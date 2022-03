Pátý závod. Motokárová trať a autocvičiště v Hodoníně zažije v sobotu 12. března poslední díl zimní sezony. Jezdci budou ve svých vlastních vozech zdolávat trať dlouhou dvanáct se metrů. „Maximum je pětasedmdesát jezdců a všechna místa už jsou plná. Dokonce máme i náhradníky. Každý pojede jednou cvičně a pak šest závodních jízd. Sčítají se vždy čtyři nejrychlejší jízdy,“ popsal způsob závodu organizátor Dominik Šurýn. Startovné je tisíc korun. V devět dopoledne začíná pro závodníky prohlídka tratě a od půl desáté pak jedna tréninková jízda. Divácky atraktivní souboje začínají ve tři čtvrtě na jedenáct a první část potrvá až do půl jedné. Po obědě od jedné hodiny se závodníci vydají na další soutěžní jízdy. „Vyhlášení vítězů bude v půl páté, vstupné pro návštěvníky je zdarma. Nebude chybět zázemí s občerstvením a parkoviště,“ dodal Šurýn.

Offroad. Bývalá raketová základna Mokrá-Horákov nedaleko Brna bude v sobotu svědkem soutěže o putovní pohár s názvem Offroad Bunkr. Organizátoři zvou do zábavního areálu Horákov všechny majitele terénních vozidel. Kdo zvládne nejlépe vytyčenou trasu, ten si odsud odveze putovní pohár. Závodníci s auty budou najíždět už od sedmi ráno, samotná soutěž začíná v deset dopoledne. Od tří hodin odpoledne program zpestří jízda napříč bývalou raketovou základnou. Startovné činí 350 korun. Vstupné pro dospělé je padesát korun.

Brněnský okruh. Na asfaltu Masarykova okruhu v Brně se každoročně prohánějí ti nejlepší motocykloví jezdci. Nyní se mohou přijít na okruh pěkně zblízka podívat všichni. „Přijďte si dráhu projít po svých, nadýchat se čerstvého vzduchu a pocítit adrenalin,“ zve za správce okruhu Petr Boháč. Procházky po více než pětikilometrové trati si mohou užít celé rodiny, maminky mohou přijet s kočárky a malé děti si s sebou mohou vzít odrážedla. Lidé mohou přijít mezi devátou a čtvrtou hodinou odpoledne. Vstupné je zdarma. (jko)

Brno a Brněnsko

Mendel na hvězdárně

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, planetárium

Program plný zábavy a poučení čeká na zvídavé povahy v sobotu v brněnské hvězdárně. Zjistí, že Gregor Johann Mendel byl nejen pěstitel hrášku a zakladatel genetiky, ale také vynikající přírodovědec, který se věnoval mimo jiné i astronomii. Zájemci se setkají s výjimečnými hosty v brněnském digitáriu při programu, který začíná ve dvě hodiny odpoledne.

Maškarní ples

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Divadlo Polárka

Závěr jarních prázdnin si děti užijí v neděli na maškarním plese v brněnském Divadle Polárka. Setkání začíná ve dvě hodiny odpoledne a spojujícím tématem pro masky návštěvníků i připravený program jsou „všechny rytmy světa.“ Tančit budou malí hosté maškarního plesu v doprovodu kapely Luxus z divadelní inscenace Tančírna. Na závěr se o zábavu postará DJ Lais.

Prohlídky káznice na Cejlu

KDY: sobota od 14.00 a 15.00

KDE: Brno, Cejl, Bratislavská 68

Bývalá krajská věznice v Brně na Cejlu je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru osmnáctého století. Zájemci o prohlídku mají šanci v sobotu od dvou nebo od tří hodin. Vstupenky lze koupit na TIC Brno nebo on-line. Další termín prohlídky je v plánu 26. března.

Retro Games

KDY: sobota od 17.00

KDE: Brno, Vinný sklípek Vinarium

Zajímavé odpoledne u džbánku vína a počítačových her na legendárních strojích ATARI, Commodore nebo Sinclair čeká v sobotu návštěvníky vinného sklípku Vinarium v centru Brna u Zelného trhu. Program začíná v pět hodin, vstupné je 130 korun.

