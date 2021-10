Hustopeče – Prakticky první letošní burčák z místních vinic ochutnají v pátek a sobotu hosté tradičních Burčákových slavností v Hustopečích. Uvidí také historický průvod a pobaví je recesisté z Burčákové unie. Největší hustopečská slavnost se i letos těší zájmu návštěvníků. „Alespoň z předprodeje se zdá, že o je o slavnosti podobný zájem jako v předchozích letech. Vstupenky budou v prodeji i na místě,“ řekla ředitelka pořádající městské organizace Jana Hrádková.

Po oba dny bude na návštěvníky čekat pestrý program na náměstí, v přilehlých uličkách a navštívit mohou také otevřené sklepy v ulici Na Hradbách i pod Křížovým kopcem. Burčák bude letos skutečně čerstvý. „Deštivý srpen opozdil dozrávání révy. V některých předchozích letech jsme řešili, abychom ještě měli z čeho burčák na slavnosti udělat, protože bylo skoro sklizeno, letos většina vinařů začala sklízet teprve minulý týden,“ přiblížil hustopečský vinař Pavel Košulič. Jak dodal, otevřené sklepy jsou při slavnostech již tradicí. „Letos je to už tuším po desáté. Otevřených bude v pátek od šesti večer a v sobotu celý den asi dvanáct sklepů a vedle burčáku bude k ochutnání i dobré víno,“ dodal Košulič.

Hlavní program slavností začne na náměstí v pátek v pět odpoledne, v šest následuje slavností otevírání mázhausů a v půl deváté zahraje Michal Hrůza s kapelou. V sobotu v devět ráno otevře historický jarmark, v jedenáct zasedne Burčáková unie a ve tři čtvrtě na dvě vyjde historický průvod. „Chybět nebude ani celodenní dětský program v šapitó. Na náměstí se návštěvníci mohou těšit na pestrý program a spoustu chutného občerstvení, živo bude i v přilehlých uličkách. Hlavní program vyvrcholí večer koncertem Pokáče a potom Lucie Bílé s Arakainem,“ dodala Hrádková. Vstupenka na oba dny vyjde na tři sta korun. Pořadatelé upozorňují na stále platná opatření ohledně povinnosti prokázat očkování, negativní test nebo prodělání covidu. (mm)

DALŠÍ TIPY

Světová výstava psů

KDY: do neděle

KDE: Brno, Výstaviště

Začátek podzimu bude na brněnském výstavišti patřit Světové výstavě psů všech plemen. Ještě do neděle se představí tisíce přihlášených psů z desítek různých zemí. Návštěvníci si mohou prohlédnout i potřeby pro chovatele nebo doplňky pro psí elegány. Jednodenní vstupenka přijde na sto korun.

Oktoberfest v Lulči

KDY: sobota a neděle

KDE: Luleč

Hudba a především spousta pěnivého moku čeká v sobotu a neděli na návštěvníky Oktoberfestu na Panelce v Lulči na Vyškovsku. Pořadatelé slibují šest druhů bavorských piv i grilované speciality. Vstupné je sto korun a lístky jsou k dostání prostřednictvím sítě smsticket.cz. Vstup v tradičním bavorském oblečení je vítaný.

Křtinská padesátka

KDY: sobota od 7.00

KDE: Křtiny

ZA KOLIK: startovné je dobrovolné



Už po jednatřicáté vyrazí v sobotu milovníci turistických podchodů na trat Křtinské padesátky. Už v pátek v sedm večer mají start ti, kdo hodlají obejít stokilometrovou trasu. Ostatní se na dvoře hospůdky Eden ve Křtinách na Blanensku sejdou v sobotu dopoledne. Start je podle tras od sedmi do deseti dopoledne a je organizovaný bezkontaktně, startovné je dobrovolné.

FoodFestival Morravský Krumlov

KDY: sobota

KDE: Moravský Krumlov, Masarykovo náměstí

Premiérový Krumlovský Food festival chystají na sobotu pořadatelé na Masarykově náměstí v Moravském Krumlově. Celodenní program nabídne zajímavé regionální speciality, vystoupení kapel a souborů i příležitost podpořit dobrou věc u charitativního stánku Lesního klubu Duběnka a již tradiční Kabelkománii. Vstupné na festival, který začíná v deset odpoledne, je dobrovolné.

