Jižní Morava – Masopustní čas se letos sešel se zabijačkami i svátkem zamilovaných. Nic z toho si kvůli panujícím omezením lidé nemohou užít tak, jak byli zvyklí – společně. Přesto pořadatelé hledají způsoby, jak alespoň něco z fašankové amosféry uchovat prostřednictvím výdejních okének a online akcí.

HARMONIKA I ZABIJAČKA. Možnost naposledy si před masopustem dopřát pořádné zabijačkové speciality nabízí v pátek a sobotu brněnský Lokál U Caipla. „Chystáme hrnce prdelačky, hromady ovaru, zástupy jitrnic a jelit a metry řízků,“ lákali pořadatelé. Mastné dobroty si lidé mohou vyzvednout ve výdejním okénku nebo objednat přes oblíbené rozvážkové služby. V neděli chce posluchače na masopustní atmosféru naladit i brněnská harmonikářka Tereza Škrháková. „Hrát budu od dvou odpoledne na své stránce na Facebooku. Na masopusty jsem samozřejmě jezdila, tak jsem si řekla, že o sobě dám zase vědět. Už půl roku nemám kde hrát, proto se moc těším, až současná omezení poleví,“ podotkla harmonikářka.

VÍNO A DOBROTY. Ještě loni byl při tradiční Vinařské zabijačce dvůr Vinařství Stávek v Němčičkách na Břeclavsku plný milovníků tlačenky, jitrniček a dobrého vína. „Vinařskou zabijačku pořádáme už čtrnáct let vždy druhý víkend v únoru. I letos ji připravíme tak, abychom respektovali platná opatření, to znamená přes výdejní okénko,“ řekl šéf vinařství Jan Stávek. Vedle rozmanitých zabijačkových dobrot si lidé mohou koupit i zajímavá archivní vína.

MASKY ONLINE. Tradiční šibřinky mohou pořadatelé z Kolpingovy rodiny v Kunštátu na Blanensku připomenout jen online. Zvou proto k soutěži masek. Vyberou tu nejzajímavější, na které se návštěvníci představí na fotografii vložené do události k online šibřinkám na Facebooku. V Boskovicích chystají na sobotní večer místní improvizátoři z uskupení Lísky Improstream, živý přenos z boskovického Prostoru. „Začínáme v půl osmé večer, témata k improvizaci budou jako obyčejně zadávat diváci. A protože bude třináctého února, možná přijde i Valentýn,“ lákali pořadatelé.

FAŠANK Z PANSKÉHO DVORA. Oblíbený fašank ve Veselí nad Moravou, který ve městě postupně obnovili od roku 2008, připomene letos alespoň folklorní koncert z Panského dvora v sobotu od šesti večer na YouTube Veselského kulturního centra a na Facebooku. „Fašankový koncert zahájí cimbálová muzika Fraj a uvede dechovou hudbu Šarovec. Ta představí pestrý program se zapojením sólistů z Veselí nad Moravou a mluveným slovem program doprovodí moderátor Českého rozhlasu Karel Hegner. Při sledování pořadu se diváci mohou přes internet také aktivně zapojit a nechat si zahrát na přání,“ uvedl za pořadatele Michal Blažíček.

MASOPUST PŘES OKÉNKO. Ani ve Vedrovicích na Znojemsku si organizátoři svou tradici nenechali úplně vzít. „Masopust u nás bude alespoň v omezených podmínkách a přes výdejní okénko,“ informoval starosta Vedrovic Richard Janderka. Zabijačkové speciality budou lákat zájemce k zakoupení v pohostinství v kulturním domě. Masité dobroty lidé pořídí přes výdejní okénko v sobotu mezi osmou a desátou hodinou ráno. Na sváteční stůl tak mohou lidé zakoupit třeba tradiční černou polévku, zabijačkový guláš, jitrnice, jelita a tlačenku,“ dodal starosta.

Další tipy z Hodonínska

Dopisy pro zvířata

Kdy: bez omezení

Kde: Zoo Hodonín

Napsat dopis svému oblíbenému zvířeti, nebo se dohodnout s rodiči a rovnou ho adoptovat, mohou děti na Hodonínsku. Pisatelé nejhezčích dopisů se mohou těšit na ceny. Autor nejpovedenějšího díla získá VIP vstupenku do Zoo. Dopisy lze poslat poštou na adresu U Zoo 3529/1 Hodonín nebo elektronicky na e-mail vyuka@zoo-hodonin.cz.

Rozhledna Johanka

Kdy: bez omezení

Kde: Hýsly

Výletníci, kteří se vydají na rozhlednu Johanka, vystoupají po bezmála čtyřiceti dřevěných schodech na vyhlídkovou plošinu. Těšit se mohou na dechberoucí výhledy do krajiny. Za jasného počasí dohlédnou na Slovensko i Rakousko, Pálavu, hrad Buchlov, Chřiby a Ždánický les.

Další tipy z regionů

Blanensko

Až vyjde měsíc

Kdy: sobota od 20.30

Kde: online

Za kolik: vstupné 100 korun

Do šedesátých let minulého století a do Nové Anglie na severovýchodě Spojených států zavede diváky komedie vysílaná online projektem Moje kino live. Film Až vyjde měsíc nabídne divákům příběh první lásky skauta a skautky, kteří se rozhodnou utéct spolu do divočiny. Koupí vstupenky na webu zapojených kin mohou diváci podpořit kino v Boskovicích či Blansku.

