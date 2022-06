Festival Podluží v písni a tanci se v Tvrdonicích koná už od roku 1956. Účinkující i diváci byli tradičně zvyklí na třídenní program, ten bude letos rozložený jen do dvou dnů – pátku a soboty. „Slavnosti chystáme už od zimy, kdy ještě nebylo jasné, jak to kvůli covidu bude, proto jsme se pro letošek rozhodli pro dvoudenní model. Program bude i tak velmi bohatý, zejména v sobotu,“ uvedla za pořadatele Zdena Šlichtová.

Jedním z tradičních bodů nedělního programu bylo sjíždění přespolní chasy na vozech tažených koňmi. Ani letos o tuto atrakci návštěvníci nepřijdou, ale odehraje se už v sobotu od deseti hodin. „Pro diváky je to velmi atraktivní. Chasa se sjede na náměstí Míru, za doprovodu dechové hudby Podlužanka,“ doplnila Zdena Šlichtová. Vyvrcholením sobotního programu bude vystoupení Poddukelského ĺudového umeleckého súboru z Prešova. „Už jednou u nás byli. Měli tak velký úspěch, že jsme je letos pozvali v podstatě na přání diváků,“ dodala Šlichtová. Slavnosti dále nabídnou přehlídku dechových hudeb, přehlídku dětských souborů a několik soutěžních pořadů v tanci i zpěvu. V pátek ani v sobotu nebudou chybět lidové veselice, připravené budou výtvarné dílny, lunapark i jarmark řemesel. Kdo bude mít hlad a žízeň, může si vybrat z bohaté nabídky krajových specialit, místních vín a piv uvařených v regionálních pivovarech.

Přes pět set účinkujících očekávají pořadatelé už šestadvacátého mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy. Ten se odehraje v pátek a v sobotu na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. „Poprvé se většina festivalového dění bude odehrávat na náměstí a v jeho blízkém okolí. Náměstí je opravené, pořídili jsme také nové pódium,“ sdělila produkční Veselského kulturního centra Daniela Evjáková.

Diváky ve Veselí čeká nesoutěžní přehlídka dětských souborů z České republiky, ale i z Polska a Slovenska, která začne v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne. „Jde hlavně o to, aby se děti ze souborů setkaly, vzájemně se inspirovaly, užily si to a viděly, jak to dělají jinde,“ řekla dále Daniela Evjáková.

V programu se letos představí i vyhlášený folklorní umělecký soubor Technik z Bratislavy s divadelně-folklorním představením Z mesta na miesta, kterému bude patřit pódium v pátek od sedmi hodin večer. „Letos bude součástí Štěpů také komponovaný program věnovaný 50. výročí folklorního souboru Radošov s odkazem na významné osobnosti Veselska Jaroslava a Vlastu Smutných, který začne v sobotu v sedm hodin večer. Program propojí místní folklorní soubory a cimbálové muziky,“ doplnila produkční. V pátek i v sobotu se návštěvníci festivalu mohou těšit také na gastro trhy zaměřené na víno a delikatesy. K ochutnání budou vína od místních a okolních vinařů, ale také ze Slovenska či z Argentiny. Hlavně rodiny s menšími dětmi si užijí dobrodružnou cestu zámeckým parkem s hrami a soutěžemi pro děti, jejímž bonusovým stanovištěm bude tvůrčí dílna na náměstí Míru.

Další tipy

Brno a Brněnsko

Závody malotraktorů a Fichtl cup

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nová Ves u Oslavan

Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves zve v sobotu od devíti hodin na už osmý ročník závodu malotraktorů. Zároveň se uskuteční i sedmý ročník Fichtl cupu. Od deseti do jedenácti hodin bude na programu spanilá jízda obcí. V pravé poledne vypukne závod malotraktorů, o dvě hodiny později pak závody malých motocyklů Fichtl cup. Návštěvníky čeká po celý den adrenalinová podívaná i další program, například ukázka truck trialového speciálu od Edward Motorsport Team. Večer vše zakončí zábava s p.f.men.

Československý Rockfest

KDY: pátek a sobota

KDE: Brno, Vystaviště

Československý Rockfest je hudební festival zaměřený na tu nejlepší rockovou muziku české a slovenské hudební scény. Letos se koná v pátek a v sobotu v areálu Brněnského výstaviště, venku u pavilonu P. Od pátečních dvou hodin odpoledne vystoupí například Lucie Bílá a Arakain, BSP, Tublatanka, Alice & Dan Bárta, Citron, Turbo, Katapult, Vilém Čok & Bypass, Motorband, Argema či Vitacit.