Burger Street Festival

KDY: pátek - neděle

KDE: Brno, Galerie Vaňkovka

Pestrou přehlídku originálních burgerů i různých sladkostí nabídne do pátku do soboty Burger Street Festival v brněnské Vaňkovce, na čepu budou piva vybraných pivovarů, k ochutnání i víno a zajímavé drinky. V pátek je otevřeno od deseti ráno do devíti večer a v neděli od deseti do osmi.

HODY

Andělské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Veselí nad Moravou

Zdobením a stavěním máje odstartují Andělské hody ve Veselí nad Moravou. Sobotní program začne v devět hodin lidovým koštem burčáku a místních specialit. Krojovaný průvod je v plánu od čtyř hodin. Hodová zábava za doprovodu dechové hudby Konúpci a cimbálové muziky Radošov se pak uskuteční od šesti hodin. Neděle bude patřit hodové mši svaté, zpívání před kostelem a slavnostnímu hodovému koncertu.

Hody ve Starém Lískovci

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno – Starý Lískovec

Tři dny plné hodového veselí si užijí lidé ve Starém Lískovci. Krojované hody jsou pořádané k příležitosti výročí posvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého.

Šardické hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Šardice

Pátečním stavěním máje od čtyř odpoledne a rockovou zábavou s kapelou Massage od osmi večer začnou v pátek tradiční hody v Šardicích na Hodonínsku. I v sobotu začne zábava v osm večer. Zahraje dechovka Legrúti a cimbálka Pavla Růžičky. V neděli bude v deset hodová mše v kostele svatého Michaela, ve dvě vyjde krojovaný průvod obcí, poté začne zábava za starou školou. Hodové oslavy uzavře od osmi večer závěrečná zábava.

Židenické hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, Židenice

Po dvou letech opět oslaví svoje hody židenická chasa. V pátek budou krojovaní stárci zvát na hody, Hlavní program začne v sobotu hodinu po poledni stavěním máje u židenického kostela. V pět začne v areálu Nové Zbrojovky venkovní zábava. V neděli bude v kostele v deset hodin hodová mše. Od jedenácti vystoupí krojované děti, stárci zatančí Moravskou besedu.

PRO NADŠENCE

Babymňam v Kozlanech

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kozlany

Klub seniorů Kozlany a Obec Kozlany, pořadatelé akce nazvané Babymňam, zvou návštěvníky do Kozlan na Vyškovsku na ochutnávku a hodnocení práce šikovných kuchařek. V hlavní roli bude lístkové těsto. Akce se koná v sobotu v sále Obecního domu od dvou hodin. Dobroty do soutěže a k ochutnávce mohou zájemci přinést od půl jedné. Zahraje harmonikář a pořadatelé slibují i taneční vystoupení.

Jízda časem

KDY: neděle

KDE: Velké Bílovice

Již pátý ročník Jízdy časem chystají na neděli pro milovníky motorek všech kubatur a velikostí pořadatelé ve Velkých Bílovicích. Sraz všech motorek bude hodinu po poledni na parkovišti před Kulturním domem ve Velkých Bílovicích a. Ve dvě startuje společná vyjížďka z Bílovic přes Podivín, Lednici, Bulhary, přes Nové Mlýny do Přítluk, Rakvic, Trkamnce a zpět do Velkých Bílovic.

Lužický Gulášfest

KDY: sobota od 11.00

KDE: Lužice

Areál Lidového domu v Lužicích na Hodonínsku už po šesté provoní rozmanité guláše. Přihlášená družstva se dají do vaření už v deset hodin dopoledne, návštěvníci si první porce připravených specialit mohou zakoupit krátce po druhé hodině odpoledne.

