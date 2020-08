Hradozámecká noc 2020

KDY: sobota 29. srpna

KDE: různé památky na jihu Moravy (zámek Bučovice, Jurkovičova vila v Brně, zámek Lysice, zámek Miroslav, zámek Rájec nad Svitavou, vila Stiassni v Brně, zámek Valtice)

ZA KOLIK: na jednotlivých památkách různé podle programu

Barokní divadlo, koktejly, ohňostroje, moderní i středověkou hudbu a rozmanité komentované a kostýmované prohlídky nabídne v sobotu návštěvníkům některých zámků a vil tradiční Hradozámecká noc na jižní Moravě.

Tradičně zve návštěvníky například valtický zámek. „Letos Hradozámeckou noc spojujeme s naším svátkem barkoního divadla. Možnosti rozpočtu jsou letos velmi omezené, přesto bude na zámku pestrý program v barokním duchu už od rána, včetně komentovaných prohlídek. Aby si návštěvníci barokní atmosféru užili co nejvíce, máme otevřenou i půjčovnu kostýmů,“ řekl kastelán Richard Svoboda. Program vyvrcholí v devět večer barokním ohňostrojem.

Příjemný podvečer chystá pro návštěvníky zámek v Lysicích. „Letos zůstaneme venku, na hlavním nádvoří a od šesti odpoledne do půlnoci nabídneme Koktejl na konci léta. Znít bude živá hudba v podání kytaristy Tomáše Hanáka, barmani připraví alkoholické i nealkoholické míchané nápoje. Vstup bude zdarma,“ uvedla kastelánka Martina Rudolfová. Už dopoledne se na zámku zastaví historické automobily.

Část z nich pak večer uvidí návštěvníci brněnské vily Stiassni. „Pokud bude příznivé počasí budou na nádvoří vystavené krásné historické automobily a motocykly. Prohlídky vily budou kostýmované, ozvláštněné šermířskými ukázkami,“ zval pracovník vily Jaroslav Vaculík.

Kostýmované prohlídky nabídnou také zámky v Bučovicích a Rájci. V prvním případě budou mít atmosféru renesance, v Rájci připomenou nástup průmyslové revoluce na Blanensku.

Už od dvou odpoledne začne slavnost na zámku v Miroslavi. „Začneme pohádkou a pasováním dětí na rytíře a princezny. Ve čtyři začne v zámeckém parku slavnost se středověkou hudbou,“ sdělila kastelánka Martina Klimešová.

Tipy z Hodonínska

Jihomoravské dožínky

KDY: neděle 30. srpna od 9.00

KDE: Masarykovo náměstí, Hodonín

ZA KOLIK: vstup zdarma



Dožínkový průvod, jarmark, zemědělská i hasičská technika, chovatelská výstava i bohatý kulturní program. To jsou Jihomoravské dožínky, které se konají v Hodoníně. Začínají v neděli po deváté hodině ráno mší a děkováním za úrodu v kostele sv. Vavřince. Na Masarykově náměstí zahraje cimbálová muzika Šohajka a večer Vojenský umělecký soubor Ondráš. Vstup je volný.

Oslavy 750 let obce Rohatec

KDY: sobota od 19.00

KDE: Rohatec

ZA KOLIK: 200 korun, tribuna 250



Výročí 750 let od první písemné zmínky o obci oslaví v sobotu v Rohatci. Od sedmi hodin večer vystoupí na fotbalovém hřišti kapely No Name, Pavel Callta a Šroti. Účastníky pobaví i after party Rádia Jih, děti si užijí například nafukovací atrakce a dětské tetování. Vstupné je od 200 korun.

Otevřené sklepy Čejkovice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Čejkovice

ZA KOLIK: 1200 korun



Na pěší putování za vínem do otevřených sklepů zvou v sobotu do Čejkovic vinaři z tamního sdružení Čtvrtečníci. Akce startuje v deset hodin ráno na malém nádvoří Hotelu Zámek. Příchozí čeká ochutnávka v třicítce sklepů i večerní beseda u cimbálu. Za vstupné ve výši 1200 korun dostanou také poukazy na nákup vín za 600 korun. Z okolí dopraví zájemce autobusy.

