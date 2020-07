Tip Deníku na středu: Jazz weekend bude znít Kyjovem po čtyři dny

Příznivci improvizované muziky si budou ode dneška do soboty podupávat na 21. ročníku CZ&SK HELLO JAZZ WEEKENDu. Zájemci z Hodonínska zamíří na koncerty do Kyjova.

Příznivci jazzu si vychutnají festival na náměstí | Foto: archív pořadatele