Tip na pátek 29. listopadu: Ministr řeší nevěru. Na jevišti

Nerušit, prosím! Tak se jmenuje slavná divadelní hra Raye Coolneyho, která měla pod názvem Out of Order (Mimo provoz) triumfální premiéru v Londýně roku 1990. Kritikové ji považují za nejlepší anglickou komedii a dočkala se překladu do čtyřiceti světových jazyků. Co diváky táhne? Na první pohled jde o banální zápletku.

Lumír Olšovský v nové hře Nerušit, prosím v divadle Na Fidlovačce. | Foto: Eva Kořínková