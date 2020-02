KDY: úterý od 19.00

KDE: Dům kultury, Kyjov

ZA KOLIK: 390 korun

Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla shrne vše, co by lidé měli znát, aby se nechovali jako slon v porcelánu. Poradí třeba, jak se obléknout do divadla, které šaty by neměly chybět v žádném dámském šatníku, nebo jaký je rozdíl mezi šedým a černým oblekem.