Závan devadesátek

KDY: pátek

KDE: Židlochovice, Bystrá židle

Jídla a nápoje evokující atmosféru devadesátých let slibují v pátek pořadatelé v židlochovickém podniku Bystrá židle. „Na jeden den se u nás objeví pecky jako nivové koule, chlebíčky sypané horou strouhaného eidamu, vlašák a podobně. Odpoledne se zastaví barman Jakub Herynek a umíchá vám i nějaké hitovky těch let,“ lákali návštěvníky pořadatelé.

Vegan fest

KDY: 12. – 20. března

KDE: Brno

VeganFest je devítidenní vzdělávací festival plný přednášek, seminářů a jídla. Letos se hlavní víkendový program bude konat v konferenčních sálech budovy Veřejného ochránce práv. Naopak týdenní program si lidé užijí v různých podnicích v centru Brna. Podrobnosti najdou zájemci na webu festivalu či na sociálních sítích.

Bleší trh v Alfa pasáži

KDY: sobota a neděle, 13.00 – 16.00

KDE: Brno, Alfa pasáž

Sběratelské předměty, řemeslné výrobky, použité zboží, knihy a vůbec vše, co najde zájemce právě na pořádném bleším trhu, uvidí zájemci o víkendu v brněnské pasáži Alfa. Otevřeno je v sobotu i v neděli od jedné do čtyř hodin odpoledne, vstup je zdarma, prodej na galerii také. Další jarní blešák v pasáží chystají pořadatelé za dva týdny.

Benefice v Kafaře

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno-Obřany, Kafara

Benefiční koncert pro Ukrajinu chystá na páteční večer obřanský ObrFest spolu s komunitním centrem Kafara. „Vystoupí Jan Fic, Žofie Kabelková, Martin Kyšperský, Prune a Martina Trchová, Archívny chlapec ze Slovenska a Zapomělsem,“ zvali pořadatelé. Místa si mají zájemci rezervovat na e-mailu tomas@kafara.cz. Výdělek ze vstupného pošlou pořadatelé na sbírku Člověka v tísni pro Ukrajinu.

Materiální sbírka

KDY: sobota a neděle

KDE: Kuřim, Četnická stanice

Materiální sbírku pro Ukrajinu obnovila Četnická stanice v Kuřimi. Dárci mohou přinést spacáky, karimatky, trvanlivé energetické a proteinové jídlo, dětské doplňky stravy, přesnídávky a dětské pleny. Zvlášť vítané jsou potřeby pro záchranáře a hasiče jakou jsou přilby, boty, zásahové oblečení, zdravotnické vybavení a drobné nářadí. Sbírka také přijímá vojenský a zdravotnický materiál pro obránce Ukrajiny. Otevřeno je v Četnické stanici v Tišnovské ulici v Kuřimi ve všední dny od jedné do šesti odpoledne, o víkendu od deseti do šesti odpoledne.

Blanensko

Michal je kvítko

KDY: sobota od 15.00

KDE: Blansko, kino

Na sobotní odpoledne připravili pořadatelé v Blansku pro děti představení Kouzelné školky Michala Nesvatby. Začne ve tři hodiny v kině. „Michal vždy dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny, Kopretina zpívá, palma tančí a kaktus do všeho mluví. Konev má rýmu a umělá kytka z toho má legraci“ lákali pořadatelé. Po představení bude příležitost se s Michalem Nesvatbou vyfotit. Vstupné je 220 korun.

Swap Blansko

KDY: pátek a sobota

KDE: Blansko, Mateřské centrum Paleček

Příležitost vyřadit stále ještě užitečné věci, které potřebují druzí a něco zajímavého si odnést, nabídne další Swap v blanenském Palečku. Pořadatelé v pátek přijímají zejména nádobí, malé domácí spotřebiče, funkční elektroniku, nepoškozené boty a podzimní či zimní oblečení a také pěkná trika či mikiny. V sobotu si pak lidé mohou něco pěkného vybrat a odnést. Vstupné je padesát korun.

