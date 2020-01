KDY: úterý v 19.00

KDE: Kulturní dům, Hodonín

ZA KOLIK: 200 korun

Justin Lavash, narozen v roce 1968 Londýně si postupně vypracoval pověst vyhledávaného performera. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem a jazzem. Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb, kde silné (nezřídka autobiografické) příběhy střídají poetické imprese.

Základem Lavashova stylu je sice klasická vybrnkávací technika ve šlépějích průkopníků Richarda Thompsona či Johna Martyna, ale v duchu expanze tradičních forem u něj nepřekvapí ani prvky psychedelie, tanečního funky či naopak lyrické anebo dramatické balady. Své hráčské zkušenosti nasbíral v jižním Londýně, kde hrál v devadesátých letech jazz i kabaret, často coby sideman někdejších pěveckých hvězd. Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb, kde silné (nezřídka autobiografické) příběhy střídají poetické imprese.



Díky vyspělé kytarové technice, která si nezadá s Justinovým talentem komponovat, jej vyhledávají i čeští umělci z nejrespektovanějších, Lenka Dusilová („Brother" na CD Baromantika and „Mayday" na CD V hodině smrti), Michal Horáček („Dizzy and stranded in Prague" z alba Český Kalendář), Sunflower Caravan (CD A little bit more), Monika Načeva (CD Milostný Slabiky), Radúza (CD Marathon), DG 307 či Vladimir Merta.