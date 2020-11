Ve městě se přitom se spolkem podílí na řadě akcí. „Z našich posledních sklidila zasloužilou pozornost výstava stromy Vyškova. V současné době se věnujeme též výsevu květnaté louky u zámecké zahrady. Organizujeme ve Vyškově také již řadu let akci „Ukliďme Česko“,“ vyjmenovává. Vyškované jsou podle něj v porovnáním s minulostí ke změnám v životním prostředí velmi pozorní. „Pozoruji to například z různých podnětů, se kterými se lidé na Zelený Vyškov obracejí. Je to pochopitelné vzhledem k tomu, že tlak na přírodu každoročně enormně narůstá. Snahy o nápravu jaké vyvíjí stát nebo dobrovolné organizace připomínají často boj s větrnými mlýny,“ připouští Novotný.

Zdroj: osobní archive