Televizní reality show můžeme za normálních okolností pokládat za jistou obdobu "bakalářských příběhů", tedy za sledování nejrůznějších příhod "ze života", které se však dějí skutečným lidem a často i v reálném čase. Pro diváky bývají tyto pořady nejen atraktivní, ale také návykové, protože si mezi účinkujícími tipují své oblíbence a těší se na jejich další osudy. Jde-li o reality show s jedním hlavním protagonistou, jsou zase zvědavi, kam jejich favorita další díl zanese a jak si tam bude jejich hrdina počínat.

Pro samotné účinkující to ale až tak velká zábava není. Samotné natáčení představuje často nemalé fyzické i psychické vypětí, a další stres se často přidává poté, co kamery zhasnou - člověk, který se náhle dostal z anonymity davu do světel reflektorů, se musí vyrovnávat s náhlou popularitou a posléze naopak s její ztrátou, protože jednu reality show snadno zastíní jiná.

Všechny tyto okolnosti bohužel někdy zafungují jako výbušný koktejl, a diváci se pak zničehonic stanou svědky docela jiné show, která už zdaleka není tak zábavná: přímého přenosu ze smrti.

Smrt přímo při natáčení

Francouzští televizní diváci už asi nikdy nezapomenou na rok 2013. Jejich oblíbená reality show Koh-Lanta, jež je francouzskou verzí Trosečníka, musela být zrušena poté, co jeden ze soutěžících hned v prvním natáčecím dnu zemřel. Podle listu Hollywood Reporter podlehl pětadvacetiletý Gerald Babin náhlé srdeční zástavě.

Babin se ten den právě vylodil na soutěžním ostrově a zapojil se do jedné z prvních soutěžních výzev, která zahrnovala přetahování. Náhle si začal stěžovat na bolestivou křeč v rukách a žádal o převoz do nemocnice. Během cesty do nejbližšího zdravotního zařízení prodělal několik srdečních příhod a ještě před příjezdem do nemocnice zemřel.

Tím ale děsivý příběh neskončil. Lékař, jehož úkolem bylo dohlížet během natáčení na zdravotní stav soutěžících, spáchal po Babinově smrti sebevraždu. Producenti show se nicméně nakonec rozhodli v její výrobě pokračovat, takže se od další sezóny opět vysílala.

Natáčení stálo život i slavného australského "lovce krokodýlů" Stevea Irwina, jenž byl dobře známý i v České republice. V roce 2006 ho během podmořského filmování u Velkého bariérového útesu zasáhl ostnem do srdce velký rejnok. Čtyřiačtyřicetiletý dobrodruh si ještě stačil z hrudi osten vytáhnout, pak ale upadl do bezvědomí, z něhož se ani přes rychle poskytnutou pomoc už neprobral.

"Austrálie zažívá obrovskou ztrátu, Steve byl skvělým mužem a vášnivým ekologem, který přinesl zábavu a vzrušení milionům lidí," uvedl tehdy australský premiér John Howard.

Nezvládli závislost

Šestatřicetiletý americký diskžokej Adam Michael Goldstein, přezdívaný DJ AM, natočil v roce 2009 pro televizi MTV osm epizod dokumentárního seriálu "Gone Too Far", v němž měl pomáhat mladým lidem s jejich závislostmi. Věci se však vyvinuly jinak, než producenti předpokládali. Ještě v létě toho roku museli natáčení nečekaně ukončit, protože dýdžej nečekaně zemřel.

Policie při úředně nařízené prohlídce Goldsteinova bytu objevila drogové vybavení svědčící o tom, že muž, jenž měl ze závislosti dostávat jiné, nezvládal úplně ani svou vlastní. Televize MTV se proto nakonec rozhodla tento seriál vůbec nevysílat, byť někteří lidé argumentovali, že smrt hlavního protagonisty učinila jeho poselství ještě daleko zřetelnější a naléhavější.

Kombinace drog a alkoholu se stala osudnou také devětadvacetiletému Joeymu Kovarovi, oblíbenému účinkujícímu z reality show "Real World", která je vůbec prvním pořadem tohoto druhu na světě (vysílá se od roku 1992), a "Celebrity Rehab with Dr. Drew" (Odvykačka celebrit s doktorem Drew).

