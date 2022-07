Jižní Morava – Už od roku 1946 se vždy poslední víkend v červnu do Strážnice sjíždějí tisíce návštěvníků na výjimečnou přehlídku krásy lidových písní, tanců a krojů. Letos se v plném rozsahu po třech letech koná už 77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a jubilejní 40. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice.

Jeden z nejstarších a nejznámějších folklorních festivalů v Evropě nabídne od pátku do neděle pestrý program, který se uskuteční v jedinečném festivalovém areálu – v zámeckém parku, ve skanzenu, v prostorách zámku i v ulicích města. „Připraveno bude téměř padesát hudebních, tanečních, dětských, naučných, zábavných i interaktivních pořadů,“ pozval ředitel festivalu a zároveň ředitel pořádajícího Národního ústavu lidové kultury Strážnice Martin Šimša s tím, že letos při festivalu vzpomenou i několik významných výročí. „Hned v několika hudebních pořadech si připomeneme například etnografa a vynikajícího muzikanta Vítězslava Volavého, od jehož narození letos uplyne sto let. Byla to osobnost, která stála nejen u zrodu strážnického festivalu, ale i dnešního Národního ústavu lidové kultury,“ doplnil ředitel.

Celkem ve festivalových pořadech vystoupí přes tři a půl tisíce účinkujících z České republiky i ze zahraničí. V pořadech Z krajin za obzorem návštěvníci uvidí folklorní kolektivy ze Slovenska, Srbska, Rumunska, Gruzie a z Ukrajiny. Samostatný pořad Za čěskimi horami je věnován hudebnímu folkloru Lužických Srbů.

Festival začal už ve čtvrtek, to hlavní se odehraje od pátku do neděle. Slavnostně bude přehlídka zahájena v pátek v osm hodin večer v amfiteátru Bludník. Páteční i sobotní noc bude patřit pořadu Psohlavci folklorního souboru Mladina z Plzně. „Nadchla nás myšlenka vytvořit něco, co tu opravdu ještě nebylo. Zcela nový pořad vyprávějící jeden příběh. Můžeme říct folklorní divadlo. Jeho téma bylo na světě velmi rychle, protože jaký chodštější motiv použít než právě Psohlavce,“ uvedl autor Stanislav Marišler.

Slavnostní průvod krojovaných městem Strážnice je naplánovaný na sobotní odpoledne. Průvod vyjde ve tři hodiny od Skalické brány, ukončen bude krátkými konferovanými ukázkami zúčastněných souborů, skupin a muzik na náměstí Svobody. Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku se koná v sobotu od půl páté odpoledne v amfiteátru Zámek.

Kompletní program a veškeré další informace týkající se festivalu najdou zájemci na webových stránkách www.festivalstraznice.cz. (le)

Další tipy na víkend

Brno a Brněnsko

Vzhůru na prázdniny!

KDY: do 30. září

KDE: Brno, radnice městské části Brno-Žabovřesky

V prostorách radnice městské části Brno-Žabovřesky na Horově ulici je od tohoto týdne k vidění výstava výběru zhruba sedmdesáti fotoobrazů brněnského cestovatele, průzkumníka a fotografa Dušana Procházky nazvaná Vzhůru na prázdniny! Výstava záběrů na prázdninové destinace je spojená s fotosoutěží žabovřeských škol a soutěží o nejlepší destinaci dětí a jejich rodičů. Obrazy jsou k vidění v prostorách recepce, spojovací chodby, schodiště, předsálí kanceláře starosty a chodbách rotundy až do konce září.

Ignis Brunensis

KDY: od soboty

KDE: Brno

Hlavní část ohňostrojného festivalu se vrací na hladinu Brněnské přehrady od 25. června do 6. července. Diváci uvidí vždy od půl jedenácté večer čtyři velkolepé ohňostroje. Pro festival, který má už čtvrt století, je připraveno i mimořádné programové lákadlo v podobě světelných dronových show. Ohňostroje IGNIS BRUNENSIS na Brněnské přehradě představí tvůrce ze čtyř zemí. V sobotu 25. června Česko, ve středu 29. června Chorvatsko, v sobotu 2. července Česko s Německem a ve středu 6. července Švédsko.

