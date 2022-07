Populární párty hra byla vydaná v roce 2015 a rázem se stala světovým trhákem. Rok po vydání dokonce získala deskoherního „Oscara“ Spiel des Jahres (Hra roku) 2016. K volné distribuci bylo vytvořeno pět tisíc kusů česko-ukrajinské verze této společenské hry, samotné CGE ale očekává mnohem větší poptávku. „Pro představu, to je na české deskoherní poměry nadstandardní množství. Ale už teď to vypadá, že bychom jich ideálně potřebovali ještě více,“ říká Petr Murmak, výkonný ředitel Czech Games Edition .

God of War: Ragnarök má datum vydání. Co o hře zatím víme

Veškeré náklady na výrobu her samozřejmě pokrývá samotná společnost a nejedná se o jedinou pomoc, kterou pro Ukrajinu od začátku války udělala. „Po začátku ruské agrese jsme se rozhodli, že vezmeme veškeré zisky z ruského trhu za 15 let naší existence a pošleme je na přímou pomoc Ukrajině. Totéž udělali někteří naši designéři. Celkem šlo o více jak 12 milionů korun. Ale nechtěli jsme zůstat jen u finanční pomoci. Někteří ze zaměstnanců poskytli bydlení ukrajinským rodinám nebo jezdili pendlovat za hranice,“ pokračuje Murmak. „I proto jsme přemýšleli, co udělat dalšího, a skončili jsme u toho, co nám jde nejlépe – u tvorby her.“

„Najděte společnou řeč“

Tak zní jedno z hesel charitativní kampaně Czech Games Edition. Samotná hra funguje tak, že dva týmy se snaží odhalit na hracím poli agenty dříve než jejich soupeři. Umístění agentů na „mapě“ zná ale pouze vedoucí týmu, který se ostatním hráčům snaží prozradit jejich polohu za pomocí slov a asociací. Hrací mapu totiž tvoří kartičky s názvy různých předmětů, zvířat, jmen a podobně a pokud je mezi určitými kartičkami vedoucí schopný najít spojitost, má tým napůl vyhráno. Když se například na hracím poli objeví kartičky se slovy SLON, MEDVĚD, PES, tak vedoucímu týmu stačí zahlásit slovo „Zvíře“ a počet karet, ke kolika se nápověda váže, v tomto případě „3.“

Pět nejlepších mobilních her na dovolenou, za které nemusíte utratit ani korunu

Hráči se následně snaží podle nápovědy agenty na poli odhalit. Čím lépe umí vedoucí týmu poradit, tím efektivněji a rychleji mohou jeho spoluhráči objevit jednotlivé agenty. Ukrajinci se tak mohou učit česky tím, že budou radit a hádat v češtině, a Češi naopak mohou využívat ukrajinštinu. „Z jedné strany je slovo v češtině a jeho fonetický přepis do cyrilice. Z druhé strany je pak překlad do ukrajinštiny, pro změnu doplněný o přepis do latinky. Hráči tak mohou hrát v jednom jazyce, a pokud si nebudou jistí významem slova, jednoduše si otočí kartičku a ujistí se, co daný výraz znamená,“ vysvětluje jeden z designérů hry Ondřej Skoupý.

Hra je pro potřebné zcela zdarma

„Párty hru století“ můžete volně získat v partnerských kamenných obchodech v Praze, v Brně, v Ostravě, v Kladně, v Pardubicích, v Českém Těšíně a ve Vysokém mýtě. Zároveň hru ale CGE již začalo distribuovat do potřebných zájmových skupin. „Spolupracujeme s neziskovou organizací Charita Česká republika, která skrze síť Young Caritas distribuuje hry v charitní síti, aby se dostala k lidem, pro které je určena.

Pomáhá nám náš český partner MINDOK, kterému se podařilo dostat hru do vybraných deskoherních speciálek, ve kterých je možné si ji vyzvednout. A jednáme také s Městskou knihovnou Praha, Sdružením knihoven České republiky a Místními akčními skupinami a dalšími organizacemi tak, abychom hru dostali do škol, školek, dětských skupin, středisek volného času i knihoven,“ říká Petr Murmak.