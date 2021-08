Chrabrost obránců města, kteří v roce 1645 odolali dlouhému švédskému obléhání, oslaví o víkendu již tradiční Den Brna. Městem projde slavnostní průvod, na Kraví hoře pořadatelé nabídnou bohatý historický program s bitvou. Už v pátek nabídne ozvláštněné prohlídky labyrint pod Zelným trhem. „Oblíbené prohlídky oživí představení Černá koule generála Torstensona. Účastníci se zde stanou svědky tajemného obřadu, při němž vznikne čarovná černá koule, která jediná dle pověsti mohla usmrtit švédského vojevůdce,“ naznačila Hana Novosadová z brněnského TIC, které oslavu spolupořádá.

V sobotu před půl jedenáctou vyjde do centra Brna historický průvod. Hodinu před polednem se zastaví v kostele svatého Jakuba, kde uctí památku velitele tehdejší obrany Brna Jeana Luise Raduita hraběte des Souches. O vojensko-historickou část programu se stará Společnost 1645. Po slavnostním průvodu nabídnou od půl druhé bohatý program na Kraví hoře. Diváci se mohou těšit na ukázky dobového sokolnictví v podání společnosti Falconia a dvě historické módní přehlídky. „Jezdci ze skupiny Tvrz ve svém programu předvedou dobové jezdecké umění včetně turnaje. Po čtvrté hodině odpoledne pak tuto část programu uzavře bitva za účasti asi sto padesáti vojáků, devíti jezdců a šesti děl,“ pozval Ondřej Anton ze Společnosti 1645. V neděli jsou na pořadu duchovní a umělecké součásti oslav. „V půl jedenácté dopoledne začíná v katedrále svatého Petra a Pavla pontifikální mše svatá na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna. Ve tři odpoledne začne komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitském náměstí, před kterým od loňska stojí sochy pátera Martina Středy. A v pět odpoledne zazní v zahradách pod Petrovem koncert,“ doplnila Martina Jandlová z brněnského biskupství. (mm)

Zajímavosti z celého kraje i od sousedů

S párou za horníky

KDY: sobota, od 10.000

KDE: Zastávka u Brna

Další akce nazvaná S párou za horníky se koná v sobotu na Brněnsku. Mezi Zastávkou, Babicemi a Zbýšovem pojede důlní vláček s parní lokomotivou. Otevřená bude těžní věž Simson, kterou příchozí provedou bývalí havíři. Program začíná od deseti hodin dopoledne.

Ignis Brunensis a historické automobily

KDY: sobota od 15.00 a v 22.30

KDE: Brno

Odpoledne s historickými vozy zažijí lidé v sobotu na brněnském náměstí Svobody. Od tří hodin projedou vozy ze sbírek Technického muzea v Brně centrem města. Milovníci automobilové historie uvidí více než dvacet osobních i závodních vozů i armádní techniku. Akce je součástí přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. Další ohňostroje uvidí lidé nad brněnským Špilberkem v sobotu o půl jedenácté večer.

Rokokový piknik

KDY: neděle, 14.00

KDE: Brno, park Lužánky

Do časů dávné elegance vrátí zájemce Rokokový piknik v brněnských Lužánkách. Příchozí se mohou těšit na ukázky oděvů z osmnáctého století, piknik a fotografování ve společnosti vznešených dam a gentlemanů. Milovníci stolních her porovnají své kombinační schopnosti nad šachovnicí, dojde ale i na karty. A kdo se zvedne z pohodlí trávníků, změří síly v kroketu. Akce začíná v neděli ve dvě hodiny.