Michal Hrůza na Špilberku

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brno, Špilberk

Na brněnském hradu Špilberk v pátek vystoupí Michal Hrůza. Koncert na hradě je součástí turné s názvem Symphonica. Jedná se o unikátní projekt tří exkluzivních koncertů, kdy kapela odehraje celý koncertní set za doprovodu čistě ženského symfonického orchestru Bon Art Pops Orchestra a Kühnova dětského sboru. Areál hradu Špilberk bude pro návštěvníky koncertu otevřen od šesti hodin odpoledne, samotné vystoupení začne o půldruhé hodiny později.

Otevřené sklepy Vranovice

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vranovice

Poslední červnová sobota bude ve Vranovicích na Brněnsku patřit milovníkům dobrých vín. Vranovičtí vinaři už potřetí otevírají své sklepy a zvou k ochutnávce zajímavých vín ve čtrnácti sklepech. Sklepy budou otevřené od jedné odpoledne do sedmi večer. K ochutnání budou také zabíjačkové speciality. K dobré chuti a náladě zazpívají Mužáci z Přibic. Vstupné 600 korun za zahrnuje dvě poukázky na nákup vín po stokoruně.

100 let od prvního sletu Orla

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, Horácké náměstí, Denisovy sady

Orelská organizace oslaví 25. a 26. června v Brně výročí 100 let od prvního sletu. V sobotu se koná sportovní den na Horáckém náměstí. Na děti čekají stanoviště a úkoly, orelské loutkové divadlo z Milotic a dopravní hřiště. Spolu s rodiči si mohou zaběhnout štafetu, ti nejlepší se pak utkají ve finálovém závodě. Nedělní slavnost bude zahájena ve čtvrt na jedenáct v jezuitském kostele. Poté se průvod vydá přes centrum města až pod Petrov do Denisových sadů. V parku pod stromy přivítá návštěvníky písničkář Pavel Helan, následovat bude vystoupení taneční skupiny, aerobik, chasa v krojích, cimbálová muzika, country tance nebo také kung-fu.

Bystrcké hody

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Společenské centrum Bystrc

Bystrcké hody začnou tancem moravské besedy ve dvě hodiny odpoledne před kostelem a a průvodem. Poté se chasa přesune před Společenské centrum Bystrc, kde ve čtyři hodiny vypukne zábava. K tanci a zpěvu bude hrát dechová kapela Hovorané a cimbálová kapela Ponava.

Motorkáři dětem

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hradčany u Tišnova

Proč přijít: Setkání motorkářů s dětským dnem chystají na sobotu pořadatelé v Hradčanech u Tišnova. Dopoledne si na své přijdou děti. Uvidí techniku a práci hasičů, navštíví je Četníci z Kuřimi, vyzkouší si také třeba lukostřelbu. Motorkáři si odpoledne a večer užijí společnou vyjížďku, soutěže a večer hudební program.

Kamenka open 2022

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, Kamenná čtvrť

Třináctý ročník festivalu Kamenka open pozve do pátku do neděle do rázovité brněnské Kamenné čtvrti. Program na tamní louce začne v pátek v sedm večer. V sobotu pokračuje od poledne, během odpoledne a večera vystoupí například Moonshye, Rapela, Oliver Kucharovič Quartet s Tinou Mweni a další. Nedělní oddechový chill na louce unplugged začne hodinu po poledni a nabídne mimo jiné Tři tety a Cimbálku Tvojého dědy.

The Backbeat Beatles

KDY: pátek od 19.30

KDE: Brno, Sono centrum

Přesně půl století od vydání posledního studiového alba legendárních liverpoolských Brouků míří do Brna a Prahy současná přední britská kapela hrající písničky slavné kapely. The Backbeat Beatles, kteří sami také pocházejí z Liverpoolu, brněnské Sono centrum loni vyprodali, na koho se nedostalo, nebo chce rokenrolový nášup, má příležitost v pátek od půl osmé opět v Sono centru.

Dětský den s Římany

KDY: sobota od 10.00

KDE: Pasohlávky, Brána do Římské říše

Římskými legionáři se na den stanou děti, které v sobotu zavítají do Brány do Římské říše v Pasohlávkách. „Ve spolupráci s Vida! Brno a našimi legionáři jsme pro malé legionáře připravili celodenní program. Projdou výcvikem, nahlédnou pod pokličku antickým technologiím, ale také si na vlastní kůži vyzkoušejí moderní pokusy,“ lákají pořadatelé.

