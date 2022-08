Monika Bagárová začíná nový život: Čeká ji stěhování a chce změnu na svém těle

A kdože postoupil do finále? Jména krásek jsou níže a také si je prohlédněte ve fotogalerii.

Finalistky Miss České republiky 2022

Natálie Kovářová, 21 let, Praha

Andrea Kaplanová, 18 let, Louny

Karolina Budka, 17 let, Praha

Natálie Kočařová, 20 let, Prostějov

Julie Hojdyszová, 22 let, Frýdek-Místek

Soňa Paldusová, 23 let, Ostrava

Pavlína Jágrová, 23 let, Pardubice

Martina Smejkalová, 20 let, Urbanov

Klára Porhajmová, 18 let, Brno

Jana Šprtelová, 22 let, Bruntál

Andrea Kubinová, 26 let, Praha

Lucie Hájková, 20 let, Dobříš