Slovácký rok

KDY: pátek - neděle

KDE: Kyjov

Kyjov slaví. Po tři dny potrvají oslavy stého výročí Slováckého roku, které začnou v pátek stavěním máje na Masarykově náměstí. Od 19.00 je v Letním kině připravený pořad Tady to všechno začalo, kterého se ujala Dechová hudba Moravanka a její hosté, a který je věnovaný životnímu jubileu Jana Slabáka. Sobotní program začne ve 14.00, kdy se na Masarykově náměstí představí Mladá muzika Šardice. V 15.30 je pak připravený program o muzikantských rodech na Kyjovsku nazvaný Jaká matka, taká Katka, jaký tata, taký syn. O dvě hodiny později se uskuteční křest knihy Josefa Holcmana Stoletý mládenec, který vylezl z okna a zmizel. Doprovodí ho Jízda skoronského banderia, vystoupí mužský sbor, cimbálová muzika Jury Petrů a Tetky z Kyjova. Od 18.30 se mohou návštěvníci těšit na cimbálovou muziku Vojara a v 21.00 se v letním kině uskuteční promítání dokumentu Nádherný svět. Po celé odpoledne je pak ve sportovní hale Klvaňova gymnázia otevřena Galerie rulandských vín. Nedělní oslavy začnou Mariánskou poutí. Průvod vyjde z Boršova a Nětčic v 9.30. Slavnostní poutní mše se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 10.30. Program završí kácení máje v 16.00 a druhé promítání dokumentu Nádherný svět v letním kině.

Ovčácké slavnosti

KDY: sobota, od 10.00

KDE: Lipůvka, areál Zlobice

Do přírodního areálu Zlobice v Lipůvce na Blanensku se v sobotu sjedou hosté a účastníci Ovčáckých slavností. Vedle celostátní soutěže plemen ovcí a koz jsou na programu ukázky ovčáckých dovedností, farmářský trh, ukázky pasení se psem, ukázky předení a tkaní vlny či soutěž v pojídání brynzových halušek.

Slavnosti rajčat

KDY: sobota od 10.00

KDE: Břeclav

Osmé slavnosti rajčat chystají na sobotu pořadatelé v Břeclavi. V uličce u synagogy bude od deseti hodin dopoledne na čtyřicet stánků zejména s rajčatovými speciality nejrůznějších druhů, včetně ukázek pokrmů například italské, španělské nebo řecké kuchyně. Chybět nebudou rozmanité nápoje a třeba i rajčatový burčák.

Neckyáda Cvrčovice

KDY: sobota od 11.00

KDE: Cvrčovice

Lidé, kteří se chtějí dobře pobavit a vidět své sousedy a známé v komických situacích, dostanou jedinečnou příležitost. První ročník Neckyády vypukne totiž ve Cvrčovicích na Brněnsku. Akce se koná v sobotu od jedenácti hodin. Na řadu přijde nejdříve registrace, o půl druhé vyrazí na start první plavidlo, vítěz bude známý v šest hodin. Akce se podle pořadatelů koná za každého počasí.

Jemnická bitva

KDY: pátek a sobota

KDE: Jemnice, zámecký park

Zámecký park v Jemnici na Třebíčsku se opět vrátí do středověku, v pátek a v sobotu se bude konat další ročník Jemnické bitvy. Areál poskytne útočiště pro stovky šermířů z celé republiky, kteří se postaví do boje. Komu nejsou cizí jména jako Merlin, Lancelot nebo Artuš, nesmí chybět sobotu odpoledne v Jemnici. Páteční program začíná v osm hodin večer, sobotní pak ve dvě hodiny po poledni.



Koncerty

Divokej Bill

KDY: sobota od 21.00

KDE: Podivín, stadion

Na fotbalovém stadionu v Podivíně bude mít v sobotu večer zastávku letošní letní turné oblíbené kapely Divokej Bill. Kapela turné nazvala Martathon podle jednoho ze svých hitů i jako připomínku běhu na dlouhou trať s pandemií, která jim přepsala plány na už druhou sezonu. Vstupné v předprodeji je 599 korun.

Mezinárodní hudební festival Špilberk

KDY: neděle 20.00

KDE: hrad Špilberk, vedlké nádvoří



Ikonická česká počítačová hra Mafia, která od doby svého vzniku před osmnácti lety proslavila Českou republiku po celém světě se představí divákům na Špilberku. Tentokrát s živou hudbou symfonického orchestru. Právě ze skladeb a hudebních motivů těchto mezinárodních herních kultů je totiž sestaven program večera doplněný o příběhovou vizualizaci z dílny GameDev Area. Zazní standardy Ellingtona, Reinhardta či Goodmana stejně jako autorská hudba provázející obě série. Festival pokračuje v úterý 17. srpna. Rozhlasový Big Band Gustava Broma při něm doplní zpěvačka Ewa Farna. Závěrečný koncert festivalu patří Filharmonii Brno a jejímu šéfdirigentovi Dennisi Russellu Daviesovi.



