistil, že lyžovat jde, jezdit na kole jde, posilovat jde, stolní tenis jde. Skoro všechno jde,“ vzpomíná Drastich.

Zdroj: archiv Bořivoje Drasticha