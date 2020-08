Svatovavřinecké slavnosti 2020

KDY: pátek 7.8. od 18.30 až pondělí 10.8.

KDE: Masarykovo Náměstí, Hodonín

ZA KOLIK: pátek a sobota zdarma, neděle 70 korun, pondělí 50 korun

Čtyřdenní dávku folkloru, hudby i divadla si užijí účastníci Svatovavřineckých slavností v Hodoníně. Na tamním Masarykově náměstí startují v pátek v půl sedmé večer koncerty kapel a skončí hodovou recesí v pondělí v noci. Přestože je letošní program slavností nabitý, museli pořadatelé kvůli hygienickým opatřením některé oblíbené události zrušit. „Návštěvníci letos neuvidí například historický průvod i historické ležení, obejít se budou muset i bez jarmarku a stánků na Národní třídě, ty ale najdou v areálu akce, po celém náměstí od kostela až po radnici včetně staré tržnice,“ nastínil ředitel pořádajícího Domu kultury Marcel Řimák.

Páteční program pod názvem Hodonínský Vavřínek láká na originální muzikantské duo Mirek Kemel a Vladimír Javorský. Od osmi večer je vystřídá Ota Balage Band feat. Tereza, před desátou zahraje Countrio a po půlnoci Bulvaar.

Sobotní Svatovavřinecký jarmark zahájí divadlo pro děti. Pohádku O pejskovi a kočičce jim předvedou herci souboru Sem Tam Fór. Od dvou hodin odpoledne si přijdou na své příznivci folkloru. „Zahraje cimbálová muzika Dur, pobaví Dětský folklorní soubor Duběnka, Folklorní soubor Erteple, Valša Holíč a zatančí Hodonínské mažoretky,“ pozval Řimák.

Příznivce tvrdší muziky potěší od pěti hodin večer kapela Doctor Victor, poté rozpálí podium slovenská rocková skupina Desmond a v devět večer nezaměnitelná zpěvačka Lenny. Noc pak zakončí Premier a Exargema. Na páteční a sobotní program Svatovavřineckých slavností je vstupné zdarma.

Neděle už bude hodonínské náměstí a ulice města patřit hodům a krojované chase. Nejdříve zajdou stárci v krojích do kostela na mši svatou, začíná v deset hodin dopoledne. Od dvou hodin odpoledne se mohou přihlížející těšit na krojovaný průvod městem, taneční zastávky i rituální žádání starosty města o povolení hodů. Od půl čtvrté odpoledne si všichni užijí hodovou taneční zábavu, ke které bude vyhrávat dechová hudba Bojané a cimbálová muzika Neoveská. Za vstupné na nedělní hodové zábavy zaplatí příchozí sedmdesát korun.

Pondělní hody se už ponesou v duchu recese. „V sedm hodin večer vyjdou od kulturního domu průvodem stárky v chlapeckých krojích. Půjdou po pěší zóně a Národní třídě na Masarykovo náměstí,“ upřesnil Řimák. Od půl osmé večer vypukne poslední hodová zábava za účasti krojovaných a řízné dechové hudby Bojané.

Kvůli nařízení vlády ohledně konání hromadných akcí venku nesmí být do areálu vpuštěno více než tisíc návštěvníků, kontrolu zajistí pořadatelé systémem vrácenek, u každého ze dvou vchodů i u toalet budou umístěny dezinfekce. „Prosíme návštěvníky, aby je používali, jde nám především o zdárný průběh slavností a zdraví všech zúčastněných. Věřím, že i přes tato opatření si společně Svatovavřinecké slavnosti užijeme,“ apeloval Řimák.

Uskutečnění slavností vítá i Kateřina Kristová. „Jsem ráda, že se Hodonín nevzdal a rovnou to vše nezrušil a slavnosti proběhnou,“ vyjádřila se na facebookové stránce města.

Další tipy z Hodonínska

Festivalové Šidleny

KDY: sobota od 10.00

KDE: Milotice

ZA KOLIK: 300 korun



Do otevřených sklepů v lokalitě Šidleny v Miloticích zavítají zájemci v sobotu od deseti hodin dopoledne. Od půl osmé večer na ně čeká také program Národopisného festivalu Milotice. Pak zahrají i cimbálové muziky.

Peacock Strážnice

KDY: sobota od 17.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: 450 korun

Na nevšední hudební zážitek zvou provozovatelé Letního kina ve Strážnici. V sobotu od pěti hodin odpoledne tam na akci Peacock zahrají kapely Mňága a Ždorp a Mínus 123 minut, které doprovodí i uskupení Unaffected evolution a Ghost of you.



