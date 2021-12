V Brně již dvanáct let přitahuje návštěvníky na Dominikánské náměstí dřevěný Halouzkův betlém. „Jeden z největších ručně vyráběných betlémů ve střední Evropě čítá na stovku postav,“ připomněla Hana Novosadová z brněnského Turistického informačního centra. Hned vedle na nádvoří Staré radnice najdou lidé hrající dřevěnou hvězdu od studia Visualove.

Na svůj betlém jsou hrdí také ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Zdobí tamní náměstí Míru. „Speciálně pro Veselí betlém vytvořil Jiří Peša. Na pozadí betléma jsou pamětihodnosti z Veselí, takže je vidět třeba zámek a kostel. Navíc jsou na betlému veselské ornamenty,“ popsala mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková.

Už šestým rokem se lidé rádi zastavují u betléma, který před svým domem ve Staré Břeclavi chystá Vít Martinec. Letos nad betlémem nově září moravská hvězda a přibyl i stromeček. „Děti se doptávaly, kam mohou věšet ozdůbky, když půjdou kolem. Tak jsme jim udělali radost a pořídili stromeček,“ řekl Martinec. Stromek lidé před jeho domem najdou až do Tří Králů. Další betlém zdobí prostranství s vánočním stromem v břeclavském parku.

Malebný dřevěný betlém zdobí i Masarykovo náměstí ve Vyškově. Řezbář Tomiš Zedník jej letos doplnil o nové postavy, dva řezbáře, dva kováře, dílnu a dva chlapce, kteří řemeslníky pozorují. Tradicí je také už dřevěný betlém Martina Lichevníka, který i letos najdou lidé při procházce centrem Znojma v horní části Masarykova náměstí u vánočního stromu.

V Blansku místní farnost připravila na vánoční čas putování po betlémech. Začne 23. prosince a potrvá do 6. ledna, svátku Tří králů. Na různých místech ve městě a ve výkladech obchodů lidé najdou rozmanité betlémy a procházku si mohou zpestřit doprovodnou šifrovací hrou.



Brno a Brněnsko



Úniková hra v Zoo

KDY: v otevírací době zahrady

KDE: Brno, Zoo

Zpestřit si víkendovou procházku po brněnské zoo mohou zájemci únikovou hrou. Soutěživým povahám stačí nabitý mobilní telefon s aplikací POEG. Středně obtížná detektivka je situována do Zoo Brno a po vyřešení případu získává úspěšný luštitel detektivní odznak. Do hry se lze zapojit nejen i víkendu, ale i ve všední den od devíti ráno do šesti odpoledne.



Adventní dílničky

KDY: do 2. ledna

KDE: Brno, hrad Špilberk

Do 2. ledna 2022 mají zájemci možnost každou sobotu a neděli navštívit Adventní dílničky pro děti i jejich rodiče. Konají se na brněnském Špilberku. Tento víkend je na programu výroba přání a ozdob.

Havel žije

KDY: sobota od 14.30

KDE: Brno, Divadlo HUsa na provázku

V sobotu uplyne deset let od úmrtí prezidenta Václava Havla. V brněnském Divadle Husa na provázku a v Uličce Václava Havla si připomenou tuto významnou osobnost divadla, disidentu a politiky. Uskuteční se výstava fotografií a promítání unikátních záznamů. Po koncertu Kapely Paměti národa vyvrcholí večer jedinečným setkáním s českými, slovenskými a polskými osobnostmi, které Havla skutečně znaly.



Vánoční show na ledě

KDY: sobota od 9.45

KDE: Kuřim

Sobotu na bruslích či na lavičce u ledu mohou zažít lidé v Kuřimi. Pořadatelé slibují, že diváci se mohou těšit na vystoupení trenérů i bruslařské přípravky. Dojde i na malé překvapení a společné předvánoční bruslení.

Vánoční prohlídky věže

KDY: neděle od 15.30 a 16.30

KDE: Ivančice

ZA KOLIK: 50 korun



Užít si sváteční atmosféry a podívat se shora na vánočně výzdobu centra města mohou v neděli a pak na Štěpána lidé v Ivančicích na Brněnsku. Prohlídky ivančické věže začínají vždy v půl čtvrté a v půl páté odpoledne. Vedle pohledu na večerní město mohou návštěvníci nahlédnout také do bytu zvoníka a potěšit se zajímavou vánoční výzdobou. Vstupné je po oba dny padesát korun pro dospělé a třicet pro osoby s nárokem na snížené vstupné.



