KDY: úterý 10.00 až 11.30 a 15.00 až 16.30

KDE: Zimní stadion, Hodonín

ZA KOLIK: neuvedeno

Bruslaři si mohou ledovou plochu užít dnes od deseti do půl dvanácté dopoledne a od od tří hodin do půl páté odpoledne. Stejně tak i na Nový rok. V podobných časech mohou na zimním stadionu bruslit až do neděle. Brusle si ale musí přinést vlastní. Provozovatelé upozorňují, že vybavení nepůjčují.