NĚMČIČKY A VÍNO. Svůj tradiční seriál setkání s milovníky dobrých vín doplňují poprvé o zimní otevření sklepů vinaři v Němčičkách v oblasti Modrých Hor na Břeclavsku. „Ne všichni jezdí na hory a chtěli jsme k našim zavedeným akcím od jara do podzimu doplnit také nové zimní setkání. Proto v sobotu pořádáme premiérový Festival zimních otevřených sklepů,“ sdělil předseda spolku němčičských vinařů David Ludín. Sklepy v Němčičkách otevře v sobotu od deseti hodin dopoledne do sedmi večer dvanáct vinařů. Vstupné je sedm set korun a zahrnuje mimo jiné poukazy za dvě stě korun na nákup občerstvení a vína. „Večer připravujeme ještě pohodovou after party, což bude návrat do minulosti v podobě dnes už nepříliš časté tradiční diskotéky,“ pozval Ludín.

PÁLENKY V KOTELNĚ. Pálenky z Kuřimi a okolí, ale také třeba z Boskovic, Ždánic nebo Broumovic ochutnají hosté třetího Lidového koštu v kuřimském klubu Kotelna. „Sešlo se nám víc vzorků než minule. Po vynucené roční pauze nabídneme celkem dvaapadesát vzorků pálenek z devíti druhů ovoce,“ vypočítala za pořadatele Lucie Sádlíková. Košt pálenek začíná v sobotu v pět hodin odpoledne. K dobré chuti a náladě bude hrát cimbálová muzika Šmytec. K ochutnání bude také dobré víno a chutné domácí občerstvení. Vstupné je 150 korun.

KOŠT V ŽELEŠICÍCH. Pálenky, likéry a také pomazánky budou ochutnávat návštěvníci koštu v cukrárně a vinotéce U Kulaté v Želešicích na Brněnsku. Okoštovat slivovici, další pálenky a různé likéry a přikousnout některou z chutných domácích pomazánek mohou hosté na koštu, který začne v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Setkání společně s pořádajícím podnikem organizují želešičtí vinaři. Vstupné je dobrovolné.

Brno a Brněnsko

Malina Brothers

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno-Bystrc, Společenské centrum

Bluegrassový zážitek chystají na páteční večer pořadatelé pro návštěvníky společenského centra v brněnské Bystrci. Zahraje tam kapela bratrů Malinových. „Malina Brothers udržují živý odkaz východočeské trampské a bluegrassové hudby, na které vyrůstali. Posluchače potěší jejich známé písně jako Stín staré řeky, A život běží dál nebo Rychlejší koně,“ lákali pořadatelé. Koncert začíná v sedm hodin večer. Vstupné na místě je 350 korun.

Četnická stanice

KDY: víkendy od 10.00 nebo dle domluvy

KDE: Kuřim

Jak to mohlo na Četnické stanici v dobách první republiky vypadat, zjistí lidé v Kuřimi. Návštěvníci se dozví něco o historii četnictva, jaké uniformy četníci nosili, či jak byli vybaveni, když šli do služby. K vidění jsou i dobové předměty.

Nové hlavní nádraží

KDY: do 5. února

KDE: Brno, Galerie Vaňkovka

Až do 5. února mají návštěvníci brněnské nákupní Galerie Vaňkovka možnost zhlédnout výstavu věnovanou novému brněnskému nádraží. Její součástí je 3D model vítězného návrhu i zajímavosti o jeho výrobě.

Počátky moravského Manchestru

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Francouzská 101

Zájemci se mohou vydat po stopách brněnské textilní historie na komentované prohlídce spojené s návštěvou interiéru Střední školy umění a designu. Akce je součástí projektu Brno Industrial. Další termíny prohlídek jsou 13. a 27. února.

S láskou Mary

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Divadlo Bolka Polívky

Hořká komedie přesvědčí diváky o tom, že životu se má jít naproti. Zjistí, jak se trojice postarších kamarádek vypořádá se smrtí své přítelkyně.



