Masopust v Hodoníně

KDY: sobota 22. února od 8.00

KDE: Hoodnín

ZA KOLIK: zdarma, konzumační lístek 120 korun

Křupáním babičkovských božích milostí nebo zabořením pusy do čerstvě usmažených masopustních koblih se nastartují v sobotu ráno návštěvníci Hodonínského fašanku. Vládnout mu budou starobylé tradice, folklor a především rozličné maškary.

Už od osmi hodin ráno zájemce na terasu hodonínského Domu kultury naláká vůně vařeného masa, jitrnic, škvarků a zabijačkové polévky. „Lidé si pochutnají také na svařeném víně, božích milostech, fašankových koblihách a jiných dobrotách,“ říká ředitel pořádajícího Domu kultury Marcel Řimák.

Poslední pořádné veselí před čtyřicetidenním půstem si podle něj užijí všichni. „Snažíme se, aby se lidé najedli, napili, užili si zábavu a pak v klidu zpytovali svoje svědomí. Taková je křesťanská tradice. Očistná kůra je prospěšná,“ dodal ředitel. Poznamenal, že postní dobu střídmosti také dodržuje.

Dopoledne před kulturním domem pobaví přítomné místní folklorní soubory Duběnka a Erteple, malí zpěváci Barborka Jeřábková, Valentýna a Matěj Teplíkovi, Michaela Slezáková a sestry Stávkovy. Doprovodí je cimbálky Dur a dětská Duběnka.

Z rozjímání u jídla a zpěvu vytrhnou účastníky ve dvě odpoledne masopustní maškary a s rámusem a muzikou se vydají na fašankovou obchůzku městem. „Diváci se mohou těšit například na strašidelnou smrtku s kosou, žebrající cikánku, nevěstu a ženicha, kominíka, ale přijde i oblíbený voják Švejk s paní Müllerovou,“ vyjmenoval postavy maškarního průvodu Vladimír Jašek z hodonínského divadelního souboru Svatopluk. Právě domácí ochotníci se v převážné míře zhostí převleků. Průvod zavítá k městské knihovně, projde hlavní světelnou křižovatkou k faře, Masarykovu muzeu až k radnici.

Masopustní rej si děti užijí i na ledě. Přijít na něj mohou v podvečer do zimního stadionu.

V osm hodin večer se zábava přesune do kulturního domu na tradiční krojový ples a fašankovou zábavu s půlnočním pochováváním basy. „Těší nás, že krojovaných každoročně přibývá. Když jsme začínali, počítali jsme jedince, dnes už chodí v krojích i osmdesát lidí,“ uvádí ředitel Řimák.

Zásluhy přisuzuje i dobré práci Slováckého krúžku. Právě jeho členové jsou podepsaní pod organizací Krojového plesu. Předtančí moravskou besedu a pochovají basu. Do tance i zpívání budou celý večer hrát dechová hudba Bojané a cimbálová muzika Malina.

Do Hodonína se chystá i Helena Pospíšilová z Vyškova. „Je to nejlepší masopust v okolí, jezdíme tam každý rok,“ má jasno.

Krojový ples v Rohatci

KDY: sobota 22. února od 20.00

KDE: Rohatec

ZA KOLIK: 100 korun



Tradiční krojový ples chystá na sobotu Rohatecká chasa spolu s obcí. „Ples v rohateckém kulturním domě zahájí po osmé večer předtančení moravské besedy, hosté se mohou těšit i na soutěž o ceny. K poslechu, tanci a dobré náladě bude hrát dechová hudba Vracovjáci,“ pozvali pořadatelé. Vstupné je 100 korun.

Tvrdonická ochutnávka vín

KDY: sobota 22. února od 13.00

KDE: Tvrdonice

ZA KOLIK: obvyklé vstupné



Tradiční výstavu vín chystají na sobotu zahrádkáři v Tvrdonicích. Setkání příznivců dobrých vín začne hodinu po poledni v sále tvrdonického Dělnického domu. Pořadatelé slibují chutné občerstvení. K příjemnému koštování zahraje hrušecká cimbálová muzika.