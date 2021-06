Třetí červnový víkend bude ve znamení vína i slavností. Koncerty i programem pro celou rodinu ožije Mikulov, Jaro na Kyjovsku i Moravská v růžovém pozve do sklepů. V Brně zavoní burgery a pivo. Na Hodonínsku láká Lužická míle, muzejní noc i komcerty pod širým nebem.

Otevřené sklepy. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Vojtěch Smola

Jižní Morava – Víkend plný setkávání, vína i recese si užijí lidé na jihu Moravy. Zavítat mohou na třídenní Slavnosti města Mikulov. Lákat bude jarmark, vystoupení dětí i koncerty kapel nejrůznějších žánrů. „Zahrají For People, Jazzpetit Q, Fleksible, Fast Food Orchestra a sobotní hudební večer zakončí kapela The Gardeners,“ pozvala návštěvníky Petra Eliášová, ředitelka pořádající společnosti Mikulovská rozvojová. Program není soustředěný jen do centra města, ale i do ostatních míst. Na Lormově náměstí bude připravený Fler market, obrázkové divadlo pro děti. Na sídlišti si lidé užijí promítání pod širým nebem a živo bude i v zámeckém parku. Program začíná v sobotu i neděli v deset dopoledne, v pátek v pět odpoledne. Milovníci vína se mohou vydat do Moravské Nové Vsi na oblíbenou akci Moravská v růžovém. Zahraje cimbálová muzika Husaři a nebude chybět ani soutěž o nejvtipnější úbor v růžové barvě. Víno začnou nalévat v pravé poledne.Za vínem i folklorem zve návštěvníky Jaro na Kyjovsku. To nejlepší nabídnou o víkendu lidem sklepy v Kyjově, Miloticích, Vlkoši, Bzenci a Vracově. „Vinaři nabídnou přes tři sta padesát vzorků k ochutnání, jejich seznam je zveřejněný na festivalovém webu. Doporučujeme návštěvníkům udělat si předvýběr už doma a rozmyslet si, které sklepy nesmí vynechat. Stihnout za víkend všech sedmadvacet sklepů vyžaduje dobrou domácí přípravu,“ doporučil za pořadatele Juraj Flamik. Vstupenka na místě přijde na 1 190 korun. Akce je součástí Festivalu otevřených sklepů.