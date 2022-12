BRNO. Na brněnském hradě Špilberk se v sobotu od deseti hodin do pěti odpoledne bude konat vánoční program pro celé rodiny nazvaný Čertovské Vánoce a možná přijde i anděl… Organizátoři slibují den plný zábavy a pohodové vánoční atmosféry. „Přichystaná bude například vánoční hra, jarmark chutí a vůní na velkém nádvoří, a kdo bude chtít, může si opéct špekáčky,“ lákají pořadatelé. Uvnitř hradu si děti vyrobí něco na památku ve tvořivých dílničkách. Nebude chybět ani divadýlko s pohádkou a letos bude připravené i minikino nebo virtuální realita od Zoo Brno. Až se setmí, tak program zakončí poutavá ohňová show. Vstup na akci je zdarma, za vstup do dílniček dítě zaplatí 150 korun.



ROSICE. Zámek Rosice láká v sobotu od devíti hodin na vánoční jarmark. Prodejci nabídnou ve stáncích na prvním nádvoří různé zboží i občerstvení. Na pódiu vystoupí například žáci základní umělecké školy, vyhrávat bude středověká hudba, představí se šermíři, členové dramatického kroužku s představením Tajemství adventních svíček nebo Rosivadlo s Chytrou rybářkou, děti si mohou něco vyrobit v dílničkách v šenku. Přímo na zámku bude možné si projít malý vánoční okruh s vystavenými betlémy. A kdo bude chtít, může se na nádvoří políbit přímo pod jmelím.

Advent v Brně: Už jste letos ochutnali Turbomošt nebo se svezli vánoční šalinou?

LYSICE. Vánoce jinak – to je téma letošní vánoční výzdoby zámku v Lysicích. „Na prohlídkové trase prvního okruhu návštěvníci uvidí betlémy, perníčky, historické lyže či různé severské i lidové motivy,“ zve správa zámku. Bohatě vánočně vyzdobené šlechtické sídlo otevře své brány zájemcům v sobotu i v neděli od deseti hodin do čtyř odpoledne.

MIKULOV. Odpolední a večerní kostýmované prohlídky s názvem Předvánoční shon kněžny Alexandriny nabídne v pátek a v sobotu zámek v Mikulově. Návštěvníci se při nich dozvědí například to, jak britská královna ovlivnila advent mikulovských Dietrichsteinů nebo proč byla chyba bourat zámeckou oranžerii. „Součástí programu budou tematické dílničky pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit i na občerstvení formou foodtrucku na vánočně vyzdobeném zámeckém nádvoří,“ slibují pořadatelé. Prohlídky se v pátek konají od 17 do 18.30 hodin, v sobotu od 15 do 18.30 hodin. Místa je třeba si předem rezervovat na čísle 777 061 230 nebo e-mailu pokladna@rmm.cz.

Pro milovníky pohádek a betlémů: Vydejte se na výstavu do Letohrádku Mitrovských

LEDNICE. Na atmosféru knížecích Vánoc láká v sobotu i v neděli zámek v Lednici. Prohlídky reprezentačních sálů s bohatou vánoční výzdobou se po oba dny budou konat od deseti hodin do čtyř odpoledne.

BÍTOV. V sobotu a v neděli, vždy od deseti hodin do tří odpoledne, bude otevřený také vánočně vyzdobený hrad Bítov. „Hrad si budete procházet sami s vánočním textem za dozoru průvodců. Prohlídka bude již tradičně ukončena v panské hradní kuchyni, kde návštěvníky čeká malé vánoční občerstvení. Kastelán vás pozve na grilované klobásky,“ láká vedení památky. V hradní kapli v sobotu v jedenáct a třináct hodin a v neděli v jedenáct hodin zazní vánoční písně a koledy v podání Scholy Pavla Szabó a Kdousovské scholy.