Za výhledy ze Sloupu

do Šošůvky

Kdy: bez omezení

Kde: Sloup

Za kolik: zdarma

Na webu krasik.cz najdou zájemci podklady pro vycházku s tajenkou ze Sloupu do Šošůvky. Čekají je vyhlídky do kraje Moravského krasu, zajímavé hádanky a vyprávění o tom, jak Janek přechytračil čerta. Tajenka je pak dovede k pokladu.

Břeclavsko

Křížovková cesta

Kdy: do 6. března

Kde: Hustopeče

Za kolik: zdarma

Námět k vycházce po Hustopečích a okolí s tajenkou připravili pro děti pracovníci hustopečské Pavučiny. Vycházka zahrnuje patnáct míst v Hustopečích. Hráči je musí najít podle fotografií v podkladech ke hře a určit předmět, který na každé z míst nepatří. Správně popsaný předmět zapíší hráči do křížovky a vyluštěnou tajenku mají poslat na mailovou adresu střediska pavucina40@gmail.com. Ze správných odpovědí pořadatelé vylosují výherce. Hra potrvá do šestého března.

Valtická vinařská stezka

Kdy: bez omezení

Kde: Valtice

Kdykoliv: zdarma

S historií vinařství ve Valticích a některými důležitými vinicemi seznání návštěvníky pětikilometrová vinařská stezka ve Valticích. Začíná přímo na hlavním náměstí a přes areál valtického zámku pokračuje do valtických vinic na kopec Reistnu nad městem. Odtud se výletníkům otevírá pohled do celého Lednicko-valtického areálu. Cesta pokračuje vinicemi zpět do historické části města.

Lednické rybníky

Kdy: bez omezení

Kde: Lednice

Za kolik: zdarma

Trasa naučné stezky vede z lednického parku na hráz Prostředního rybníka, odbočuje k vyhlídkové věži na jižním břehu Mlýnského rybníka po jižních březích Prostředního a Hlohoveckého rybníka pokračuje až k Hraničnímu zámečku.

Brno

Komentovaná krmení

Kdy: bez omezení

Kde: Facebook Zoo Brno

Za kolik: zdarma

Zoo Brno rozjela bohatý online program. Kdo si nestíhá pravidelná komentovaná krmení pustit v době jejich vysílacího času, nemusí zoufat. Záznamy krmení, na kterých si diváci zvířata nejen prohlédnou, ale dozví se i spoustu zajímavostí, jsou k nalezení na sociálních sítích a webu zoo.

MdB KLUB

Kdy: sobota od 19.00

Kde: youtube profil MdB KLUB

Za kolik: zdarma

Jaký je režisér Stanislav Moša otec? I o tom povypráví překladatelka Zuzana Čtveráčková v dalším díle talkshow MdB KLUB. Druhým hostem premiérového večera bude hudební šéf Městského divadla Dan Kalousek. Ten zase nechá diváky nahlédnout do divadelního zákulisí.

Vyškovsko

Procházka Vyškovem

Kdy: bez omezení

Kde: Vyškov

Ve Vyškově stojí za zmínku budova radnice s vysokou věží. Masarykovo náměstí zdobí barokní kašna s motivem Ganymeda sedícího na orlovi. Procházka městem může pokračovat k bývalé synagoze z roku 1885, která je postavená v novorománském stylu. Sídlí zde Československá církev husitská. Nelze minout městskou studnu, která je dílem olomouckého sochaře Vojtěcha Hořínka. Dalším cílem prohlídky může být místní zámek, bývalé letní sídlo biskupů olomouckých. Hřbitovní ulicí kolem kostelů lze v procházce pokračovat, a za dávnou minulostí se vydat do Pivovarské ulice, kde jsou dosud patrné zbytky středověkých hradeb.

Zaniklý hrad v Pustiměři

Kdy: bez omezení

Kde: Pustiměř

Zájemci se v Pustiměři mohou vydat po stopách zaniklého hradu Melice. Naučná trasa měří šest kilometrů a výletníky čeká pět zastavení, která pojednávají nejen o hradu, ale i o dalších přírodních a historických zajímavostech. Stezka začíná u kostela svatého Benedikta v Pustiměři, vede směrem na Drysice, ke zřícenině hradu a dále pak na místo zvané „Réhňa“, k Zelené Hoře a zpět do Pustiměře. Po cestě nechybí informační panely a také krytý odpočinkový altán, kde mohou výletníci nabrat síly.

Znojemsko

Stezka Antonína PráškaKdy: bez omezení

Kde: Bohutice

Za kolik: zdarma

Expozice známých dřevěných sousoší bohutické křížové cesty sice zůstává zatím zavřená, výletnicí se ale mohou projít po naučné stezce, která připomíná působení kněze Antonína Práška. Provede je od bohutického zámku ke kostelu a poutním areálem, pro který před téměř sto lety nechal Prášek sochy zhotovit.

Krumlovské slepence

Kdy: bez omezení

Kde: Moravský Krumlov

Za kolik: zdarma

Ze zámeckého parku v Moravském Krumlově na oblíbený Floriánek, k Mariánské studánce a do Rokytné zavede zájemce naučná stezka Národní přírodní rezervací Krumlovsko-rokytenské slepence. Z Rokytné mohou výletníci pokračovat do Budkova, nebo se vrátit do města.