Festival ptáků v Ostrově u Macochy

KDY: neděle od 8.30

KDE: Ostrov u Macochy

Poznávací ornitologická vycházka začne v neděli v půl deváté ráno v lokalitě Na Končinách u ohrady u rozcestníku Nad Balcarkou. Odtud vyrazí účastníci dál na Občiny a zpět po zelené turistické značce. Cestou bude na programu pozorování ptáků, povídání o jejich životě, ukázka odchytu a kroužkování, hry pro děti. S sebou je dobré mít oblečení a obutí do přírody, dalekohled a svačinu Akce se koná za každého počasí.

ZA VÍNEM A BURČÁKEM

Tour de burčák

KDY: sobota od 9.00

KDE: Kyjovsko

Dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší nabídne Tour de burčák po vinařských stezkách Kyjovska. Akce, kterou pořádají Moravské vinařské stezky, provede návštěvníky Skoronicemi, Miloticemi, Bzencem, Vlkošem nebo třeba Žádovicemi. Pro cyklisty jsou připravené trasy v délce čtyřicet a jednatřicet kilometrů, pro pěší je to kilometrů patnáct. Tour de burčák se koná v sobotu a startuje mezi devátou a jedenáctou hodinou na Masarykově náměstí v Kyjově.

Burčákový (ne) pochod

KDY: sobota od 10.00

KDE: Starý Poddvorov

Burčákový (ne)pochod je název akce, kterou v sobotu pořádá ve Starém Poddvorově na Hodonínsku Vinařství Prygl. Začátek je v deset hodin a kromě dvou otevřených vinařství, která nabídnou burčák i něco dobrého k zakousnutí, se mohou návštěvníci těšit i na Dětskou cimbálovou muziku ze Starého Poddvorova.

Vinobraní ve Valticích

KDY: sobota, od 12.00

KDE: Valtice, Chateau Valtice

Slavnost v poledne zahájí průvod od vinařské školy do areálu vinařství. Od půl šesté zahraje Jožka Šmukař, v osm začíná vystoupení kapely Sto zvířat a od deseti večer hrají The Teachers. Vstupné na vinobraní je 200 korun.

ZA ZVÍŘATY

Den zvířat v zoo Hodonín

KDY: neděle od 13.30

KDE: Hodonín

Hodonínská zoologická zahrada si připravila pro své příznivce další akci. Je jí Den zvířat a Den zdraví. Akce se uskuteční v neděli od půl druhé do pěti hodin a jako první je na programu komentované krmení rysů od půl třetí. O půl hodiny později je připravené povídání o záchraně volně žijících zvířat a také představení záchranné stanice Pasíčka. Chybět nebude výstava a soutěžní stezka na téma záchrana zvířat v naší přírodě, výtvarné workshopy nebo ukázka první pomoci, měření krevního tlaku či výstava nazvaná Život v bavlně.

Den zvířat v ZooParku

KDY: sobota od 14.30

KDE: Vyškov

Sobotní odpoledne ve vyškovském ZooParku si mohou užít zejména rodiny s dětmi. Za příznivého počasí budou připravené hry a zábavné aktivity pro děti. Tématem bude péče o zvířata.

PRO DĚTI

Zazimování trpaslíků

KDY: neděle od 14.00

KDE: Ostrovačice

Zazimování trpaslíků si mohou užít v neděli zejména rodiny s dětmi z Ostrovačic na Brněnsku a okolí. Sraz je ve dvě hodiny u kempu Alpa. Pořadatelé slibují budování hmyzích hotelů, lanové aktivity, houpání ve větvích, občerstvení a opékání špekáčků.

Veselá pouť

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Zábavné odpolední představení s huňatými kamarády známými z televizní obrazovky připravili na sobotu pro děti pořadatelé v Besedním domě ve Vyškově. Program děti zavede do lákavého prostředí kouzelné pouti. „ Na pouti se s nimi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení děti navštíví i Jů a Hele a společně se všichni přenesou do míst plných kouzel, zábavy a legrace,“ lákali pořadatelé. Program začíná ve tři hodiny odpoledne, vstupné je od 90 korun.

