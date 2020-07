KDY: dnes od 9.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: vstup volný

Pod názvem Poklady ze slováckej húry nabídnou mimo jiné to, co skrýval takzvaný kostn neboli truhlice, či stará skříň. Tedy fěrtůšky, kasanice, rukávce nebo děravé slovácké boty. Výstava je k vidění do konce prázdnin.