Přenos z Metropolitní opery v New Yorku

KDY: sobota od 18.45

KDE: Brno, Divadlo Reduta

Verdiho Rigolleto si vychutnají návštěvníci brněnského Divadla Reduta. Vstupné je 390 korun. V ceně vstupenky je lektorský úvod vždy půl hodiny před přenosem. Vstupenky v prodeji on-line, v Zákaznickém centru NdB nebo vždy hodinu před začátkem přenosu v divadle Reduta.

Poklad v Labyrintu

KDY: přístupný od úterý od pátku, v sobotu po předchozí domluvě

KDE: Brno, Labyrint pod Zelným trhem

Temné podzemí, neúprosný časový limit, nutnost úniku. Adrenalin. Napětí. To přináší nová úniková hra Poklad v Labyrintu pod Zelným trhem. Hodina a půl strávená v komplexu středověkých chodeb stojí za to. Baterka a teplé oblečení se budou účastníkům hodit. Exit game, kterou připravilo TIC BRNO, je určena pro týmy dvou až pěti hráčů.

Blanensko

Toulavé klacky

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice

Nastoupat na cestě mezi boskovickým zámkem a hradem výšku Mount Everestu ve výškových metrech se pokusí propagátor nordic walkingu Janek Vajčner. Při pokusu o zřejmě vůbec první everesting během dvou dnů ujde odhadem kolem sto dvaceti kilometrů. Pokus začne v sobotu v deset hodin dopoledne. Zájemci si na místě mohou půjčit walkingové hole a k Vajčnerovi se na chvíli připojit. Pokus je současně výzvou k podpoře dětských léčeben na jižní Moravě.

Na ostro

KDY: 16. a 17. února února od 19.00

KDE: Blansko a Vyškov

Komedie s názvem Na ostro nabídne divákům nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a překvapivé rozuzlení. V představení lidé uvidí řadu známých herců. Do Blanska přijede Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Kateřina Kornová, Eva Hráská a Petr Vojnar. Vstupenky lze zakoupit v informační kanceláři Blanka za 200 nebo 250 korun. Jedná se o přesunuté představení, dříve zakoupené lístky zůstávají v platnosti. O den později mohou lidé vidět představení ve Vyškově.

Opatovské šmajd

KDY: 5. února

KDE: Velké Opatovice

Sedmadvacátý ročník má před sebou turistický pochod Opatovské šmajd. Pro účastníky pořadatelé připravili okruhy krajinou Malé Hané. Startovat se bude v sobotu 5. února ze sokolovny ve Velkých Opatovicích od šesti do jedenácti hodin a z letovického nádraží od půl sedmé do devíti hodin. Trasy z Velkých Opatovic jsou v délce 2 až 50 kilometrů a z Letovic od 15 do 44 kilometrů. Do cíle, kterým je sokolovna ve Velkých Opatovicích, se musejí účastníci dostat do šesti hodin.

Břeclavsko

Blešák na Valtické

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Břeclav, kotelna u valtické točny

Bývalá kotelna u valtické točny v Břeclavi ožije v sobotu bleším trhem. „Vykliď skříně, vymeť sklep, umožni nevítaným vánočním dárkům, aby posloužily někomu jinému. Nebo se jen přijď podívat a vybrat si něco pěkného,“ vyzvali pořadatelé z Komunitního centra na Valtické. Blešák na Valtické bude otevřený od dvou do pěti odpoledne. Část výtěžku věnují pořadatelé konkrétní rodině v Moravské Nové Vsi, která loni po tornádu přišla o dům.

