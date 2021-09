Druhý zářijový víkend bude na jihu Moravy ve znamení vína, ale i tradičních pochutin jako jsou zelí nebo česnek. Mikulov zve na Pálavské vinobraní, Znojmo nabídne víno v otevřených sklepech v okolí města a brněnské Tuřany oslavují zelí. Česnekovky provoní Rosice a bučovické Marefy zase guláše. V Blansku ožijí náměstí a ulice festivalem Zažít Blansko jinak.

Pálavské vinobraní 2019. | Foto: Deník / Petr Turek

Milovníky vína čeká víkend náročný na rozhodování. Mikulov slaví tradiční Pálavské vinobraní, Znojmo místo svého pořádá s vinaři v širokém okolí Vinařské t(r)ipy se stovkami otevřených sklepů. Mikulovští pořadatelé se rozhodli, že jeden ztracený ročník stačil a zvou návštěvníky na tradiční Pálavské vinobraní. Hlavní program třídenní slavnosti začne v pátek odpoledne a v devět večer přijede na náměstí průvod s králem Václavem IV. Pestrý program bude na mnoha scénách pokračovat celou sobotu a živo bude v Mikulově i v neděli. „Šest hudebních scén po celém Mikulově rození Olympic, No Name, Marta Jandová, Mig 21,Ben Cristovao, The Tap Tap, Ondřej Ruml, Jelen, Wohnout a mnoho dalších,“nahlédla do programu produkční Irma Konešová. Jak dodala, Mikulov bude při 74. Pálavském vinobraní žít i tradiční lidovým a folklórním programem na náměstí, ve Vinařském městečku i dalších koutech Mikulova. Permanentka na celé vinobraní stojí 700 korun. Návštěvníci musí doložit dokončení očkování proti covidu, prodělanou nemoc nebo negativní test podle platných opatření. Pořadatelé na hosty slavnosti apelují, aby nezbytná opatření dodržovali i během vinobraní.