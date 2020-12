Tišší a skromnější advent začne v neděli na jižní Moravě. Kvůli trvajícím epidemickým omezením musela města oproti předchozím letům zásadně omezit oblíbené vánoční trhy a adventní programy. Přesto hledají způsoby, jak do ulic a na náměstí atmosféru očekávání Vánoc vnést.

Vánoční strom a betlém zdobí Masarykovo náměstí ve Vyškově. Betlém pro město vytvořili řezbář Tomiš Zedník. Spolupracoval na něm se svým otcem a oba navíc letos dál pilně pracovali a unikátní soubor dřevěných plastik doplnili o postavy dětí a zvířata. Ježíška bude vítat chlapec s vánočkou, dívka s bochníkem nebo anděl, ale také pes, ovečka, kačeny i labutě. „K Vyškovu betlém umístěný k vánočnímu stromu již jednoznačně patří, z ohlasů je patrné, že se vyřezávané postavy líbí,“ ocenil práci řezbáře místostarosta Roman Celý. V neděli se nad náměstím poprvé rozzáří také letošní vánoční strom, douglaska tisolistá z Dědic.



V Blansku na náměstí Republiky stojí třináctimetrová jedle bělokorá z Rudic, chybět nebude ani betlém. Strom zástupci města poprvé rozsvítí v sobotu, kvůli epidemickým omezením ovšem bez tradičního jarmarku, zato s přenosem online.

Otevřené bude alespoň výdejní okénko oblíbeného Baru U Stromku, vždy odpoledne od tří do osmi hodin. A pořadatelé chystají zpestření adventu. „Na každou adventní sobotu už máme připraveno malé překvapení. První bude spojené i s rozsvěcením stromu. Další upřesníme podle platných omezení v následujících týdnech. Lidé se na adventní nabídku mohou určitě těšit alespoň v on-line podobě,“ naznačil ředitel kulturního střediska Vít Šujan.

Tradiční ozdobený vánoční strom stojí také už na náměstí v Boskovicích. Slavnostní rozsvícení se letos i tam odehraje bez účasti lidí, město plánuje online přenos.



Ve Znojmě adventní náladu dotváří vedle výzdoby a vánočních stromů na dvou náměstích také třeba ohrada s ovečkami na Masarykově náměstí. Místo vánočních trhů ve městě chystají pořadatelé Voňavá okénka. „Oslovili jsme místní restauratéry a kavárníky, aby nabízeli teplé nápoje a dobroty přes výdejní okénka,“ uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Zareagovala třeba Cukrárna Znojmo. „Už nyní máme pro zájemce nealkoholický punč. Brzy přibudou balíčky s vánočním cukrovím a perníčky,“ řekla majitelka Markéta Leinweberová. Další okénko chystá vinařský spolek VOC Znojmo ve Vlkově věži a společnost ZnojmoRegion zase chystá prodej vánočních dárků v podobě výrobků řemeslníků a lokálních výrobců ze Znojemska. Nabídne také dárkové poukazy na služby z oblasti turistického ruchu k využití v příštím roce. Okénko bude otevřené každou adventní středu v kanceláři společnosti v Obrokové ulici v sousedství radniční věže.

Od neděle bude svítit i vánoční jedle na Masarykově náměstí v Hodoníně. Slavnostní rozsvěcení město kvůli omezením zrušilo, tradiční jarmark od poloviny prosince zatím pořadatelé chystají. „.Pokud stát trhy nezakáže, vánoční jarmark bude. Možná pro letošek vynecháme doprovodný program,“ plánovala hodonínská radní Terézia Mlýnková Išková.

Noc vědců

KDY: pátek 27. listopadu

KDE: onnile na www.nocvedcu.cz



Řadu virtuálních prohlídek, online přednášek, workshopů i soutěží nabídne letošní Noc vědců v Brně. K tradičnímu představení práce a aktivit badatelských institucí se letos lidé kvůli epidemickým omezením připojí online. Za hlavní téma letošní noci pořadatelé zvolili roboty. Proto se návštěvníci například na webu Vysokého učení technického seznámí s robotickým barmanen, VIDA centrum chystá návod jak si vlastního robota postavit a další instituce nabídnou celou řadu dalších zajímavých pořadů. Bližší informace zájemci najdou na webu nocvedcu.cz.

Bitva u Slavkova

KDY: pátek 27. až neděle 29. listopadu

KDE: www.tenkratveslavkove.cz



Do online prostředí museli pořadatelé přesunout o víkendu i připomínku 215 let od legendární bitvy tří císařů u Slavkova. „Letos si výročí připomene prostřednictvím videí a živých vstupů na facebooku a youtube kanálu. Od pátku do neděle nabídnou pohled na samotné bojiště a jednotlivé fáze bitvy, ale připomenou i zajímavosti ze života osobností, vojáků a obyvatel regionu. Chybět nebude modlitba za padlé ze zámecké kaple a pieta u Mohyly míru,“ uvedli pořadatelé.

Kramářské písně v muzeu

KDY: bez omezení

KDE: web Moravského zemského muzea



Než se návštěvníci vrátí do Moravského zemského muzea v Brně, mohou na jednu z jeho nových výstav nahlédnout alespoň online. Kurátoři ji nazvali Do Brna široká cesta a věnují se v ní fenoménu kramářských písní. „Písně informovaly o aktuálních novinkách, bitvách, přírodních katastrofách, atentátech, nebo vynálezech,“ přiblížili autoři výstavy. Na webu muzea si návštěvníci mohou prohlédnout fotografie z výstavy, videoprohlídku a zapojit se i do soutěže.

Renesanční bouřlivák v kině

KDY: neděle 29. listopadu od 20.30

KDE: kino Boskovice, Blansko nebo Hodonín

ZA KOLIK: 100 korun



Vynikajícího malíře i velkého renesančního bouřliváka v častých potížích se zákonem připomene v neděli večer projekt Moje kino live, do kterého jsou zapojená například kina v Blansku, Boskovicích a Hodoníně. V neděli od půl deváté večer promítne italský film Caravaggio – duše a krev. Diváky provede životem slavného malíře a jeho slavná plátna jim ukáže snad ještě důkladněji, než kdyby prošli všechny galerie, které je vystavují. Vstupenku za sto korun si zájemci koupí na webu zapojených kin.