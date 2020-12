ADVENTNÍ KONCERT FILHARMONIE BRNO. V živém online přenosu zahraje v pátek svůj tradiční Adventní koncert brněnská filharmonie. „Je to jeden z našich nejmilejších v celé sezoně a posluchači ho mají rádi. Byla by škoda je o tento večer ochudit, proto budeme hrát v čase původního koncertu, jen se změněným programem,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Zazní mimo jiné Pastorální symfonie Jiřího Ignáce Linka či koncert pro cemballo a smyčce od Josepha Haydna. Slavnostní koncert povede Vojtěch Spurný, který bude většinu večera dirigovat od cembala, v Haydnově koncertu se představí i jako sólista. Koncert vysílá filharmonie v pátek od sedmi večer na svém webu a Facebooku.

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ. Alespoň online popřejí svým divákům krásné vánoce herci a hudebníci Městského divadla v Brně. V úterý 22. prosince totiž na svém kanálu na YouTube odvysílají živě Vánoční koncert. „Program koncertu bude tvořit zlatý fond vánočních písní a koled v aranžích Güntera Gürsche, Christiana Kolovitse a Igora Vavrdy. Zazní také muzikálové melodie a vánoční pozdravy osobností našeho souboru. Po premiéře bude koncert na YouTube ještě ke shlédnutí po dobu vánočních svátků,“ uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

PRVNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT. Dvě dobročinné organizace z Vyškovska, spolek Paprsek a PIAFA, podpoří první adventní online charitativní koncert ve Vyškově. Přenos začne v sobotu 19. prosince v sedm hodin večer na Facebooku vyškovského kulturního střediska a místní kabelové televizi. Vystoupí například vokální uskupení Za5, žáci základní umělecké školy a pořadatelé slibují i několik překvapení.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ. Poslední svíčku na adventním věnci zapálí v sobotu odpoledne blanenský farář Jiří Kaňa. Slavnostně také vybere obsah schránky s Ježíškovou poštou. „Až do soboty do ní lidé mohou házet vzkazy, najdou ji na náměstí na plotě kolem vánočního stromu,“ uvedla mluvčí města Pavla Komárková. Po vyzvednutí pošty Ježíškovi přednese farář Kaňa svoje vánoční poselství.

DOBROČINNÝ ADVENTNÍ KONCERT. Pro dobrou věc připravili pořadatelé v Hustopečích letos jediný adventní koncert, který v neděli odvysílají mimo jiné na webu a Facebooku města. Koncert začne v pět hodin odpoledne. „Vystoupí nadějný hustopečský muzikant a skladatel Matyáš Kyncl, houslistka Jitka Břízová, folková zpěvačka Jana Unčovská a žáci a učitelé místní základní umělecké školy,“ uvedli v pozvánce pořadatelé. Příspěvky zaslané na transparentní účet číslo 5609266389/0800 podpoří Ivu Záděrovou při její rehabilitaci po těžkém úrazu.

JEŽÍŠEK ZE ZNOJMA. Závěrečný adventní koncert v cyklu Ježíšek ze Znojma odvysílá v pátek ze znojemského Městského divadla Český rozhlas. Na vlnách Českého rozhlasu Brno a na kanálu YouTube vystoupí se svým pořadem od sedmi hodin večer David Deyl s Rozhlasovým Bigbandem Gustava Broma.

Pomoc potřebným

do pátku 18. prosince

Strážnice



Do Zimní sbírky potravin se mohou zapojit lidé ve Strážnici. Na podatelnu tamního úřadu mohou ještě do pátku 18. prosince nosit trvanlivé potraviny, jako jsou rýže, konzervy nebo těstoviny. Sbírku pořádá Charita Strážnice a vybrané jídlo předá potřebným.

Koncert na přání

bez omezení

YouTube



Koncert pro zdravotníky si mohou pustit díky kanálu YouTube všichni, kdo nestihli živý přenos. Pracoviště kyjovské nemocnice nahlásila totiž Základní umělecké škole Kyjov své oblíbené melodie, děti pak zahrály Queen, Beatles i Michala Tučného. Nabídly sedmadvacet písní a zejména zdravotníky potěšily hodinou a půl hudby dle jejich přání. Radost z koncertu mohou mít ale i všichni příznivci muziky, bez rozdílu věku a profese.

Vánoce ve Veselí

sobota od 16.00 a neděle od 18.00

náměstí Veselí nad Moravou a on-line prostředí



I při letošních omezeních připravili pořadatelé ve Veselí nad Moravou alespoň skromné Vánoce na náměstí. V sobotu od čtyř do osmi večer čeká zejména na děti stánek s andělskou poštou. Na neděli je naplánované sváteční slovo starosty města a zástupce farnosti, a to na webu, Facebooku nebo na TV Slovácko. Začátek je v šest hodin v podvečer.

Adventní koncert ze střechy

neděle 20. prosince od 17.00

facebook, YouTube Městské kulturní středisko Kyjov

dobrovolný příspěvek



Kyjovský advent ze střechy si naposledy živě mohou lidé užít v pohodlí svých domovů. Další dávka muziky začne v neděli v pět hodin odpoledne. Lidé mohou koncert sledovat na sociálních sítích nebo na YouTube či lokální televizi. Koncert pořádá Městské kulturní středisko Kyjov ve prospěch místního centra sociálních služeb a Sjednocené organizace nevidoných a slabozraých Kyjov.

Nová hra v parku

denně od 6.00 do 18.00

zámek Slavkov u Brna, park

zdarma



Další hru pro aktivní děti i jejich rodiče připravili správci zámku ve Slavkově u Brna. V zámeckém parku mohou děti potkat pohádkové postavy, které jim ukáží cestu za ztraceným pokladem. Ten totiž neuhlídalo ospalé strašidýlko, které usnulo, a někdo poklad ukradl. Park je otevřený denně od šesti ráno do šesti hodin odpoledne.

Adventní tvoření

bez omezení

web Švábenic

zdarma



Zábavu pro aktivní a tvořivé děti nabízejí ve Švábenicích. Kromě adventních stezek, které si lidé mohou projít individuálně, připravili i kalendář plný kreativních nápadů. Zájemci jej najdou na webu Švábenic. Děti mohou vyrobit jednoduché vánoční přání nebo ozdobu. Dozvědí se také zajímavosti o patronovi zdejšího kostela nebo svaté Lucii.

Dobročinnost v centru Brna

do 23. prosince

Brno



Při toulkách centrem Brna mohou lidé podpořit potřebné. Přímo u stromu na náměstí Svobody je kasička Českého červeného kříže. Letošní tradiční charitativní středy se přesunuly do onlinu. Podpořit lze nákup technického vybavení do učebny s virtuální realitou pro Dětský domov Dagmar nebo fungování Domácího hospice svaté Lucie, který provozuje Diecézní charita Brno. Třetí možností je podpora projektu Vodící pes. Přispívat bude možné až do 23. prosince.