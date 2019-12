Tip na koncert: Petra Janů zazpívá ve Strážnici

Pospíšit si s koupí vstupenek by měli všichno příznivci písniček Petry Janů. Zlatá slavice z let 1987 až 1989 zpěvačka Petra Janů se představí na koncertu v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Známé hity i vánoční koledy zazpívá v doprovodu kapely Amsterdam. S totuto kapelou natočila Janů své poslední CD nazvané Blázni, a to před dvěma lety. Vrací se tak ke svým rockovým kořenům.

Petra Janů. | Foto: Deník/archiv