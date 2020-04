Když mostecká házenkářka Petra Maňáková v loňském létě běhala kilometry a posilovala, aby se během mateřské dostala do kondice, její malá dcera Teodora spala o pár metrů dál v kočárku. Na podzim už z náruče tatínka Františka sledovala maminku na hřišti v přípravném zápase. Být jednou z nejúspěšnějších sportovkyň v zemi je dřina.

Obrovská euforie po postupu do Ligy mistrů. Žádnému jinému ženskému házenkářskému týmu se to v české historii nepodařilo | Foto: Dominik Síbr

Házenkářský klub Baník Most podobné příběhy zažívá denně. Je týmem, který vybojoval sedm českých titulů, vyhrál evropský pohár Challenge Cup a jako jediný házenkářský celek v zemi se dostal do Ligy mistryň. Parta holek, kterou spojuje vášeň pro házenkářský míč, by mohla vyprávět. Přitom házená je pro ně jen koníčkem, kterému ovšem věnují neskutečné množství času. Drtivá většina mladého týmu totiž ještě studuje, legendární sedmadvacetiletá brankářka Dominika Müllnerová si pak bere na daleké cestování za zápasy v práci volno.