Další tipy

Brno a Brněnsko



Kapr na Provázku

KDY: neděle od 19.00

KDE: Brno, Divadlo Husa na provázku

Šestnáctičlenný big band Cotatcha Orchestra uvede v neděli speciální koncert Kapr na Provázku vol. III. Ten začne v sedm hodin večer v Divadle Husa na provázku v Brně. S brněnským big bandem, nominovaným za svou desku Bigbandová elektronika na Cenu Anděl, vystoupí vycházející hvězda bulharské jazzové scény Veleka Tsankova. Proto vedle eklektické směsice amerických vánočních skladeb a koled českého baroka tentokrát zazní i koledy bulharské.

Koncert Lenky Filipové

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno-Bystrc, Společenské centrum Bystrc

Ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské ulici v Brně se v sobotu uskuteční koncert populární zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové. Doprovodí ji hudebníci Sean Barry a Jára Bárta. Během koncertu zazní krásné kytarové skladby i známé hity z bohatého repertoáru interpretky – Věnování, Za všechno může čas, Až budem to mít, Zamilovaná, Samotní nejsme nic a další. Koncert začíná v sedm hodin večer.

Díky pamětnici přibyl do prohlídkové trasy vily Stiassni obrázek Zuzky

Vánoční trhy na brněnském výstavišti

KDY: od 9. do 18. prosince

KDE: Brno, výstaviště

Téměř čtyři stovky prodejců z celé republiky i ze zahraničí představí ve dnech 9. až 18. prosince své zboží ve vánočně vyzdobených pavilonech F a G1 na brněnském výstavišti. Součástí trhů bude i řemeslnický jarmark, který nabídne výrobky přímo od tvůrců, ale také workshopy v řemeslnické dílně. Dále budou připravené workshopy v kuchyňském studiu a nákupy doplní pestrý program na pódiu pro děti i dospělé.

Moravia Brno 2022

KDY: sobota od 10.30

KDE: Brno, výstaviště

V sobotu a v neděli se v pavilonu B na brněnském výstavišti uskuteční desátá jihomoravská výstava králíků, drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva Moravia Brno 2022. Výstavy se zúčastní i chovatelé ze zahraničí. Součástí akce bude celostátní výstava zakrslých králíků a závod v králičím hopu. V doprovodném programu pořadatelé nabídnou aktivity pro děti a prohlídku selského dvorku.

Chantal i Bolek u křtu kalendáře. Výtěžek z prodeje pomůže dětem v nemocnicích

MINT Market

KDY: sobota od 11.00 do 18.00, neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Brno, Tržnice na Zelném trhu

Více než sto českých, slovenských a ukrajinských tvůrců představí o víkendu svou autorskou módu, originální šperky, bio kosmetiku, papírenské zboží, hračky a delikatesy na MINT Marketu v Brně. Ten se uskuteční v celé budově Tržnice Brno na Zelném trhu. Na designových trzích je možné nakoupit vánoční dárky nebo si jen udělat radost. Vstup je zdarma a bez bariér. K nákupům zahraje svůj speciální set dvorní DJ MINT Marketu DJ Marthy. Pro návštěvníky bude otevřeno v sobotu od jedenácti hodin do šesti večer, v neděli od deseti do pěti hodin.

O čertovi a jiné vánoční pohádky

KDY: neděle od 11.00

KDE: Zastávka, Regionální informační centrum

Na příjemné předvánoční nedělní dopoledne s promítáním pohádek zve v neděli Regionální infocentrum Zastávka. Diváci se mohou těšit na animované pásmo vánočních pohádek, které přinese to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Ta připomene, že Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci. Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón. Součástí promítání bude i besídka s výborným kakaem a ochutnávkou vánočního cukroví.