Odhalení pamětní desky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Boskovice, vlakové nádraží

Pietní vzpomínce na oběti nacistického vyhlazování Židů bude patřit nedělní odpoledne v Boskovicích na Blanensku. Shromáždění na vlakovém nádraží pořádá tamní orelská jednota. „Právě z nádraží se na cestu bez návratu nedobrovolně vydali v roce 1942 občané židovské národnosti z Boskovic a okolí, “ připomněli pořadatelé. Setkání s odhalením pamětní desky začne ve dvě odpoledne.

Břeclavsko

Dětský karneval

KDY: neděle od 14.30

KDE: Bořetice, kulturní dům

Veselé odpoledne v nápaditých maskách čeká v neděli od půl třetí děti v Bořeticích na Břeclavsku. Dětský maškarní karneval chystají pořadatelé z místní tělovýchovné jednoty Sokol a slibují občerstvení a bohatou tombolu. Pestrý a veselý program zajistí animátoři z divadla Sandry Reindlové.

Otevření Společenského domu

KDY: sobota od 16.00

KDE: Lanžhot

Opravený Společenský dům v Lanžhotu si v sobotu mohou poprvé přijít prohlédnout lidé při malé slavnosti po dokončení oprav. K poslechu hraje cimbálová muzika Guráš. Společenský dům bude k prohlídce otevřený do sedmi hodin večer, vstup je volný.

Materiální sbírka

KDY: do 19. března

KDE: Hlohovec

Materiální sbírku pomoci lidem z Ukrajiny spustil i obecní úřad v Hlohovci na Břeclavsku. Sbírka ve skladovací hale ve sběrném dvoře potrvá do 19. března. Otevřeno bude v sobotu od osmi ráno do dvou odpoledne, v úterý a čtvrtek od dvanácti do pěti odpoledne. Lidé mohou přispět zejména hygienickými potřebami a trvanlivými potravinami.

Benefiční koncert

KDY: 20. března od 15.00

KDE: Velké Pavlovice, hotel Lotrinský

Benefiční koncert pro Ukrajinu chystá na příští neděli Základní umělecká škola ve Velkých Pavlovicích. S žáky ZUŠ vystoupí také mladá talentovaná klavíristka z Ukrajiny, která se svou maminkou a babičkou nyní žije ve Velkých Pavlovicích.

Hodonínsko

Diskoples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Rohatec

Dva roky si museli počkat ti, kteří chtěli vyrazit na Diskoples do Rohatce. Nyní je ale jasné, že se tato akce uskuteční, a to v sobotu v kulturním domě Rohatec. O hudbu a dobrou náladu se se postará DJ Luděk Ptáček.

Vinařka hraje v Kyjově

KDY: úterý 15. března od 19.00

KDE: Kyjov, Dům kultury

V kyjovském Domě kultury pokračuje seriál koncertů dechovek. Tentokrát zahraje Vinařka. Součástí koncertu bude i křest nového CD U Žůrků ve sklepě. Začátek koncertu je v sedm večer.

Nebe

KDY: sobota od 19.00

KDE: Veselí nad Moravou, kulturní dům

První autorské představení trojice Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská a Daniela Zbytovská Nebe? přijíždí v sobotu do Veselí nad Moravou. Přiveze ho divadlo Maléhry. Nebe vypráví o životě učitelky, herečky a kadeřnice a o jejich životech, ve kterých kvůli odlišnému vidění světa a postojům k mužům dochází ke konfliktům. Začátek je v sedm hodin večer.

Ukliďme si Lužice

KDY: sobota od 9.00

KDE: Lužice

Už potřetí se v Lužicích uskuteční brigáda na úklid následků po loňském ničivém tornádu, nazvaná Ukliďme si Lužice. Komunitní akce se uskuteční v sobotu od devíti hodin. Sraz je v Dolní ulici. Tentokrát se bude uklízet oblast v okolí železniční tratě. Obec, která akci pořádá, zajistí rukavice i občerstvení.