Ewa Farna

KDY: sobota od 19.00

KDE: Dobšice, Lahofer

Další ze série koncertů Hudba na vinici nabídne v sobotu vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma. Tentokrát posluchače láká česko-polská zpěvačka Ewa Farna. „Bylo zajímavé pozorovat její dráhu od hubaté třináctileté holčičky až po osobitou ženu s excelentním hlasem a vlastním názorem,“ připomněli pořadatelé. Vstupné je 490 korun.

Tradice

Velkopavlovické hody

KDY: neděle až úterý

KDE: Velké Pavlovice

Od neděle do úterý bude svoje tradiční krojované hody slavit chasa ve Velkých Pavlovicích. Hody zahájí v neděli v osm ráno mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie, po ní chasa vyrazí zvát po městě na hody. Ve tři odpoledne vyjde průvod k první stárce od restaurace Ferdinand. V půl deváté večer začne v sokolovně zábava s Lácarankou. Pondělní a úterní průvod začne ve tři odpoledne, v pondělí půjde chasa od Vináry u Kaderků, v úterý chasa a ženáči od Hotelu Lotrinský. V pět začne v pondělí stárkovská zavádka, v úterý přivítání ženáčů. Večerní zábavy začínají vždy v půl deváté večer. Celodenní vstupné je vždy po 140 korunách.

Krojované hody Valtice

KDY: pátek a sobota

KDE: Valtice

Krojovanými hody ožijí o víkendu Valtice. Průvod šohajů k prvním stárkovi vyjde od Jednoty už v půl osmé ráno, následuje zvaní na hody. Krojovaný průvod vyjde z valtického podzemí v půl druhé odpoledne o dvě hodiny později chasa převezme hodové právo. K tanci, do kroku i k poslechu hraje dechová hudba Svárovanka ze Strážnice Od půl páté začne hodová zábava v Pančavě, vstupné je 150 korun. V neděli od půl jedenácté hody uzavře slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Šatovské posvícení

KDY: sobota

KDE: Šatov



Šestačtyřicáté krojované posvícení oslaví o víkendu chasa v Šatově na Znojemsku. Chasa si už v osm ráno přijde před úřad městyse pro posvícenské právo a vyjde zvát po Šatově na večerní zábavu. Ta začne v osm večer na fotbalovém hřišti, hraje Free Band, vstupné je 120 korun

Vranovská pouť

KDY: sobota od 10.30

KDE: Vranov nad Dyjí

Tradiční pouť oslaví ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku. Od půl jedenácté dopoledne do jedné odpoledne bude hrát cimbálová muzika Denár. Čtvrt hodiny před druhou hodinou odpoledne začne křest nové knihy o městysu – Vranov nad Dyjí včera a dnes. Od pěti odpoledne do půl desáté večer bude pak zábava s kapelou Stone. Pořadatelé slibují bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Poutní mše je v neděli v 9.15 ve farním kostele.

Krojované hody Moravský Žižkov

KDY: pátek, neděle - úterý

KDE: Moravský Žižkov

Od neděle do úterý slaví svoje hody krojovaná chasa v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Už v pátek postaví chasa ve dvě odpoledne máju a od osmi začne beseda u cimbálu s mužáckými sbory. Při samotných hodech budou k tanci poslechu a dobré náladě dechové hudby Bílovčanka a Legrúti. Hody Žižkovští slaví k výročí posvěcení nového kostela v obci 17. srpna 2002.

Hody v Bohatých Málkovicích

KDY: pátek od 18.00, sobota od 13.30

KDE: Bohaté Málkovice

Sobotu plnou veselí zažijí lidé v Bohatých Málkovicích na Vyškovsku. Čeká je totiž oslava tradičních hodů. V pátek od šesti večer vyroste na návsi máj, v sobotu o půl druhé požádá chasa o právo na pořádání hodů. Následuje vystoupení dětí a poté projde krojovaný průvod obcí. V osm hodin večer zahájí hodovou zábavu moravská beseda, o půlnoci se mohou návštěvníci těšit na losování o ceny.

Pouť ve skanzenu

KDY: sobota od 9.00

KDE: Strážnice

Areál Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici ožije v sobotu 14. srpna tradiční poutí. Návštěvníci, kteří do skanzenu vyrazí, se mohou těšit na flašinetáře, mořskou pannu v kádi nebo nejrůznější představení pro pány, dámy i děti. Chybět nebudou stánky a další atrakce. Oblíbená pouť ve skanzenu začíná v devět ráno a potrvá do pěti odpoledne.