Blanensko

Morava Park Fest

KDY: sobota od 12.00

KDE: Blansko, zámecký park

Po vynucené dvouleté pauze se do zámeckého parku v Blansku vrací Morava Park Fest. Pátý ročník festivalu začne poslední červnovou sobotu úderem poledne, areál bude otevřený o půl hodiny dříve. Program zahájí zpěvák Pekař, známý svým prvním hitem Tančím a spoluprací s kapelou Rybičky 48. Odpoledne po třetí hodině vystoupí písničkář Tomáš Klus a po něm Petra Janů, poté kapela Zakázaný ovoce. Večerní program rozjede Michal Hrůza a od deseti večer ovládne pódium Leoš Mareš.

Benefiční koncert Ivy Bittové

KDY: neděle od 18.00

KDE: Boskovice, evangelický kostel

V evangelickém kostele v Boskovicích se v neděli koná benefiční koncert Ivy Bittové. Mimořádné vystoupení fenomenální české hudebnice, která se do Boskovic vrací po sedmi letech, je spojené s pěveckým sborem Babačka a speciálním hostem – Janem Čižmářem, hráčem na historické nástroje. Výtěžek z koncertu pořadatelé věnují na rekonstrukci budovy vznikající základní školy a mateřské školy v Sudicích.

Pouť ve Valchově

KDY: pátek až neděle

KDE: Valchov

Ve Valchově na Blanensku o víkendu oslaví pouť. Program začne v pátek otevřením stánků s občerstvením v šest hodin. Sobotní den potěší hlavně děti, které budou moci odpoledne od dvou hodin zažít hasičský den, kde nebude chybět ani skákací hrad. Sobotní večer bude patřit pouťové zábavě s živou hudbou s kapelou Prorock2. Nedělní program začne mší svatou v devět. O hodinu později se otevřou stánky s občerstvením a ve tři hodiny zahraje k tanci kapela Holóbkova muzeka.

Břeclavsko

Srdce pro Hrušky

KDY: sobota od 16.00

KDE: Hrušky

Přesně před rokem zničilo tornádo v Hruškách na Břeclavsku několik desítek domů. V sobotu od čtyř hodin odpoledne se tam na prostranství U Dráhy uskuteční akce nazvaná Srdce pro Hrušky. Setkání je určené pro místní, ale i pro ty, kteří byli v obci pomáhat s uklízením a opravami po ničivé pohromě. Vystoupí Jiří Zonyga a Větry z jihu, OffBeat Orchestra, Yantar, Jiří Schmizter a Stejx. O dětský program se postará Pohádkové divadlo.

Rok po tornádu

KDY: pátek

KDE: Moravská Nová Ves

Přesně rok po ničivém tornádu chystají pořadatelé v Moravské Nové vsi zítra celodenní program věnovaný vzpomínce na osudové události v městysi a jinde v Podluží. Dopoledne bude patřit diskusím a seminářům. V pět odpoledne začne Benefičák pro Moravu s poctou dárcům a dobrovolníkům, kteří se do Moravské Nové vsi sjeli pomáhat a podporovali obnovu svými dary. Reportér a válečný zpravodaj České televize Michal Kubal se pak ujme křtu knihy … a pak bylo ticho, která shromáždila vzpomínky přeživších po tornádu. V šest večer pak setkání završí koncert na náměstí Republiky

100 let fotbalu Lanžhot

KDY: sobota

KDE: Lanžhot

Století trvání fotbalu ve městě oslaví v sobotu lidé v Lanhžhotě na Břeclavsku. Pořadatelé chystají celodenní zábavný program na fotbalovém hřišti. Chybět nebudou hry a atrakce pro děti, fotbalová utkání všech věkových kategorií. Večer následuje zábava s kapelou DESmod. Vstupné je od 450 korun.

Čechomor a filharmonie

KDY: pátek od 19.00

KDE: Valtice, zámek

Odloženého koncertu Lednicko-valtického hudebního festivalu se v pátek v sedm večer dočkají posluchači ve valtickém zámku. V zámecké jízdárně vystoupí Moravský filharmonie Olomouc a oblíbená kapela Čechomor. Hodinu před koncertem začne debata s výtvarníkem Antonínem Vojtkem. Vstupné je od 490 korun.