Petr Špaček a band

KDY: 17. prosince

KDE: Brno, SONO centrum

Po velkém úspěchu ve vyprodaném Rudolfinu nyní míří Petr Špaček se svým bandem na Vánoční turné. Lidé mohou zažít jedinečnou vánoční atmosféru na koncertě, kde zazní vánoční, tak i populární, swingové, či rockové písně v originálním podání violoncella, klavíru, kontrabasu, saxofonu a bicích.

Pátrací hry

KDY: do 24. prosince

KDE: Vysoké Popovice

Stejně jako se den po dni vyloupávají čokolády z adventního kalendáře, tak se postupně rozsvěcují okna ve Vysokých Popovicích na Brněnsku. Až do 24. prosince se každý den rozsvítí jedno speciálně nazdobené s číslovkami 1 až 24 a úkolem ostatních je v obci pátrat, kde jsou. Po loňském úspěchu se zde opakuje živý kalendář. Hrací karty je třeba odevzdat do 27. prosince. Se stejnou hrou v ulicích se přidal i Zbýšov.

Živý betlém

KDY: 22. prosince od 14.00

KDE: Brno, Nový Lískovec



Závěr adventu v brněnském Novém Lískovci si užijí lidé na sousedském setkání. Společně si připomenou dávné lidové zvyky a uvidí vánoční příběh o narození Ježíška. Sehrají ho místní herci a účinkovat budou i živá zvířata. Příchozí se mohou těšit na minizoo i betlémské světlo. Dojde i na sváteční slovo. Vstup je zdarma. Akce se koná ve středu 22. prosince od dvou hodin odpoledne v Oblé ulici. Pořádá ji Sokol Nový Lískovec. Ztvárnění vánočního příběhu je zde již tradiční akcí.

Procházka po betlémech

KDY: od 20. prosince do 6. ledna

KDE: Tišnov

Tišnovská Procházka po betlémech začne v pondělí 20. prosnce a bude mít celkem deset zastavení. Ve výlohách najdou návštěvníci betlémy od řezbářů z celé České republiky, ať už od Zdeňka Farského z Náchoda nebo od Jana Čončky z Hlubočce na Opavsku nebo Ladislava Zápařky z Herálce v Čechách nebo Tišnovský betlém od členů pořádajícího spolku Art Periscope. Uvidí i díla od dalších regionálních výtvarníků. Mapku najdou zájemci zde.

Blanensko

Lyžování v Olešnici

KDY: sobota a neděle

KDE: Olešnice

Milovníci lyžování mohou zavítat do Olešnice na Blanensku. V sobotu i neděli je otevřeno od osmi ráno, v sobotu do osmi večer a v neděli do sedmi hodin.Lyžovat lze i ve všední dny, vleky spouští provoz v devět ráno. Za jednu hodinu zaplatí lidé 310 korun. Na místě je i půjčovna a servis lyží, objednat lze i výuku s instruktorem.

Adventní zastavení

KDY: neděle 17.30

KDE: Adamov

Závěrečné adventní zastavení chystá na neděli kulturní středisko v Adamově. Před budovou střediska na Ptačině promluví v půl šesté patron setkání Jiří Němec, v půlhodinovém programu se se svým vystoupením, které si připravily si pod vedením svých učitelek představí děti z mateřské školy Jilemnického.



Břeclavsko

Vánoční zpívání s Jožkou Černým

KDY: sobota od 17.00

KDE: Valtice, Vrata22

Na lidovou notu se mohou v sobotu v podvečer naladit lidé ve Valticích. Odpoledne od pěti hodin chystají pořadatelé před vinařským barem Vrata 22 venkovní vánoční zpívání s nestorem lidové písničky Jožkou Černým. Setkání pak bude pokračovat ve sklepě s cimbálovou muzikou.



Vánoční setkání

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velké Pavlovice

Oblíbený vánoční jarmark ani svařák místních vinařů letos radnice ve Velkých Pavlovicích připravit kvůli platným epidemickým omezením nemohla. Přesto bude v neděli po třetí odpoledne důvod zastavit se při procházce městem právě u radnice. Od tří hodin odpoledne bude kapela Windband vyhrávat vánoční písničky, o půl čtvrté děti vypustí balonky s přáníčky a pak bude ještě do půl páté kapela Windand pokračovat ve vánočním hraní.