Za vínem

Letní putování se svatým Klementem

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hodonice, Tasovice

Dvaatřicet sklepů v Hodonicích a Tasovicích na Znojemsku otevřou vinaři při již devátém Putování za vínem se svatým Klementem. Název akce připomíná tasovického rodáka, patrona pekařů, svatého Klementa Maria Hofbauera. Sklepy budou otevřené od deseti hodin dopoledne do šesti odpoledne. K dobré chuti a náladě zahraje dopoledne Neoveská cimbálová muzika, odpoledne Veltlínek. Vstupné je 100 korun.



Den otevřených sklepů

KDY: sobota od 12.00

KDE: Rakvice

Už po patnácté zvou rakvičtí vinaři milovníky dobrých vín do otevřených sklepů. Oblíbené setkání museli odložit z jarního termínu kvůli pandemii, ale v sobotu opět nabídnou příjemné setkání nad dobrými víny. Vstupné je tisíc korun a zahrnuje mimo jiné kupony za 500 korun na nákup vín.



Grand Prix Austerlitz

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Nová radnice

Osmnáctý ročník mezinárodní výstavy vín hostí v sobotu od dvou hodin odpoledne Nová radnice v Brně na Dominikánském náměstí. V křížové chodbě a v Rajském dvoře návštěvníci ochutnají přes dvě stě vzorků vín. K vidění bude i ukázka sabrage či výcviku napoleonských vojsk. Vstupné je 300 korun.

Zarážení hory a festival Sousedé

KDY: pátek od 18.00 a sobota od 14.00

KDE: Mikulov

Ve znamení lidové hudby, písní a vín z Mikulova a okolí se ponese druhý srpnový víkend v Mikulově na Břeclavsku. Na podiu na mikulovském náměstí i jinde v centru města se představí folklorní soubory, dojde i na vinařské tradice. Vinaři přijdou zarazit horu, tedy oznámit uzavření vinic po dobu sběru hroznů. Páteční program začne v šest odpoledne, sobotní ve dvě.

Festivaly a poutě

Rousínovský divadelní a folklorní festival

Kdy: sobota od 20.00

Kde: Rousínov

Tradiční folklorní festival Sušilův Rousínov a Rousínovský divadelní festival se spojují do jednoho celku a diváci se mohou těšit na bohatý program po celý týden. Vše se odehraje na zahradě kulturního domu Záložna. Pořadatelé slibují rodinnou atmosféru. Festival zahájí divadelní představení Zbojník z Hané. Přehlídka trvá do příští soboty. Vstupné je 120 korun.



Vyškovská pouť

KDY: neděle od 10.00

KDE: Vyškov

Neděli plnou hudebních a tanečních vystoupení zažijí lidé v centru Vyškova. V deset hodin dopoledne roztančí náměstí orientální tanečnice, v jedenáct vystoupí Železný Zekon a o půl třetí zahraje kapela – 123 minut. Ve čtyři se příchozí mohou těšit na Klebetníček a Trnku, o půl šesté vystoupí Petr Bende. Den plný zábavy zakončí Bára Poláková, a to od půl osmé večer.

Bluegrass ve vinici

KDY: sobota

KDE: Sedlec u Mikulova

Už po po patnácté se do Sedlce u Mikulova sjedou milovníci country muziky, zejména bluegrassu. V areálu někdejších lázní totiž v pátek večer začne další ročník festivalu Bluegrass ve vinici. Páteční večer bude patřit volnému jam session, hlavní program začne v sobotu po poledni. Do půlnoci se na podiu vystřídá celá řada kapel. Odpoledne a večer zahrají například Early Times. Old Boys Poutníci, Popojedem, Bluegrass Comeback, BlueRej, Veget a Nejistý host.

Maraton hudby Brno

KDY: od čtvrtka do neděle

KDE: Brno

Lidé, kteří se chtějí zaposlouchat do hudby různých žánrů, dostanou příležitost v Brně na desítkách koncertů, které oživí ulice i sály. Maraton hudby začíná zítra a trvá do neděle. Mezi hvězdy patří Lenka Dusilová, která se Brně poprvé představí se skupinou Květy. Vystoupí i Juwana Jenkins, Sisa Feher či Amelie Siba. Podrobný program je na webu festivalu.