Hustopečský slunovrat s vínem

KDY: pátek od 17.00

KDE: Hustopeče

Večerem ve sklepích a sklepních ulicích Vinařská a Na Hradbách oslaví v pátek s milovníky dobrých vín začátek léta a slunovrat hustopečšstí vinaři. Od pěti hodin vinaři v obou ulicích zahájí noční otevřené sklepy, k zajímavým vínům nabídnou i pomazánky s devatero bylinami. O hodinu později začne ve Vinařské ulici soupeření vinařů s pálením svatojánského věnce a opekáním špekáčků. Vstup je volný, pamětní sada se skleničkou a nosičkou stojí sto korun.

Expedice krajem André

KDY: sobota, od 9.00

KDE: Hustopeče

K cykolovýpravě po devíti vinařských obcí v kraji, kde se daří červené odrůdě André, zvou v sobotu pořadatelé. „Základní trasa je dlouhá asi čtyřicet kilometrů a vede přes devět obcí. Z Hustopečí do Staroviček. Velkých Pavlovic, Vrbice, Kobylí, Bořetic, Němčiček, Horních Bojanovic a Kurdějova,“ uvedli pořadatelé. Start a cíl je v Hustopečích u Formanky.

Hodonínsko

Mutěnice i Ratíšovice slaví fotbalová výročí

KDY: sobota

KDE: Ratíškovice, Mutěnice

Hned dva fotbalové kluby budou tento víkend slavit. Devadesáté výročí založení si připomene fotbalový klub Ratíškovice a o pět let delší historii má fotbalový klub v Mutěnicích. Oslavy druhých jmenovaných začnou už v 8.00 turnajem mladší a starší přípravky O pohár starosty obce Mutěnice. Slavnostní otevření nového hřiště s umělou trávou je v plánu ve 14.00 a pak už se mohou návštěvníci těšit na několik zápasů. Oslavy vyvrcholí ve 20.30 letní fotbalovou nocí se skupinou Fair play, a to v amfiteátru Pod Búdama. Ratíškovice se pustí do oslav v 10.00 turnajem přípravek. Ve 14.00 je na programu derby starých gard Baníku a o dvě hodiny později autogramiáda hráčů finálového utkání. V 17.00 se mohou fanoušci fotbalu těšit na odvetný zápas FK Baník Ratíškovice – FC Slovan Liberec. Večerní zábava odstartuje v 19.30.

Ochutnávka ždánických vín

KDY: sobota od 14.00

KDE: Ždánice

Proč přijít: Zámecký park ve Ždánicích bude patřit v sobotu příznivcům vína. Od dvou hodin odpoledne se tam koná už třetí ročník ochutnávky ždánických vín. V areálu zámeckého sklepa pod pergolami budou až do jedenácti hodin večer k ochutnání zajímavé vzorky místních vinařů a zahrádkářů z pořádajícího spolku Palánek. Vedle dobrých vín chystají pořadatelé pro návštěvníky i chutné občerstvení.

Vojta Dyk a B-Side Band

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kyjov, letní kino

Vojtěch Dyk a jeho B-Side Band je na Slovácku poměrně častým hostem. Tentokrát se fanouškům swingu představí v sobotu pětadvacátého června od dvaceti hodin v letním kině Kyjov. Vojtěch Dyk je známý herec, ale i zpěvák, který působil v kapelách Nightwork a Tros Distequos. B-Side Band je brněnský swingový orchestr, který se skládá z osmnácti instrumentalistů. Kromě Vojtěcha Dyka s ním spolupracují i další umělci jako Dan Bárta, Tereza Černochová nebo Roman Dragoun.

K Nechorám do sklepa

KDY: sobota od 10.00

KDE: Prušánky, Nechory

Už potřinácté zvou na Hodonínsku prušánečtví vinaři k Nechorám do sklepa. „K degustaci budou připravená vína velkých vinařství, oceněná na nejrůznějších výstavách, ale i vína malých vinařů, kteří při výrobě dodržují tradiční výrobní postupy,“ zvou pořadatelé. Otevřeno bude nejméně dvaadvacet sklepů. Vstupné je tisíc korun a zahrnuje mimo jiné pět kuponů po stokoruně na nákup vín.