Pouliční festival vína a jídla

KDY: sobota od 10.00

KDE: Moravská Nová Ves

ZA KOLIK: 99 korun, ochutnávka vín 499 korun



Na pouliční festival vína a jídla s názvem Vajn & Šajn zavítají zájemci v sobotu do Moravské Nové Vsi. Začíná v deset hodin dopoledne v sklepních uličkách Výmol a Zátiší. Příchozí čeká ochutnávka vín ve zhruba dvacítce sklepů, ale také množství čerstvého jídla z foodtracků i tradiční krajové speciality připravované přímo na místě. Zahrají cimbálové muziky Réva a Lusk i akustické duo Linh a Will.

Koncert Lady Praga

KDY: sobota od 17.00

KDE: DK, Hodonín

ZA KOLIK: 100 korun



Pohoda, jazz a rum. Vírem živelných melodií a luxusního pití zakončí léto návštěvníci koncertů v Hodoníně. V sobotu od pěti hodin odpoledne si na letní scéně Domu kultury užijí nejen hodonínskou fusion kapelu The Muzzles, ale také funky a jazz v podání Lady Praga. Za vstupné zaplatí příchozí sto korun.

Blanensko

Boskovice 2020

KDY: pátek až neděle

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: permanentka 750 korun



Osmadvacátý ročník festivalu se zaměří na polskou historii a kulturu. Vystoupí bluesmani Forsal, mezižánroví Max Bravura a Ciśnienie, alternativní dívčí duo Omayu nebo projekt Tokka. Na divadelní scéně odehraje spolek Jedl hru s názvem Miláček/píseň písní na motivy básnického dramatu Karoła Wojtyly

Sraz velorexů

KDY: neděle od 9.00

KDE: parkoviště u bývalého hotelu Dukla, Blansko

ZA KOLIK: zdarma



Do Blanska, na už devětadvacátý sraz slavných Velorexů, vozítek s látkovou kapotou, zamíří jejich majitelé a příznivci. Na parkoviště u bývalého hotelu Dukla se vozítka začnou sjíždět v neděli kolem deváté ráno. O desíti do jedenácti bude možné si vystavené Velorexy prohlédnout, poté začne spanilá jízda městem. Vstup je volný.

Břeclavsko

Pálavský Oldtimer

KDY: sobota od 9.00

KDE: Zaječí, Valtice, Mikulov, Lednice

ZA KOLIK: zdarma



Nablýskanou nostalgii si užijí příznivci starých aut v sobotu. Od vinařství U Kapličky v Zaječí se v devět hodin dopoledne vydají účastníci Pálavského Oldtimeru na spanilou jízdu krajem s šedesátkou vyladěných veteránů vyrobených většinou do roku 1945. Do dvanácti hodin je mohou obdivovat lidé na náměstí ve Valticích, poté v Mikulově. Od půl třetí do pěti večer pak u zámku v Lednici, kde kastelánka zámku předá pohár vítězi soutěže Concours D'elagance.

Vyškovsko

Pivní fesťák

KDY: sobota od 16.00

KDE: Pustiměř, za hasičskou zbrojnicí

ZA KOLIK: 150 korun



Za hasičskou zbrojnicí v Pustiměři si návštěvníci užijí II. Pivní fesťák. Ochutnají šest druhů piv a poslechnou si muziku v podání kapely Veřejná zkouška a dalších. Program startuje ve čtyři hodiny odpoledne.

Znojemsko

Neckyáda

KDY: neděle od 14.00

KDE: u přehrady, Znojmo

ZA KOLIK: vstup volný



Defilé nejsvéráznějších plavidel už tradičně uzavře prázdniny ve Znojmě na řece Dyji u přehrady. Zábavné setkání neformálního spolku přátel z Dyjské vsi začne ve dvě hodiny odpoledne, kdy vyplují první plavidla.

Brněnsko

Den adoptivních rodičů a Mezinárodní noc pro netopýry

KDY: sobota od 9.00

KDE: Zoo Brno

ZA KOLIK: adoptivní rodiče zvířat z brněnské zoo zdarma, ostatní běžné vstupné



Nejen pohled na zvířata si v sobotu užijí lidé v brněnské zoo. Od devíti hodin se tam bude slavit Den adoptivních rodičů a Mezinárodní noc pro netopýry. Návštěvníci se zabaví při různých vystoupeních, třeba kouzelníka, čekají je komentovaná krmení zvířat, věštírna, děti zabaví malování na obličej. Vzhledem k oslavám mezinárodní noci pro netopýry zájemce čekají i speciální přednášky o těchto malých tvorech.