Za hranicí

KDY: sobota od 17.00

KDE: Kyjov, Pražírna

Pražírna Kyjov pořádá v sobotu vernisáž výstavy Za hranicí. Ta představí fotografa, zpěváka a kytaristu Petra Foltýna, který pochází z Milotic, ale nyní žije ve Vídni. Soubor Za hranicí ukáže portrétování osob, který emigrovali v letech 1946 – 1989 z tehdejšího Československa do Rakouska. Výstava v Pražírně začíná v pět odpoledne.

Vyškovsko

Pověsti Vyškovska

KDY: pátek od 16.30

KDE: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově zve zájemce na dlouho očekávaný křest nové knihy regionálního autora Josefa Špidly. Kniha nese název Pověsti a příběhy Vyškovska. Začátek akce je v pátek o půl páté v prostorách knihovny.

Znojemsko

Kreativní Znojmo

KDY: sobota a neděle

KDE: Znojmo, Loucký klášter

Tradiční jarní prodejní výstava pro všechny tvořivé nátury bude tentokrát ve Znojmě na netradičním místě. Místo do sálu bývalého hotelu Dukla zvou tentokrát pořadatelé do štukových sálů Louckého kláštera. Tradiční veletrh tvořivosti nabídne různé materiály pro kreativitu dětí i dospělých a představí návštěvníkům rozmanité výtvarné techniky. Otevřeno bude v sobotu od devíti do šesti, v neděli od devíti do čtyř.

Fotbalový ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Miroslav, kulturní dům

Odložená plesová sezona pokračuje v sobotu v kulturním domě v Miroslavi. Na svém plese se tam od osmi hodin večer sejdou tamní fotbalisté. K dobré náladě, poslechu a tanci zahraje Jerry Band. Vedle obvyklého chutného občerstvení a bohaté tomboly slibují pořadatelé také zajímavé míchané nápoje a ochutnávku rumů. Vstupné je 150 korun s místenkou, 100 korun bez místenky.

Hasičský ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Prokopov, kulturní dům

Odložená plesová sezona pokračuje na Znojemsku také tradičním plesem dobrovolných hasičů z osmého okrsku. Na své plese sejdou v sobotu v kulturním domě v Prokopově. K tanci, poslechu a dobré náladě hraje kapela Klaxon. Vystoupí také taneční skupina Znojemské grácie. Pořadatelé slibují bohatou tombolu. Z jednotlivých obcí okrsku pojede na ples po sedmé večer autobus. Vstupné je 120 korun.

Jazz v klubech a tančírna

KDY: pátek a sobota

KDE: Znojmo

Znojemský Jazzfest pokračuje v pátek odloženým klubovým večerem. GaPu zahrají od sedmi večer znojemští Jazzy Talking, ve sklepení U Císaře Zikmunda naváže v sedm Taras Volos a Na Věčnosti pak v devět večer vystoupí St. Johnny. V sobotu v sedm večer pak v obecním sále v Novém Šaldorfu začíná swingová tančírna s Jazz Archiv a RugCutters.cz

Bantický košt

KDY: sobota od 15.00 do 23.00

KDE: Bantice

Po dvou letech vynuceného čekání si přijdou na své milovníci dobrých vín v Banticích na Znojemsku při tradičním Bantickém koštu. „Po dvouleté pauze máte opět možnost ochutnat na jednom místě téměř všechny dostupné vzorky vín nejen z Bantic, ale i Práčí, Těšetic, Vítonic a dalších nejbližších vinařů,“ lákali pořadatelé.

Den žen

KDY: pátek od 19.00

KDE: Dobšice, sokolovna

Setkání u příležitosti dne žen pořádá v pátek v dobšické sokolovně obec a sportovci ze Sokola. Zahraje a zazpívá harmonikář Jiří Kratochvíl. Vstupné dobrovolné.