Vyškovsko

Veteránfest

KDY: sobota od 7.00

KDE: Slavkov, zámek

Téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů bude v sobotu od sedmi hodin ráno k vidění v areálu zámku ve Slavkově u Brna. Zámecký park zkrášlí také dámy oblečené jako za první republiky, mezi auty se bude tančit swing, akci letos ozvláštní přehlídka sportovních vozů vyrobených v Československu. Připravený bude i program pro děti a burza náhradních dílů a starožitností. Patronkou 21. setkání je opět herečka Alena Antalová.

Den otevřených dveří Muzea Vyškovska

KDY: úterý od 10.00 do 18.00

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska

Návštěvníky v Muzeu Vyškovska při dni otevřených dveří čeká kostýmovaný výklad v několika expozicích, ukázka čištění a konzervace bronzových předmětů či přírodovědná laboratoř s poznáváním zástupců rostlinné říše a vodních živočichů. V každou celou hodinu proběhne komentovaná prohlídka zámku s historičkou umění. Návštěvníci si mohou také prohlédnout výstavu Kouzlo starých plováren.

Krojované hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Kučerov, různá místa

Kučerovská chasa zve na již jedenácté tradiční kučerovské krojované hody. Ty začnou v pátek v šest hodin odpoledne stavěním máje na návsi. V sobotu ve dvě hodiny odpoledne vyjde průvod od hostince, následovat bude vystoupení dětí s ukázkou lidových tanců, požehnání v kostele sv. Petra a Pavla, vyzvedávání stárek i hanácká beseda krojovaných párů. V obecním sále bude večer Moravská beseda a tombola. V neděli od deseti hodin se koná mše svatá v kostele.

Den s Armádou ČR

KDY: sobota od 14.00

KDE: Medlovice, hřiště

Na Den s Armádou České republiky zve v sobotu Sbor dobrovolných hasičů Medlovice. Na hřišti v obci na Vyškovsku bude k vidění technika armády, konkrétně Pandur 2, lehké obrněné vozidlo Iveco, Tatra a LR-MA2. Pro děti budou připraveny různé soutěže. Pořádající hasiči slibují i bohaté občerstvení včetně dobrot z grilu.

Znojemsko

Street Food Znojmo

KDY: pátek a sobota

KDE: Znojmo, Horní Česká

Pouliční gastronomii bude v pátek a sobotu patřit Česká ulice v centru Znojma. „U stánků, foodtrucků nebo v restauračních předzahrádek budou k ochutnání nejrůznější delikatesy a regionální potraviny. Zapojilo se přes dvacet gastropodniků. Novinkou letošního ročníku jsou na Street foodu na České řemeslné trhy s výrobky od lokálních výrobců a chybět nebude ani hudba, fotokoutek nebo hravý koutek pro děti,“ lákali pořadatelé.

Artisan Wine Festival Znojmo

KDY: sobota od 13.00

KDE: Znojmo, Masarykovo náměstí

Přehlídku vín z vinařství, která se věnují produkci naturálních a řemeslných vín chystají na sobotu pořadatelé ve Wine Baru Chatka a jeho okolí na Masarykově náměstí v centru Znojma. „Ochutnáte vína více než deseti místních vinařství, zastávajících bio, biodynamické, či naturální přístupy v jejich hospodaření. Těšit se můžete na vína ze sudů, z kvevri, ovšem také perlivé a další vzorky. Chybět také nemůže gastronomie a hudební program,“ lákají pořadatelé.

Babské hody

KDY: sobota od

KDE: Hnanice

Poslední červnová sobota bude v Hnanicích na Znojemsku patřit šestým Babským hodům. Pořádá je spolek Hnanický babinec. Jeho členky se vlády na děním ve vsi ujmou ve čtyři odpoledne u kostela svatého Wolfganga, hrát bude Duo Blue Band.

Ab ovo v Pulkau

KDY: sobota 20.30

KDE: Pulkau, městský sál

historickém dolnorakouském městě Pulkau, nedaleko Retzu a hranic se Znojemskem, představí v sobotu večer akční umělec Lubo Kristek film Ab ovo . Promítání doprovodí malá noční výstavka a uvedení publikace o zámku v nedalekém Riegensburgu. Úvodní slovo pronese Francesca hraběnka Pilati. Vstup je zdarma.