SLAVNOSTI

Senoseč a jarmark

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vyškov

První oficiální senoseč Motýlí louky a jarmark místních producentů mohou zájemci navštívit ve Vyškově u Zámecké zahrady, a to od dvou hodin odpoledne. Nadšenci dostanou dokonce možnost si kosení louky vyzkoušet na vlastní kůži. Součástí je i jarmark, na kterém nabídnou své zboží místní producenti.

Bohutické podzimní slavnosti

KDY: sobota

KDE: Bohutice

Areál zámku v Bohuticích na Znojemsku ožije v sobotu po roční vynucené přestávce tradičními podzimními slavnostmi. Od deseti hodin dopoledne mohou návštěvníci ochutnávat burčák, víno, medovinu a zabijačkové i jiné speciality, nakoupit na řemeslném jarmarku nebo se podívat na výstavu ovoce a zeleniny. Od půl jedné začne hlavní program. Nabídne například šermířská vystoupení, řízené degustace vín a meruňkovice, vystoupení sokolníků, břišních tanečnic i tance se psy. Během dne bude otevřená i expozice slavné bohutické křížové cesty na zámku. Od osmi večer hraje na nádvoří kapela Rusty Nails. Vstupné na slavnosti je 100 korun.

Kotle hoří dál

KDY: sobota od 13.00

KDE: Břeclav, Pod Zámkem

Příležitost prakticky ověřit, co fyzicky vydrží jejich chuťové buňky, budou mít v sobotu odpoledne lidé v Břeclavi. Přehlídka pálivých až ostrých jídel jídel začne hodinu po poledni v areálu Pod Zámkem poblíž restaurace u Kapra.

Chilli for people

KDY: sobota, 14.00

KDE: Morkůvky

Po epidemií vynucené pauze se do Morkůvek v sobotu vrací přehlídka rozmanitých dobrot z těch nejostřejších papriček. K ochutnání budou urgery, hotdogy, kimči polévky, chilli sladkosti a spousty dalších pochutin. Pořadatelé chystají i soutěže a na čepu bude několik speciálních piv.

Velkobílovické vinobraní

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Bílovice

Tradičním vinobraním ožije v sobotu areál Vinařství Velké Bílovice na Břeclavsku. Už od devíti hodin ráno otevře trh regionálních výrobců. Dopoledne vystoupí dětský folklorní soubor, na lidovou notu budou hrát další muzikanti i odpoledne. Od pěti do osmi bude k dobré náladě, chuti a možná i tanci hrát živá hudba. Celý den budou vedle vína a burčáku k zakoupení i grilované dobroty a další chutné občerstvení. Připravená bude i zábava pro děti. Vstupné je dobrovolné.

KONCERTY A DIVADLA

Fčeličky slaví

KDY: neděle od 16.00

KDE: Strážnice

Kapela Fčeličky slaví. Pro oslavu dvacátého výročí působení si připravila koncert, který se uskuteční v neděli ve čtyři hodiny ve strážnickém kulturním domě. Během něj se mohou posluchači těšit na současné i bývalé členy souboru, kteří zazpívají ten nejlepší výběr z repertoáru. Chybět nebude ani promítání klipů a záběrů na velkém plátně. Připravený je i videohovor se speciálním hostem Václavem Neckářem.

Caveman v Hodoníně

neděle od 19.00

KDE: Hodonín

Málokterý autor slaví takové úspěchy jako Rob Becker. Jeho hru Caveman uvede po několika změnách termínu i hodonínský Dům kultury. V hlavní a jediné roli se představí buď Jan Holík nebo Jakub Slach. Milovníci humoru mohou na Cavemana zajít v neděli od sedmi hodin do hodonínského Domu kultury.

Jakub Józef Orliński a Ensemble Matheus

KDY: sobota od 19.00

KDE: Valtice, zámecká jízdárna

Slavnostní zahájení Lednicko-valtického hudebního festivalu. Kontratenor Orliński a francouzský Ensemble Matheus uvedou program z díla Antonia Vivaldiho, jemuž je letošní festival věnovaný. Vstupné je od 990 korun.