Blanensko



Čertovská vycházka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Velké Opatovice

Projít se, zasoutěžit si s čerty a v cíli procházky si dát něco dobrého. To slibuje Čertovská vycházka, která se v sobotu koná ve Velkých Opatovicích. Start je v jednu hodinu odpoledne od klubovny Klubu českých turistů, odbor Velké Opatovice. Vycházka bude plná pekelných soutěží pro děti i jejich rodiče. V cíli se všichni mohou těšit na bohaté čertovské občerstvení a příjemnou vánoční atmosféru.

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko, nádvoří zámku

První ročník vánočního jarmarku chystají na sobotu od deseti hodin dopoledne pořadatelé na nádvoří blanenského zámku. „Přijďte nasát atmosféru, nakoupit vánoční dárky od regionálních výrobců nebo třeba jen obdivovat jejich umění. Těšit se můžete na občerstvení od rodinné firmy ze Sloupu DoSkla. Dárky můžete nakoupit od Mydlidědka, Šití pro radost nebo z farmy Pařilovi. Čekat vás bude taky Příběh dřeva, keramika, svíčky od Maku dekor nebo háčkovaní andílci a ozdoby od paní Krajíčkové,“ lákají pořadatelé. Ve dvě odpoledne začne divadelní představení pro děti v hudebním salonu na zámku.

V Boskovicích se otevřela brána pekelná. Krampusáci děsili děti i dospělé

Benefiční koncert

KDY: sobota od 16.00

KDE: Punkevní jeskyně

Prostory Punkevních jeskyní rozezní benefiční koncert. V sobotu od čtyř odpoledne tam vystoupí ženský pěvecký sbor Píseň. Publikum se může těšit na adventní a vánoční skladby. Na koncert návštěvníky odveze od Skalního mlýna k jeskyním o půl čtvrté odpoledne zdarma vláček. V jeskyních je omezená kapacita návštěvníků, a proto se zájemci musí na koncert předem nahlásit. Na e-mailu okno@blansko.charita.cz. Vstupné na akci je dobrovolné a poputuje na dobročinné účely.

Vánoční krajková dílnička

KDY: neděle do 14.00 do 17.00

KDE: Letovice, muzeum

Načerpat tu správnou vánoční atmosféru a klid před nákupním shonem mohou návštěvníci Vánoční krajkové dílničky, která se uskuteční v Muzeu města Letovice v historické budově Tylexu. Rodiče s dětmi budou mít možnost vyrobit si svou vlastní originální ozdobu na stromeček. Příspěvek na materiál činí 20 korun. Akce se uskuteční v neděli od dvou do pěti hodin.

Břeclavsko

Stezka odvahy s čerty

KDY: neděle

KDE: Břeclav, les u zimního stadionu

Čerti z Rakouska, populární krampusáci, budu druhou prosincovou neděli řádit v Břeclavi. Zvou odvážné děti, aby si s nimi užily stezku odvahy na lesních cestách vedle zimního stadionu. Čerti se začnou hemžit po lesních cestách u stadionu nedaleko zámku od dvou hodin odpoledne. „Stezka odvahy bude dlouhá asi sedm set metrů a děti na ní čeká jen mírně strašení, s rakouskými čerty se také budou mít příležitost vyfotit. Na stezku budeme pouštět jen skupinky od tří do sedmi osob v dvouminutových intervalech“ uvádí pořadatelé. Vstupné bude pro děti 100 korun, pro dospělé 150.

Štěpánští koledníci

KDY: sobota od 18.00

KDE: Hustopeče, kino

Příjemný adventní koncert s oblíbeným souborem chystají na sobotu pořadatelé v Hustopečích. „Štěpánští koledníci jsou především přátelé, kteří spolu rádi hrají a zpívají. Jejich název je odvozen od tradice muzicírovat a zpívat na svatého Štěpána o Vánocích. Tento zvyk se v Prušánkách ujal v době působení kapely Nechorbend před téměř dvaceti lety,“ představují pořadatelé soubor, který zazpívá v hustopečském kině druhou prosincovou neděli. Koncert Štěpánských koledníků začíná v šest hodin večer. Vstupné je 250 korun. Soubor zazpívá ještě 17. prosince v Týnci a 20. v Podivíně.

