Zdroj: archiv V. Jelínkové

Díky práci v revizním oddělení se Jelínková dostala i ke skutečné lahůdce. „Měli jsme na starosti čtrnáct depozitních klášterních knihoven, které byly v padesátých letech zabaveny tehdejším režimem mnišským řádům. My v knihovně jsme se tedy o klášterní knihovny starali. Naštěstí jsme měli velmi dobrou spolupráci s památkáři, v mnoha případech jsme se postarali o opravy těchto knihoven. Těší mě, že když jsem pak po třiceti letech knihovny vracela řádům, tak s mnohými spolupracujeme i nadále,“ má radost žena.

Za udržování a obnovu klášterních knihoven získala v roce 2017 cenu Rytíř péče o památky. „Rajhradskou klášterní knihovnu jsem pomáhala vracet do života. V určitém období totiž byly knihy vyvezeny z nevyhovujících prostor do našeho depozitáře. My jsme pak získali prostředky na úpravu celé knihovny. Když pak byly opravené prostory v Rajhradě, tak se knihovna vrátila zpátky. Bylo výborné, že se to podařilo,“ těší Jelínkovou.