KDY: od 9.00

KDE: zámek Strážnice

ZA KOLIK: v ceně běžného vstupného

Rozsáhlá osobní sbírka historických loutek Milana Knížáka a také obrazy, grafiky a plastiky Vladimíra Drápala jsou k vidění v prostorách zámku Strážnice. Výstava potrvá do konce října a je k vidění vždy od úterý do pátku od 9.00 do 16.00 o víkendech o hodinu déle.