Podle některých médií Kovar krátce před svou smrtí zveřejnil na svém Twitteru sdělení: "Co máme za sebou a co máme před sebou, je drobnost ve srovnání s tím, co je v nás… upadneš sedmkrát, zvedneš se osmkrát."

Ve stínu vraždy

Zatímco diváci reality show ve Spojených státech byli v roce 2009 zaujati příběhem Goldsteina, v sousední Kanadě řešili jiného hrdinu, a sice Ryana Jenkinse, který byl jedním ze soutěžících v reality show "Megan Wants a Millionaire" ("Megan chce milionáře"). Jde o americký soutěžní formát, v němž sedmnáct bohatých svobodných mužů soutěží o "lásku" americké modelky a televizní hvězdičky Megan Hausermanové.

Jenkins se dostal v roce 2009 na titulní stránky bulvárních i seriózních médií kvůli tomu, že se stal hlavním podezřelým v případu vraždy jeho bývalé manželky, modelky Jasmine Fioreové.

Zdroj: Youtube

Na internetu lze dodnes spatřit záběry z hotelové kamery, zachycující Jenkinse v chodbě vedoucí k pokoji, v němž byla Jasmine Fioreová pravděpodobně zavražděna (svědčily o tom mimo jiné krvavé stopy).

Tělo modelky, která se proslavila díky Playboyi, byla nalezeno zohavené a bez rukou, uložené do kufru a pohozené v kontejneru se smetím. Z úst jí byly údajně vytlučeny zuby, policie ji prý proto identifikovala až podle sériových čísel prsních implantátů. Jenkins, jenž byl hlavním podezřelým, spáchal nakonec sebevraždu, jeho tělo se našlo v jednom z kanadských motelů.

Svou přítelkyni zavraždil také Briane Lee Randone, někdejší hrdina reality show "The Sexiest Bachelor in America" ("Nejsmyslnější starý mládenec v Americe"). Šlo o zřejmě o předem nezamýšlené zabití v afektu, jímž vyvrcholila prudká domácí hádka. Když Randone zjistil, že je jeho družka v bezvědomí, zavolal na tísňovou linku 911, ale už bylo příliš pozdě.

Skončili sebevraždou

Aktuální česká kauza, kdy manžel jedné z aktérek show televize Nova "Výměna manželek" spáchal sebevraždu, částečně připomíná devět let starý případ Russella Armstronga, sedmačtyřicetiletého muže Taylor Armstrongové, jež byla jednou z hrdinek americké reality show "Paničky z Beverly Hills" ("Real Housewives of Beverly Hills").

Tato show sleduje život několika žen žijících v uzavřené komunitě americké "vyšší vrstvy", které jsou sice zajištěné, ale tak trochu ve zlaté kleci - musí dbát o své domy, šperky, auta a mladistvý vzhled.

Armstrong v jedné z natáčecích pauz také spáchal sebevraždu, k níž zřejmě vedly jeho dlouhodobé spory s manželkou, kterou údajně opakovaně fyzicky napadal. V době natáčení pár procházel rozvodem, o nějž požádala Armstrongova žena.

Sebevraždou bohužel skončil i Joseph Cerniglia, jeden ze soutěžících britského seriálu "Gordon Ramsay: Noční můry kuchyně" ("Kitchen Nightmares"), která je v podstatě předlohou k českému "Ano, šéfe!" se Zdeňkem Pohlreichem (v češtině proto soutěž běžela i pod názvem "Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym").

Ramsay podobně jako Pohlreich vyráží v tomto seriálu "na inspekce" do restaurací, kterým se nedaří, a za pomoci značně expresivního a neurvalého slovníku se je snaží postavit na nohy. Jedna z jeho oblíbených otázek například zní: "Proč jste se, k.rva, rozhodli podnikat, když nemáte ani páru, jak na to?"

Šéfem jedné takové hospody byl i Cerniglia, motiv jeho sebevraždy však zůstal neznámý.