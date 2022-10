Soutěž krásy finišuje. Nejhezčí dívku Česka lidé vyberou snadno, na internetu

Jste těsně před porodem, jak probíhají poslední přípravy?

Většinu výbavičky jsem si naštěstí schovala po Elliotovi, takže teď nakupuju věci, u kterých jsem v prvním těhotenství váhala, zda si je pořídit. Třeba včera jsem rozbalovala super autosedačku s integrovaným podvozkem, která se hned přemění na kočárek, což je úžasná věc a v minulém těhotenství jsem ji neměla. Teď jsem na ni dostala hodně doporučení, tak jsem si ji koupila. Jinak všechno probíhá stejně, nijak extra to nehrotím. Jediné, co teď hrotíme, je stěhování, které nás čeká na konci listopadu. Na pořadu dne je balení do krabic, vyhazování starých krámů apod.

Zvládáte to fyzicky? Přibrala jsem asi dvanáct kilo, ale tělo je na to uzpůsobené. Pociťuju „hnízdící hormony“. (smích) Všechno organizuju, balím, peru, uklízím… Nedělá mi to problém. Elliot chodí do školky, takže mám přes den čas se tomu věnovat a všechno si připravit.

Těší se Elliot na bratříčka?

Myslím, že jo. Původně jsem toužila po holčičce, líbilo by se mi mít páreček, ale nakonec myslím, že chlapeček bude pro Elliotka perfektní parťák a že spolu budou skvěle vycházet. Budou si půjčovat hračky a ze mě bude totální vývařovna. (smích)

Chtěla byste ještě třetí dítě?

Teď určitě ne. Můj cíl byl mít dvě děti před třicítkou, což se mi splnilo, a jestli někdy v budoucnu budu mít ještě touhu mít další dítě, tak do toho třeba půjdeme, ale myslím, že dvě děti prozatím stačí.