KDY: do 15. 3. 2020

KDE: Hodonín, Sál Evropa

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

„Osudy Lichtenštejnů jsou s Moravou spojeny už od roku 1249, kdy rod přišel na Moravu. Návštěvníci na výstavě uvidí zajímavé exponáty vážící se k historii Lichtenštejnska a rodu Lichtenštejnů. Velkým lákadlem by měly být exponáty z Rakouska a přímo z Lichtenštejnska,“ uvedli pořadatelé. Výstava je přístupná od pondělí do pátku od osmi do půl páté, v neděli od jedné do pěti odpoledne.