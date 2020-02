Jožka Kubík

* 9. 4. 1907 – Hrubá Vrbka

† 8. 2. 1978 – Hrubá Vrbka

Na housle se naučil hrát poslechem známých horňáckých hudců. V patnácti letech se stal primášem muziky vrbeckých Lipárů a velických Miškeříků. Od poloviny třicátých let měl vlastní muziku, do které zavedl vedle obvyklých smyčců také cimbál.



Kapela měla takový ohlas, že se během války podařilo její romské členy vyčlenit z deportací do vyhlazovacích táborů. V Kuželově pak vznikla Kubíkova socha – první socha Roma u nás.