Krásná výzdoba a trubači. Rybniční zámeček přivítal advent

Jarmark svaté Lucie

KDY: pátek a sobota

KDE: Břeclav, Poštorná, na Rovnici

Vánoční atmosférou bude v pátek a sobotu vonět a znít areál na Rovnici v Poštorné v Břeclavi. „Plesňáky, svařák, ovar i další dobroty budou lákat v pátek od dvou odpoledne a v sobotu od deseti dopoledne na Jarmark svaté Lucie na Rovnici. Oba jarmarkové dny v pět odpoledne vystoupí dětí z místních mateřských školek a folklorních souborů,“ lákají pořadatelé z poštorenského Slováckého krůžku Koňaré.

Adventní kostický jarmark

KDY: sobota od 10.00 do 16.00

KDE: Kostice, hájek Kostníky

Sobota bude v Kosticích patřit příjemným setkáním na adventním jarmarku. Stánky v Kostníku otevřou v deset dopoledne, v jedenáct zazní troubené koledy od dechové kapely. „Na stáncích návštěvníci najdou tradiční zboží s vánoční tématikou, nakoupí také cukroví i vánoční stromky. Adventní náladu podpoří svařák, suprmošt a chutné drinky na zahřátí. K zakousnutí bude bohaté občerstvení,“ zvou pořadatelé.

Hodonínsko

Vánoční jarmark

KDY: od soboty do 22. prosince

KDE: Hodonín, Masarykovo náměstí

V sobotu v Hodoníně začne vánoční jarmark, který potrvá až do 22. prosince. Na Masarykově náměstí bude kromě stánků prodejců každý den připravený kulturní program, který odstartuje v sobotu v jedenáct hodin Hodonínský adventní běh a vystoupení skupin ĽH Spontán, The Candies a Sto zvířat. V době jarmarku se příchozí mohou těšit například na vyhlídkové kolo, Ježíškovu poštu nebo výstavu betlémů.

Vánoce po staru

KDY: neděle od 13.30

KDE: Vracov

Druhá neděle v prosinci patří ve Vracově už tradičně setkání nazvanému Vánoce po staru. Místní folklorní soubory a další vystupující připomenou různé vánoční obyčeje a tradice, například průvod Lucek či mikulášské pásmo. K Vánocům po staru patří také ukázky tradičních lidových řemesel. Dojde i na ukázky zimních domácích prací, jako bylo draní peří, a zazní samozřejmě i oblíbené a také méně známé koledy. Vánoční atmosféru pro všechny smysly doplní také ukázky pečení cukroví a vánočních pokrmů s ochutnávkou. Pro zahřátí návštěvníků bude připravený také punč a svařené víno.

Hrůza a děs obcházela Tasov. Mikulášské nadílky se ujali krampusáci

Dubňanské zelňačky

KDY: neděle od 15.00

KDE: Dubňany

Dubňany čeká v sobotu první ročník soutěže O nejchutnější zelňačku. Klání kuchtíků v areálu hřiště Na Kradlově začne v pravé poledne. Do soutěže se zapojilo pět družstev, jejichž kulinářské výtvory budou hodnotit právě návštěvníci. Chybět ale nebude ani vánoční punč, grog, svařené víno nebo kakao. Součástí akce bude o půl páté také ohňostroj pro děti.

Guláše a vína v Dolních Bojanovicích

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dolní Bojanovice, obecní dům

Obecní dům v Dolních Bojanovicích bude v sobotu patřit dobrému jídlu i pití. Od deseti hodin je zde připravený Vánoční košt mladých vín, který doplní zvěřinový guláš od místních myslivců. O hudební doprovod akce se od čtyř hodin postará cimbálová muzika Stupava.