Blatnické búdy pod hvězdami

KDY: sobota od 18.00

KDE: Blatnice pod svatým Antonínkem

ZA KOLIK: 800 korun



Na pětatřicet otevřených sklepů pod noční oblohou mohou v sobotu navštívit účastníci akce Blatnické búdy pod hvězdami. Vychutnávat si jedinečnou atmosféru nočního putování mezi sklepy mohou od šesti hodin večer. Degustaci vín přímo u vinařů zpříjemní cimbálové muziky, které budou vyhrávat před sklepy. Za vstupné zaplatí příchozí 800 korun. V ceně je i poukaz na nákup lahví.

Další tipy z regionu

Břeclavsko

Mikulovské pivobraní

KDY: pátek od 14.00 až sobota

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: od 150 do 750 korun

Rockové kapely, pivní speciály malých pivovarů, soutěže a spousta atrakcí pro celou rodinu. To je pozvánka na Mikulovské pivobraní, které se koná od pátku od dvou hodin odpoledne do sobotní půlnoci v amfiteátru v Mikulově. Zahrají kapely Maniac, Limetall, Horkýže Slíže, Walda Gang, DE BILL HEADS, Easy Line, Komunální Odpad, Anacreon, Doga, Hämatom z Německa a KISS forever band z Maďarska.

Koncert Ewy Farne

KDY: pátek od 18.30, koncert od 20.00

KDE: Zámek Valtice

ZA KOLIK: od 450 korun

Užít si koncert Ewy Farne v zámecké zahradě ve Valticích mohou zájemci v pátek od osmi hodin večer. Čeká je i gastronomický program, víno, drinky i pivo.

Kaprfest

KDY: sobota od 15.00

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Blues, rock i folk si užijí v sobotu návštěvníci Kaprfestu pod břeclavským zámkem. Od tří hodin odpoledne zahrají Strupáč, Subtilní objekt, Žamboši, HB Stop, Živé květy a Tammy s kytaristou Jergušem Oravcem.

Otevřené sklepy

KDY: pátek od 17.00 až neděle

KDE: Strachotín

ZA KOLIK: vstup zdarma



Ochutnávat vína přímo u vinařů mohou zájemci po tři dny ve Strachotíně. Otevřené sklepy tam startují v pátek od pěti hodin odpoledne, v sobotu od jedné hodiny a v neděli od deseti dopoledne.

Vyškovsko

Pohádkoland

KDY: sobota od 10.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: od 299 korun



Rodinný festival Pohádkoland zaplní zámecký park ve Slavkově u Brna. Návštěvníci se mohou těšit na řadu hudebních vystoupení. Dívčí uskupení Lollipopz, ale také Miro Jaroš, Fíha Tralala a Baby Band, Štístko a Poupěnka, Kája dětem, MiOli nebo Paci Pac zazpívají a zatančí v sobotu od deseti hodin dopoledne.

Blanensko

Sraz veteránů

KDY: sobota od 13.00

KDE: Senetářov

ZA KOLIK: zdarma

Do Senetářova na Blanensku zamíří v sobotu příznivci veteránů. Místní spolek Muzeum tam pořádá od jedné hodiny po poledni v zahradě za muzeem sraz automobilových a motocyklových veteránů. Návštěvníci se mohou těšit i na ukázku dřevorubeckého sportu, a ochutnávka gulášů. Svůj program budou mít i děti.

Znojemsko

Majáles

KDY: sobota od 17.30

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma



Odložený tradiční Majáles oslaví v sobotu mladí ve Znojmě. Protože jsou prázdniny zůstane z obvyklého programu hlavně odpolední a večerní série hudebních vystoupení na Horním náměstí. Od půl šesté večer zahraje Patrik Malý, kapela Like-It, Sima, a Rytmus, dvě taneční vystoupení si připravila formace Crazy Steps Breakers.

Brněnsko

Šermíři v Mincmistrovském sklepě

KDY: sobota od 12.00

KDE: Dominikánské nám., Brno

ZA KOLIK: dospělí 120 korun



Do doby, kdy Brno obléhaly švédská vojska se přenesou lidé v Mincmistrovském sklepě na Dominikánském náměstí. V sobotu každou hodinu od dvanácté lidi čeká speciální komentovaná prohlídka. Potkají při ní šermíře, kteří jim povypráví třeba historicky z období třicetileté války. Dospělí zaplatí 120 korun, děti a důchodci polovinu. Pořadatelé doporučují rezervovat lístky předem.