Stezka nad vinohrady

KDY: bez omezení

KDE: Kobylí

I v zimě stojí za vycházku originální rozhledna na Kobylím vrchu u Kobylí na Břeclavsku. Na vinicemi osázeném kopci s pozvolným sklonem a rovinatým vrcholem, nejvyšším bodě v širokém okolí, stojí od roku 2018 originální rozhledna. Nese jméno Stezka nad vinohrady a má podobu kruhové ramp. Rozhled do širokého okolí tedy nabízí i těm, kdo by těžko stoupali do schodů. Za dobré viditelnosti je z kobylské rozhledny vidět Pálavu, Bílé Karpaty, Chřiby s hradem Buchlovem, Ždánický les, vysílač Hády nad Brnem, Strážovské vrchy, a také Malé Karpaty a Malou i Velkou Fatru .

Pohádkový svět

KDY: neděle od 13.00 do 16.00

KDE: Šakvice

Rodinný výlet s atraktivním cílem si mohou lidé naplánovat na nedělního odpoledne. V Šakvicích na Břeclavsku totiž čeká Pohádkový svět. Pozve do světa loutek v životní velikosti a nechybí ani ručně malované kulisy.

Týden hokeje

KDY: sobota od 9.00

KDE: Břeclav, zimní stadion

Vyzkoušet si první hokejové krůčky mohou v sobotu děti na břeclavském zimním stadionu. „Stačí jen brusle, helma a rukavice. V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou,“ zvali pořadatelé. Program je určený pro děti mezi čtyřmi a osmi lety a jejich rodiče. Děti čeká zábavný program, rodiče se dozví víc o tom, co znamená mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Hodonín

Bájný vrchol Náklo

KDY: bez omezení

KDE: Ratíškovice, Milotice

Náklo je vrch nedaleko Ratíškovic a Milotic na Hodonínsku. Z jeho vrcholu jsou hezké rozhledy směrem na Chřiby i Bílé Karpaty. Ve třicátých letech minulého století zde firma Baťa těžila lignit. Těsně pod vrcholem kopce je patrná ukázku miniaturních pecí. Zájemci zde také najdou pískovcovou sochu Sáma, prvního krále Slovanů, který zde sedí na vladařské stolici a shlíží do krajiny. Kříž navíc připomíná uctění příchodu Cyrila a Metoděje.

Den zeber

KDY: pondělí 31. ledna od 14.30

KDE: Zoo Hodonín

Připomenout si Den zeber mohou návštěvníci hodonínské zoo již v pondělí. Sejdou se o půl třetí odpoledne a společně poznají zebry Chapmanovy, které zoo chová.

Zimní autoslalom

KDY: sobota, od 8.00

KDE: Hodonín, autocvičiště

Třetí podnik zimní série autoslalomu chystají na sobotu pořadatelé na motokárové dráze v areálu autocvičiště v Hodoníně. Registrace účastníků začíná v osm hodin ráno, soutěžní jízdy začnou před jedenáctou dopoledne. Vyhlášení vítězů pořadatelé plánují po čtvrté hodině odpoledne. Vstup pro diváky je volný, na start se může postavit do sedmdesáti závodníků, za registraci každý z nich zaplatí tisíc korun.

Apollon Quartet

KDY: úterý 1. února od 19.00

KDE: Kyjov

Na koncert kvarteta mohou vyrazit příznivci hudby také do Kyjova. Zde na ně čeká v úterý 1. února hudba klasická. Apollon Quartet patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. V Kyjově vystoupí v náhradním termínu koncertu, a to v divadelním sále domu kultury. Začátek koncertu je v sedm hodin večer.

Vyškov

Dubajský pavilon ve Vyškově

KDY: do 6. února

KDE: Vyškov, muzeum

Stejný zážitek jako hostům světové výstavy Expo v Dubaji nabídne do 6. února svým návštěvníkům Muzeum Vyškovska. Na své cestě jižní Moravou se tam totiž zastavila kopie modulu, kterým se na Expu prezentuje právě Jihomoravský kraj a město Brno. Modul z dílny firmy Chybik+Kristof a studia Visualove pomůže prozkoumat svět mikro & macro na vlastní kůži. Muzeum ve Vyškově je otevřené o víkendu od jedné odpoledne, ve všední dny od úterý do pátku pak od devíti do pěti hodin.