Obézní lidé mají teď šanci na spokojený život. Nemocnice Kyjov nabízí bariatrii

Gloria opera Divas

KDY: neděle, 18.00

KDE: Strážnice, kulturní dům

Vánoční vystoupení tří předních českých sopranistek, Andrey Kalivodové, Terezy Mátlové a Pavlíny Seninc, nabídnou v neděli pořadatelé v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. „Do Strážnice trio zavítá se Svátečním koncertem Gloria, který je svým programem speciálně určen pro předvánoční období. Doménou Opery Divas je široký výběr repertoáru nejen z klasické hudby. Společné skladby si nechávají šít přímo na tělo a na objednávku, aby každá mohla mít prostor pro svůj vlastní pěvecký styl a přednosti,“ lákají pořadatelé. Koncert začne v šest hodin večer ve Strážničanu.

Koncert Petra Bende

KDY: neděle od 19.00

KDE: Ratíškovice, Spolkový dům

Petr Bende vyrazí na svůj předvánoční koncert do Ratíškovic, kde vystoupí v tamním Spolkovém domě v pátek od sedmi hodin. Spolu s ním zahraje kromě jeho bandu také Cimbálová muzika Gromba. Chybět nebudou ani hosté, kterými jsou oblíbená herečka a zpěvačka Bára Štěpánová a Ján Bende.

Prušánky otevřely sklepy. K ochutnávce mladých vín v Nechorách zahrála heligonka

Vánoce se blíží

KDY: pátek do 8.00 do 13.00 a od 14.00 do 16.30

KDE: Kyjov, muzeum

Tradiční přehlídku vánočních řemesel a zvyků mohou ještě v pátek vidět návštěvníci ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. „Vyzkoušet si mohou rukodělné práce, postupy a vánoční zvyky, mezi něž patří síťování, výroba keramiky a ozdob z korálků, práce se dřevem či kukuřičným šustím,“ lákají pořadatelé s tím, že nabídnou celou řadu řemesel a inspirací k tvoření. Otevřeno je od osmi ráno do jedné odpoledne a od dvou do půl páté odpoledne. Vstupné je třicet korun.

Vánoční trhy v Čejči

KDY: neděle od 17.00

KDE: Čejč

Neděle bude v Čejči patřit oblíbeným vánočním trhům. „Přijďte nasát předvánoční atmosféru, nakoupit vánoční dárky nebo se jen tak setkat s přáteli a známými u svařáku. Připraveny budou tradiční vánoční výrobky, dárkové předměty, sýry, uzeniny, speciální hořčice, perníčky, med a výrobky z medu, koření, čaje, svíčky, čokoládové lanýže a mnoho dalšího. Nabídneme také občerstvení všeho druhu, chybět nebudou zabijačkové dobroty,“ zvou na akci pořadatelé. Děti si na obecním úřadě užijí dílničky.

Svatobořice - Mistřín ovládli krojovaní. Zimní hodové veselí trvalo čtyři dny

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Svatobořice-Mistřín

Kino Klub, Lidový dům ve Svatobořicích, pořádá v sobotu Vánoční jarmark ve Svatobořicích-Mistříně na Hodonínsku. Na ten mohou zájemci vyrazit od deseti hodin. Kromě celé řady prodejních stánků s řemeslnými výrobky a dárkovým vánočním zbožím se mohou příchozí těšit také na punč, svařák, zelňačku, bramboráky a další dobroty.

Vyškovsko

Zavírání šoupátek

KDY: sobota od 8.00

KDE: Slavkov u Brna, stadion

Ve Slavkově u Brna se v sobotu uskuteční devátý ročník závodu na ploché dráze nazvaný Zavírání šoupátek. Registrace závodníků začne na tréninkovém fotbalovém hřišti v osm hodin, rozjížďky pak v jedenáct hodin. Závodit se bude v kategoriích Fechtl úpravy, Fechtl klasik, Fechtl sport a Pitbike. Soutěžit budou týmy i jednotlivci. Akci pořádá Motoklub Austerlitz ve Slavkově u Brna po několikaleté odmlce a slibuje, že se pojede za každého počasí.

