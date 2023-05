Nová řada StarDance… když hvězdy tančí, kterou Česká televize odvysílá na podzim, už zná svých deset hvězdných účastníků. Jedním z nich je i známý cukrář Josef Maršálek. Čeho se obává?

Josef Maršálek | Foto: Profimedia

V jaké kondici do soutěže vstupujete?

Že bych aktivně cvičil, to necvičím, ale hýbu se, protože máme zahradu, dělám kurzy, neustále cestuju po republice i po světě, a to veřejnou dopravou, nikoli autem. Takže jistou kondici mám, ale rozhodně nejsem olympijský sportovec. To ani náhodou.

Jste připraven, že půjde pár kilo dolů?

Jsem připraven na všechno. Nemám od toho projektu žádná očekávání.

Bavil jste se o soutěži s některými účinkujícími z předchozích řad?

Ne, a ani nebudu. Nechci nic vědět. Informace, které jsem měl dostat, jsem dostal od lidí z České televize. Když dělali nábor, dali mi jednu dobrou radu do života, které si cením. Řekl jsem si o ni. Ptal jsem se: Čeho se mám držet? Řekli mi, abych nepřepálil start, s čímž souhlasím. V cukrařině to platí stejně. Nejde o sprint, ale maraton. Holt tam budu… tančit. (smích)

Josef Maršálek vymění tanec v kuchyni za tanec na parketu:

Zdroj: Youtube

Máte už s tancem nějaké zkušenosti?

Prošel jsem si tanečními. Na gymnáziu je absolvoval skoro každý. Ale taneční byly něco ve stylu filmu Hoří má panenko – vesnická zábava. Alespoň z toho mám takový pocit a nevím, jestli v podvědomí nemám od StarDance očekávání té vesnické zábavy. Teď se mě zrovna známí ptali, jestli jsem náhodou neviděl první tanec ve slovenské řadě Let’s Dance. Odpověděl jsem, že na to nemám čas. Pak mi to nedalo a já se na to ze srandy podíval a začalo mě mrzet, že jsem tohle vůbec googloval. (smích)

Kromě tanečních žádné jiné zkušenosti nemáte?

Nikdy jsem neměl v tomto směru žádnou ambici. Držím se svého kopyta. Beru to jako příležitost zkusit si něco jiného. Ten projekt si mě našel. A když se ty dveře otevřely, rozhodl jsem se jimi projít, ale neklepal jsem na ně. (smích) Dokud mě neoslovili, vůbec jsem netušil, kolik lidí by dalo cokoli za to, aby se mohli zúčastnit. To jsem nevěděl.

Jste trémista?

Nejsem trémista, ale poslední týden, jak se blížila tisková konference, jsem byl trochu nesvůj. Ovšem jen proto, že jdu do naprosto nepoznaných vod. Jinak trémista nejsem. Mám respekt a pokoru k tanečnímu oboru a úctu k lidem, kteří na pořadu pracují. Je jich strašně moc. Je to hezký projekt, na který se těším.

Jste připravený, že budete soutěžícím mezi tréninky péct?

Zatím nevím, jestli budu vůbec stíhat. Je možné, že něco upéct stihnu, ale také, že nestihnu nic. (smích)

Bude vás partner Petr každý týden v sobotu na vyřazovacím večeru podporovat?

Když jsem doma oznámil, že jdu do StarDance, první, co mi řekl, bylo: „Co tam budeš dělat?“ (smích) Ovšem pozor! On to myslel smrtelně vážně. Stejně jako on jsem na to hned nepatřičně zareagoval a řekl mu: „Tak takovou podporu jsem fakt potřeboval.“ Asi si uvědomil, že přestřelil a hned opáčil, ať se nebojím, že na sobotní večery bude určitě jezdit.