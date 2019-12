KDY: 1. prosince od 16.00

KDE: Veselí nad Moravou



O vernisáži a dvou následujících nedělích budou v galerii připravené také dílny pro děti. V neděli 8. prosince, po divadelní pohádce Pojďme spolu do Betléma, mohou zájemci vyzkoušet také malování perníků. V neděli 15. prosince také doprovází galerijní dílny pohádka, v tomto případě pohádka Tři oříšky v podání Divadla na cucky. Galerie bude o těchto třech adventních nedělích otevřena do 18 hodin.



Výstavu bude možné vidět do 6. ledna 2020 vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od jedné do pěti hodin.