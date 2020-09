Kandidát na hejtmana Jan Grolich odpoví v on-line rozhovoru. Ptejte se

/KOMERČNÍ PREZENTACE/ Zajímáte se o politické dění v Jihomoravském kraji? Hostem on-line rozhovoru Deníku bude Jan Grolich, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje za KDU-ČSL. Na vaše dotazy bude odpovídat v úterý 22. září od 10 do 11.30 hodin. Ptejte se na to, co vás zajímá. Otázky můžete pokládat už nyní.

Jan Grolich z KDU-ČSL. | Foto: archiv J. Grolicha

Online rozhovor