Hodonínsko

Kyjovánek v parku

KDY: neděle od 16.00

KDE: Kyjov, park

Sousedské setkání plné pohody chystají na nedělní odpoledne pořadatelé v Městském parku v Kyjově. Zazpívá Kyjovánek a vystoupení bude náhradou za zrušený vánoční koncert v kostele. Příchozí mohou společně nazdobit stromeček jedlými ozdobami, které udělají radost ptákům. Přinést si mají i svíčku. Pro zahřátí zkřehlých rukou a navození příjemné atmosféry se rozhoří ohně v koších, znít budou známé i méně známé koledy. K pití bude teplý čaj nebo nealkoholický punč. Začátek je ve čtyři odpoledne.



Advent ze střechy

KDY: neděle, od 17.00

KDE: online

Loni se pustil Dům kultury Kyjov do ojedinělé akce, a to Adventu ze střechy. V letošním roce je situace ohledně koronaviru obdobná, a tak se na střechu kyjovského kulturáku vydají umělci opět. Kyjovský advent ze střechy se koná v neděli od pěti hodin odpoledne a zájemci ho mohou shlédnout prostřednictvím živého vysílání na Facebooku, YouTube i prostřednictvím regionální televize.



Zpátky do Betléma

KDY: neděle od 15.00

KDE: Veselí nad Moravou

Zpátky do Betléma. Takový název dostala hra kejklířského divadla Vojty Vrtka a Téatru Pavla Šmída. Příběh pojednává o tom, že kdyby před dvěma tisíci lety neřekla patnáctiletá slečna andělovi ANO, bylo by dnes asi všechno úplně jinak. Loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských kousků a písniček, připomene v neděli prastarý příběh.



Vánoční koncert

KDY: úterý 21. prosince

KDE: Strážnice, kulturní dům

Naladit se na tu pravou vánoční atmosféru mohou v úterý 21. prosince posluchači ve Strážnici. V místním kulturním domě Strážničan je připravený Vánoční koncert, během kterého zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby, ale i klasické české koledy. To vše v podání Českého filharmonického sboru Brno a Orchestru Czech Virtuosi. Začátek koncertu je v sedm.

Představení Teď ne!

KDY: neděle 19.00

KDE: Hodonín, Kulturní dům

Teď ne! Je název divadelního představení pojednávajícího o úspěšném muži jménem Frederik. Má krásnou ženu, dobré postavení i prosperující firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. V hlavní roli Činoherního studia Bouře se představí Michal Dlouhý.



Discgolf v parku

KDY: bez omezení

KDE: Veselí nad Moravou, zámecký park

Discgolf je oblíbenou zábavnou hrou odvozenou z golfu. Místo golfového míčku se však do jamky snaží hráči umístit létající disk, který má najít místo v ocelovém koši. Disky jsou k zapůjčení v kavárně V Parku ve Veselí za dvě stě korun vratné zálohy.

Bzenecký zámek

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bzenec

Bzenecký zámek žije o Vánocích. Takový název dostala akce, při níž se mohou návštěvníci těšit na výstavu Betlémů, galerii stromečků ozdobených dětmi ze Bzence nebo na vánoční stezku parkem, kterou doplní úkoly a hádanky. Připravený je také farmářský trh, chybět nebude stromek pro psy a kočky z útulku, kterým mohou lidé přilepšit konzervami nebo různými pamlsky. Akce se uskuteční v sobotu od dvou do čtyř.

Vyškovsko

Jarmark ve skříni

KDY: pondělí od 8.00

KDE: Vyškov, Palánek

Podpořit regionální prodejce mohou lidé díky Jarmarku ve skříni, který se koná V EkoŠpajzce na Palánku ve Vyškově. Své produkty v bedýnkách nabídnou k prodeji místní tvořiví výrobci. K dostání budou šály a plédy, přírodní mýdla, pomůcky pro lepší soustředění a učení dětí a designové oblečení. Nakupující zde najdou i drobné doplňky, dekorace a svíčky. Otevřeno bude v pondělí 20. prosince od osmi ráno do sedmi večer.

Bučovický jarmark

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Bučovice

Nakoupit si na tradičním trhu zboží pěstitelů a výrobců z regionu mohou lidé v sobotu dopoledne v Bučovicích. Jarmark se koná na náměstí Svobody.

