A protože čísla vládnou světu, a to i filmovému, akademici letos přišli s novinkou (jež se přetřásala už před lety) – extra cenou Fan Favorite, jinými slovy cenou fanoušků. Názory jsou na to různé, od kritických až po nadšené. „Nechápu, proč mají akademici potřebu vracet na scénu obdobu tzv. populárního Oscara, který tu už byl v roce 2018,“ cituje server BBC divačku Sophii Ciminello.

„Nikoho nezajímá, co si myslí publikum, na to máme Box Office Mojo – statistiku návštěvnosti a tržeb. Diváci chtějí slyšet, co si myslí slavné tváře, filmaři a producenti, kteří filmy dělají. To je důvod, proč se díváme na oscarový večer.“ Americký herec Samuel L. Jackson je ale jiného názoru: „Měl by existovat Oscar pro nejoblíbenější film! I o tom přece je filmový průmysl…“

Tak jako tak, Fan Favorite letos bude a můžeme se dohadovat, kdo se stane miláčkem této ceny. Od ostatních vítězů jej odliší pouze jiný druh ceny, jak akademici oznámili, zlatou sošku nedostane.

A možní favorité? Není čas zemřít, K zemi hleď!, Minamata, Armáda smrti, Zhoubné zlo i Spider-Man: Bez domova. Tak alespoň zatím hlasují fanoušci na Twitterových účtech. Jestli tenhle akademický trik dát slovo sociálním sítím zvýší i diváckou sledovanost večera, stěží předvídat. Uvidíme, jak to v neděli v noci dopadne.

Oscarová Síla psa

Pokud jde o klasické adepty, tam je na místě připomenout, že nejlepším může být antiwestern Jane Campionové Síla psa, a to hned ve 12 kategoriích! Letošní favorit usiluje kromě hlavní kategorie i o nejlepší režii, adaptovaný scénář, hlavní a vedlejší mužské herecké výkony a další ceny. Lze předpokládat, že leccos z těchto nominací promění, i když silné soupeře má minimálně ve dvou filmech. V emotivním rodinném dramatu V rytmu srdce (Coda) o dceři neslyšících rodičů, která se musí rozhodnout mezi rodinnou povinností a svým hudebním snem, a velmi osobním snímkem Kennetha Branagha Belfast.

Leccos už naznačily nedávné ceny asociace herecké, producentů i režisérů a také britské BAFTA. Opakovala se jména Síla psa, V rytmu srdce, ale také Spielbergova West Side Story. U scénářů se nejspíš poperou se Sílou psa Belfast a Lékořicová pizza.

Z herců by si Oscara zasloužil famózní Benedict Cumberbatch ze Síly psa, akademie má však už pár let i jiné preference. Z hlediska pravidel ohledně zastoupení žen a rasových a sexuálních menšin mají větší šanci Will Smith za roli trenéra ve sportovním filmu Král Richard: Zrození šampionek, případně Denzel Washington za Macbetha Joela Coena.

Nejlepší herečkou může být Kristen Stewartová za postavu Lady Diany v netradičním snímku Spencer. Velké sokyně má ovšem v Jessice Chastainové (Očima Tammy Faye) a Penelope Cruzové (Paralelní matky).

V režii mohou vyhrát kromě Campionové i Paul T. Anderson (Lékořicová pizza) nebo Kenneth Branagh (Belfast), a bez šance není ani čerstvá režijní debutantka, herečka Maggie Gyllenhaalová s Temnou dcerou podle Eleny Ferrante.

Co říkají sázkaři?

A na koho sázejí čeští fanoušci? Podle pátečních informací Tipsportu bylo zatím prosázeno přibližně 800 tisíc korun. Podle bookmakerů si nejlépe vede film Síla psa Jane Campionové, tedy všeobecný favorit. Sází se na něj v kurzu 1,70:1 a sice v hlavní kategorii nejlepší film. Za soupeře má podle sázkařů rodinné drama V rytmu srdce 2,20:1

Pokud jde o nejlepšího herce v hlavní roli, tam si fanoušci tipli rovněž Willa Smithe ze sportovního dramatu Král Richard: Zrození šampionek (kurz 1,1:1). Jeho nejsilnější vyzyvatel Benedikt Cumberbatch ze Síly psa je v kurzu 5:1, třetím v pořadí je Andrew Garfield s kurzem 17:1.

Oproti minulým ročníkům se překvapivě sází hojně i na kategorii nejlepší herečka v hlavní roli. Favoritkou je Jessica Chastainová (kurz 1,65:1), která hraje titulní hrdinku ve filmu Očima Tammy Faye o ženě, jež založila křesťanské televizní vysílání, podvodné zákulisí jí ale zlomilo vaz. Na kurz 4:1 dosáhla jako druhá v pořadí Kristen Stewartová za film Spencer. Na třetím místě je Nicole Kidman za další film z amerického televizního zákulisí Ricardovi, její kurz činí 5:1.