Divadlo

Hamlet on the road

KDY: neděle od 19.30

KDE: Brno, amfiteátr na Kraví hoře

Herci Divadla Radost zvou diváky na Hamleta, kterého uvedou jako muzikál inspirovaný loutkovou poetikou. Příběh prince Hamleta vypráví kočující herci, slavné monology zpívají s vlastním hudebním doprovodem. V dalším termínu 23. až 25. srpna hru uvedou v amfiteátru na brněnské Kraví hoře, a 3. až 5. září zase na Letní scéně Divadla Radost. Lístky jsou k zakoupení on-line prostřednictvím webu divadla.

Znojmo žije divadlem

KDEy: od úterý

KDY: Znojmo

Jedinečný divadelní festival se vrací zpět do své domovské scény cirkusového šapita. Od 17. do 22. srpna ožije nejen Horní náměstí, ale díky pouličním představením třeba také ulice Obroková, Hradní či nádvoří hradu. Město bude hostit Kočovný kabaret Bolka Polívky, Divadlo na zábradlí, Divadlo na Jezerce, Divadlo Spektákl, uskupení The Loser(s), Squadra Sua, Divadlo Demago a v jediném koncertu festivalu také mistra světa v lopingu, zpěváka En.Dru s Jenem Hovorkou. Kompletní program je na webu Besedy.

Výstavy

Leonardovy stroje

KDY: pondělí až neděle od 9.00 do 18.00

KDE: Brno, Kapucínské náměstí

Vzdát poctu géniovi Leonardu da Vinci mohou lidé na brněnském Kapucínském náměstí. Modelář Miroslav Mužík totiž vyrábí podle jeho nákresů pohyblivé stroje. V Brně už jich vystavuje přes padesát. Vstupné je 140 korun.



Výstava Body Worlds

KDE: denně od 9.00 do 20.00

KDY: Brno, Výstaviště

Výstavu preparovaných těl Body Worlds – Cyklus života na brněnském výstavišti organizátoři prodloužili. Exponáty jsou vytvořené metodou takzvané plastinace, která se používá ke konzervaci těl či jejich částí. Prohlédnout si pravé kosti, svalstvo, dýchací soustavu či zčernalé plíce kuřáků mohou zájemci ještě do neděle 22. srpna. Vstupné je 300 korun.



Epopej v Krumlově

KDY: denně od 9.00 do 17.00

KDE: Moravský Krumlov

Slavná plátna Alfonse Muchy Slovanská epopej jsou po deseti letech zpátky v Moravském Krumlově. Dvacet monumentálních pláten je vystavených v restaurovaném Rytířském sále a navazujících komnatách. Expozice je otevřená denně, vstupenky jsou v předprodeji na webu výstavy za 250 korun.



Co se chystá

Otevřené sklepy

KDY: sobota 21. srpna

KDE: Mikulčice

Mikulčičtí vinaři se stejně jako celá obec a sousedé v Podluží stále ještě vzpamatovávají z následků tornáda a někteří opravují své domy a vinařství. Přesto u Mikulčic ve sklepních uličkách Čertovka, U myslivecké chaty a v Těšických búdách najdou zájemci 21. srpna otevřené sklepy a mnoho vzorků k ochutnání. Mezi sklepy mohou potkat putující Neoveskou cimbálovou muziku. Hlavní program se bude odehrávat u historického lisu se sochou patrona vinařů, svatého Urbana. Vstupné je v předprodeji sedm set korun, na místě o sto korun více, v ceně jsou mimo jiné kupony na nákup vína za celkem 300 korun.



Léto s vojenskou historií Ořechov

KDY: sobota 21. srpna

KDE: Ořechov, Army park

Oblíbené setkání milovníků vojenské historie nabídne příští víkend v Ořechově, dějišti tvrdých bojů v samém závěru druhé světové války. První bojová ukázka začne už hodinu před polednem a diváky zavede do bojů u Kurska v roce 1943. Ve tři hodiny odpoledne pak následuje připomínka bojů v okolí Brna v roce 1945 na konci války. Chybět nebudou ani dobová vojenská ležení a výstavy militárií.