Vánoční koncert

KDY: sobota od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Tradiční, letos již 37. vánoční koncert Vyškovského big bandu se uskuteční 10. prosince od sedmi hodin v Besedním domě ve Vyškově. Hudební těleso vystoupí s novou image, novými mladými hudebníky a pestrým repertoárem. V druhé polovině koncertu zazní jak tradiční orchestrální i vokální vánoční skladby, tak klasické swingové, populární a muzikálové melodie. „Těšit se můžete například na jednu z nejznámějších písní Louise Armstronga What a wonderfull world v podání Karla Uhlíře, vánočně vás naladí skladba Little Christmas, kterou zazpívá Monika Spáčilová,“ lákají pořadatelé. Jako host na koncertě vystoupí brněnská kapela THE PEOPLE.

Ve Slavkově si připomněli bitvu tří císařů. Vše završila unikátní světelná show

Vánoční koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: Kozlany, Obecní dům

Na vánoční koncert zve v sobotu obec Kozlany a tamní kulturně školská a sociální komise. Koncert začne v šest hodin večer v sále Obecního domu v Kozlanech. Vystoupí dechová hudba Šohajka. Vstupné je sto korun.

Vánoční trhy

KDY: sobota od 11.00 do 17.00

KDE: Křenovice

Na vánoční trhy se v sobotu mohou těšit obyvatelé a návštěvníci Křenovic na Vyškovsku. Příchozí pořídí vánoční stromky ve dvoře obecní hospody a v okolí Cukrárny U Bílků si mohou vybrat ve stáncích různé regionální produkty. V nabídce budou například cukrářské výrobky, pivní dárková balení, ručně pletené, háčkované a šité zboží, speciální hořčice, utopenci a nakládané hermelíny, slovenské sýry, šitá móda pro děti, keramika, originální vánoční osvětlení, šité tašky a doplňky, mýdla a hojivé masti a další zboží. Nebude chybět ani občerstvení v podobě teplých a studených nápojů.

Začal advent. Vánoční strom rozsvítili i ve Slavkově u Brna

Setkání pod vánočním stromem

KDY: neděle od 16.00

KDE: Kozlany, náves

Na setkání pod vánočním stromkem zvou pořadatelé zájemce v neděli od čtyř hodin odpoledne na náves do Kozlan na Vyškovsku. Po úvodní koledě předá starosta obce finanční dar Dětskému domovu ve Vřesovicích. Následovat bude vystoupení dětí, dechové hudby Voděnka z Kozlan, laserová světelná show s vánočními motivy a posezení v sále obce.

Znojemsko

Vánoční dvoreček

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jaroslavice, vinný sklep u Mühlbergerů

Sváteční setkání s vánočním tvořením připravil na nedělní odpoledne v Jaroslavicích spolek jaroslavických maminek Jarmínek. „Zveme děti i jejich dospělý doprovod na odpolední vánoční tvořivou dílničku, zpívání koled a sousedské povídání u svařáku ve Vinném sklepě u Mühlbergerů,“ zvou pořadatelé. Setkání na vánočním dvorečku začne ve tři hodiny odpoledne.

Vánoční ateliér

KDY: pátek od 15.30

KDE: Znojmo, Dům umění

Páteční odpoledne bude v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě patřit vánoční atmosféře a tvoření. „Od půl čtvrté do půl sedmé provoní Dům umění vánoční atmosféra. Děti čekají tradiční dílničky, které připravují znojemští skauti, ale také si mohou vyzkoušet přípravu vánočního cukroví i zdobení perníčků. Mohou si také vyzdobit svého keramického anděla nebo se inspirovat výrobou papírových dekorací. Přijďte si vlastnoručně vyrobit vánoční dárek, inspirovat se anebo jen nasát vánoční atmosféru,“ lákají pořadatelé.