Pyžamová párty pro děti

KDY: sobota, od 14.00

KDE: Slavkov, Kavárna u Janky

I na polštářovou bitvu dojde v sobotu odpoledne ve slavkovské Kavárně u Janky, kde se sejdou děti do osmi let na Pyžámkové párty. „Budeme všichni v pyžamu, s pomocí animátorky si dáme polštářovou bitvu, zacvičíme si a budeme poznávat pohádky. Nebudou chybět Marshmallowny a pořádná zábava,“ lákali pořadatelé. Párty v kavárně na Koláčkově náměstí začne ve dvě odpoledne, vstupné je sto padesát korun.

Chovatelské a bleší trhy

KDY: neděle od 7.00

KDE: Vyškov

Chovatelské trhy exotického ptactva, králíků, holubů, drůbeže a kuřic různého stáří a barev se budou konat v neděli 30. ledna od sedmi do deset hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží ve Vyškově. Zajištěný bude i výkup exotického ptactva. Pořadatelé připravili zároveň i Bleší trhy. Zájemci mohou prodat nebo nakoupit zachovalé oblečení, boty, hračky nebo známky. Občerstvení je zajištěné.

Znojemsko

Show Lukáše Pavláska

KDY: pátek, 19.00

KDE: Znojmo, Městské divadlo

Bavič Lukáš Pavlásek dorazí v pátek do znojemského divadla. One man show komika má podtitul Češi, alkohol a Rock and roll a diváci zjistí, který národ je nejlepší na světe nebo proč pití prospívá civilizaci. Začátek je v sedm hodin večer. Pavlásek patří mezi průkopníky české stand-up comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka! a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je výběrem z jeho tvorby. Vstupenky jsou dostupné na vstupenkyznojmo.cz, v Turistickém informačním centru nebo na místě.

Za železnou oponou

KDY: bez omezení

KDE: Čížov

Neslavnou historií železné opony u Čížova na Znojemsku provede výletníky naučná stezka, ale také třeba hledací hra zaměřená na stopy člověka v krajině. Podklady najdou zájemci na webu questing.cz. Hra je provede desítkou zastavení od Návštěvnického střediska Národního parku Podyjí u Čížova do blízkosti Hardeggské vyhlídky s výhledem na starobylý hrad a nejmenší město v Dolním Rakousku na hraniční řece Dyji. Cestou potkají i repliku části nechvalně známých drátových bariér u hranic.

Bigbít na konci století

KDY: do 27. března

KDE: Znojmo, Dům umění

Místo častějších prezentací výtvarníků patří nyní znojemský Dům umění na Masarykově náměstí pohledu do historie rockové muziky v regionu. „Výstava v přízemí přibližuje bigbítovou scénu na Znojemsku na konci minulého století. V mázhausu najdou návštěvníci příběhy kapel, které na Znojemsku působily i dobové články a fotografie skupin a rockových zábav. V přednáškovém sále zavzpomínají na módu a životní styl fanoušků rockové hudby a uvidí jak vypadal tenkrát pokojík rockera nebo stylová zkušebna, “ lákali pořadatelé. Výstava je otevřená od úterý do soboty mezi devátou ráno a pátou odpoledne, v neděli od dvou do pěti.



Divadlo Kjógen

KDY: pátek od 20.00

KDE: Znojmo, GaP

Dvě představení japonské divadelní formy kjógen nabídne v pátek v osm večer znojemská Galerie a Prostor v Kollárově ulici. Diváky pobaví dva rozverné příběhy. Vstupné je na místě tři sta korun.



Nejstarší řemeslo

KDY: 2. února

KDE: Znojmo

Městské divadlo Znojmo bude ve středu 2. února hostit hvězdně obsazené představení – hořkou komedii z názvem Nejstarší řemeslo. Na jevišti se představí Zuzana Slavíková, Míša Dolinová nebo Valérie Zawadská. Vstupenky jsou již v prodeji na vstupenkyznojmo.c