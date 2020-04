Někteří uživatelé sociálních sítí rovněž vyjádřili sounáležitost s bývalým manželem Heardové, slavným americkým hercem Johny Deppem. „Nejlepší možná zpráva. Johny Depp se dočkal spravedlnosti – jeho bývalá žena dostala, co si zaslouží,“ napsal na twitteru uživatel s přezdívkou blackfeather.

best news ever. #justiceforjohnnydepp this woman is getting what she deserves. lol #AmberHeard

screw you https://t.co/6600zRkHr8