Výlet na kole: Přes vodopády do Domašova nad Bystřicí

Pokud se vydáte do Olomouce vlakem, můžete svůj výlet zahájit hned u olomouckého hlavního vlakového nádraží. První úsek výletu povede do Velké Bystřice. Po značené cyklotrase 5 pojedete podél řeky Bystřice až do Bystrovan, kde si můžete udělat krátkou zastávku u občerstvení Na hřišti.

Posluchovské vodopády | Foto: Shutterstock

Trasa: Olomouc – Bystrovany – Velká Bystřice - Mariánské Údolí, Hlubočky, Posluchov – Hrubá Voda – Smilov - Domašov nad Bystřicí Těsně před obcí se nachází pevnost Fort IV, ke které je možné udělat malou zajížďku. Pevnost však uvidíte pouze zpoza plotu, v současnosti je nepřístupná. Z Bystrovan budete podél řeky pokračovat až do Velké Bystřice. Tam můžete navštívit zdejší renesanční zámek a poté si dát oběd v hotelu Zámek Velká Bystřice. Po okolí lázeňských Luhačovic Přečíst článek › Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsNa sladkou tečku po dobrém obědě si zajděte do cukrárny Galerie, která kromě sladkých dobrot nabízí i míchané nápoje. Z Velké Bystřice se dále vydáte po cyklostezce 6009 do Mariánského Údolí, části obce Hlubočky. Na místě můžete spočinout v restauraci V Údolí kde si kromě občerstvení vychutnáte i čerstvý vzduch a pohled na krásnou přírodu. Trasa dále pokračuje do Posluchova, v němž se nachází Posluchovské vodopády vysoké až 5 metrů, a pokračuje až do Hrubé Vody. Po cestě můžete navštívit bývalou štolu Panny Marie Sněžné, která fungovala v 18. až 19. století a také k vodopádu pod Vráblem. Pokud budete mít čas a síly, odbočte i ke zřícenině hradu Hluboký. V blízkosti železniční stanice Hrubá Voda se nachází Park sportu Hrubá Voda, který nabízí vyjížďky na koních, diskgolf, minigolf, bobovou dráhu, Kamzíkovu stezku a další vyžití. Nedaleko resortu stojí pivnice U Supa, tam vám načepují osvěžující pivo. V Hrubé Vodě můžete svůj výlet ukončit a vydat se zpět do Olomouce, ať už na kole či vlakem. Po chmelnicích Přerovska Přečíst článek › Sportovci si mohou trasu prodloužit do Domašova nad Bystřicí, ale pozor, jedná se o nejnáročnější úsek celého výletu, který není vhodný pro děti. Z Hrubé Vody se vydáte údolím Bystřice a přírodní rezervací Hrubovodské sutě do Smilova. Dále pojedete kolem kolem Magdalenského a Panského Mlýna a skály Malý Rabštýn až do Domašova nad Bystřicí. Po náročném úseku si zaslouženě odpočiňte a posilněte v místní hospodě U Podjezdu. GPS souřadnice: ● Fort IV 49.5972617N, 17.3096678E

● Bystrovany 49.5941506N, 17.3277150E

● Zámek ve Velké Bystřici 49.5940931N, 17.3580264E

● Hlubočky-Mariánské údolí 49.6149750N, 17.3925036E

● Posluchov 49.6316589N, 17.4011728E

● Vodopád pod Vráblem 49.6610467N, 17.4047136E

● Park sportu Hrubá Voda 49.6684494N, 17.4381294E

● Přírodní rezervace Hrubovodské sutě 49.6916517N, 17.4404894E

● Malý Rabštýn 49.7230192N, 17.4516822E

● Domašov n. Bystřicí 49.7424850N, 17.4475344E

