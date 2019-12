KDY: čtvrtek ve 20.00

KDE: Kafé v kině, Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: 120 korun

Kapela vznikla v roce 2011 vydáním úspěšné debutové desky My Place, poté následovalo v roce 2014 album Thank You. Nyní kapela přichází s novinkou " Pověz mi…", kterou představí posluchačům naživo. Koncert začíná v osm hodin večer. Vstupenka stojí 120 korun.