Vánoční příběh

KDY: neděle 19. prosince od 17.00

KDE: Slavkov u Brna, SC Bonaparte

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na závěr adventu připravili pro své příznivce slavkovští divadelníci Vánoční příběh. Méně známý děj putování čtvrtého krále za betlémskou hvězdou nabídne poetické vyprávění o lidské sounáležitosti a pomoci druhým. Diváci se mohou těšit na vyprávění plné písniček skladatele Luboše Javůrka. Tuto inscenaci předvedli herci ve Slavkově v roce 2019, loni jim v repríze zabránila pandemie koronaviru. Představení začne v neděli v pět hodin odpoledne a vstupné je dobrovolné.



Novoroční koncert

KDY: 11. ledna od 19.00

KDE: Vyškov

Moravské klavírní trio ve spolupráci s operními hosty představí svátečně laděný program slavných árií a duet v Besedním domě ve Vyškově. Lístky jsou ke koupi do 3. ledna on-line a od 4. ledna na Turistickém informačním centru ve Vyškově. Jedna vstupenka přijde na 250 korun.

Znojemsko



Adventní kino a Vánoce

KDY: neděle 19. prosince od 17.00

KDE: Višňové

Vidět pokračování oblíbené vánoční pohádky Anděl páně 2 společně se svými souedy, přáteli a dětmi v mrazivém podvečeru mohou lidé ve Višňovém.Promítání u vánočního stromu začíná v pět hodin odpoledne. Na Štědrý den se obyvatelé městyse sejdou ve dvě hodiny odpoledne u betléma a o půl jedenácté začíná v kostele půlnoční mše.26. prosince je v plánu štěpánský koncert a 1. ledna vyrazí všichni společně na Starou horu.



Vánoční tvoření v muzeu

KDY: do 2. ledna, vždy od 9.00

KDE: Znojmo, Dům umění

Od soboty 11. prosince bude přednáškový sál Domu umění patřit samoobslužné dílničce pro děti, kde mohou děti i mezi svátky strávit čas vánočním tvořením pod dohledem rodinných příslušníků. Vstupné je 30 korun.

Znojmo v pověstech

KDY: sobota 18. prosince od 17.00

KDE: Znojmo

Vánoční prohlídky centra Znojma zaměřené na pověsti z jeho historie nabídnou o adventních víkendech pořadatelé ve Znojmě. Sraz je vždy v sobotu a neděli v pět odpoledne u infocentra na Obrokové ulici. Prohlídky pokračují o víkendech až do 18. prosince.



Poezie Vánoc

KDY: do 6. února

KDE: Znojmo, Minoritský klášter

Návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě mají možnost zhlédnout ve výstavním sále v prvním patře minoritského kláštera vánoční výstavu „Poezie Vánoc“ zapůjčenou z jihlavského muzea. Výstava představuje ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů. Přístupná je každý den od pondělí do pátku od devíti do pěti hodin a o víkendech od desíti do pěti hodin.

Co se chystá

Novoroční koncert

KDY: 12. ledna od 19.00

KDE: Hodonín, Sál Evropa

Slavnostní novoroční koncert chystají na 12. ledna příštího roku pořadatelé v Hodoníně. V Sále Evropa zazní program Johann Strauss a současníci. Zahraje Štátny komorný orchester ze Žiliny pod taktovkou Christiana Pollacka. Zazpívá sopranistka Alexandra Reinprecht. Na pořadu budou skladby Johanna, Josefa a Eduarda Strausse, Franze Lehára a Roberta Stolze. Vstupné je 290 korun a lístky jsou v předprodeji Domě kulturu, informačním centru a online.



Spanilá jízda traktorů

KDY: 31. prosince od 12.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Druhý ročník spanilé jízdy traktorů všech druhů, včetně domácí výroby, chystají pořadatelé v Jiřících na Znojemsku na silvestrovské poledne. Sraz za kulturním domem je do jedenácti hodin. Účastníci mají mít vhodné oblečení, jako jsou vaťáky, beranice, zmijovky a podobně.

Velký vánoční koncert

KDY: 21. prosince od 19.00

KDE: Brno, konvent Milosrdných bratří

ZA KOLIK: 150 korun



Úterý před Vánoci vystoupí u Milosrdných bratří brněnský pěvecký sbor Lumír. Zazní mimo jiné oblíbená Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Vstupné je od 150 korun.