Rodinný den na bunkru

KDY: sobota od 10.00

KDE: Horákov, veřejný zábavní areál Bunkr

Bývalá raketová základna protiletecké obrany nejen města Brna a do roku 1997 kasárna pro základní vojenskou službu v Horákově na Brněnsku se postupně mění v zábavní areál pro veřejnost nazvaný Bunkr. V sobotu se tam koná rodinný den, který nabídne nabitý program. Například workshop z divočiny, malování na obličej, střelbu ze vzduchovky, ukázku policejního zásahu, skákací hrad, pěnu pro děti, lukostřelbu a řadu dalších atrakcí.



Kounice v pohybu

KDY: neděle od 13.00

KDE: Dolní Kounice

Spolky z Dolních Kounic na Brněnsku zaměřené na výchovu dětí spojily síly a na neděli připravily setkání Kounice v pohybu. Začne hodinu po poledni v klášteře Rosa Coeli. Odsud povede trasa, na které pořadatelé pro děti připravují řadu zastavení s různými netradičními atrakcemi, které je mají náležitě rozpohybovat. Na všechny pak v cíli čeká odměna. Startovné je padesát korun na dítě, dospělý doprovod má vstupné dobrovolné.

Ghettofest

Kdy: sobota od 14.00

Kde: Brno, Bronx

Jedenáctý ročník multižánrového festivalu Ghettofest ovládne v sobotu prostory takzvaného Bronxu v Brně. Na hlavní hudební scéně v parku Hvězdička vystoupí Zooblasters, Four gypsy soul, Nevermore & Kosmonaut, The Weathermakers a Bats vs Cats.Na prostranství Pod platany a v bývalé Káznici se bude prolínat hudba, přednášky, debaty či autorská čtení. Představí se například oceňovaná spisovatelka Kateřina Tučková se svým novým románem Bílá voda. Veškerý program festivalu je zdarma.



Muzejní noc v Bráně

KDY: pátek od 18.00

KDE: Pasohlávky, Brána do Římské říše

Svou muzejní noc připravila na páteční večer Brána do římské říše v Pasohlávkách. Od šesti do devíti večer nabídne v areálu v sousedství akvaparku poutavou přednášku, řemeslné ukázky odlévání bronzu a výrobu předmětů římského i germánského původu,či večerní zábavu s pravěkou kapelou Altsteinzeitliche Knochenklangbilder a občerstvením.

Od turbíny k parnímu vlaku

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, zastávka MHD Masná, u Šmeralových závodů

Víte, kde byly vyráběny slavné Kaplanovy turbíny? Kde se zpracovávalo maso nejen pro Brno, ale pro celé jeho okolí? Na tyto a řadu dalších otázek dostanou odpověď účastníci naučné pěší vycházky s průvodci v Brně. Sraz zájemců je na zastávce MHD Masná.

Blansko

Dětský den

KDY: sobota

KDE: Blansko, zámek

Okolí zámku v Blansku bude v sobotu patřit dětem. Při dětském dnu tam návštěvníci zažijí představení, workshop, koncert a další skvělou zábavu. Akce startuje v jednu hodinu a odehrává se na více místech. Na nádvoří zámku zahraje Divadla Kolárka hru BarBarBARBUCHA, na nějž je vstup zdarma. V zámeckém parku akci otevře showa workshop věnovaný parkouru, a to až do tří hodin. Ve dvě hodiny vystoupí Michal Nesvadba se svou show To nejlepší z Michala, o půl čtvrté diváci uvidí žongléry a ve čtyři hodiny koncert plný divokých autorských písní a ztřeštěných tanečků uskupení Bombarďák. U zámeckého rybníku si návštěvníci budou moci zkusit střelbu z luku, plavbu na kánoích nebo hod tomahavkem. Ve tři hodiny se představí Vinnetou na blanenském jezeře mnoho dalších. K tomu nebude v zámeckém parku chybět indiánský skákací hrad, malování na obličej, dílničky v podobě malování na sádrové odlitky, kamínky, srdíčka a svícínky a další.

Olešnická kytka

Kdy: pátek od 20.00, sobota od 14.00

Kde: Olešnice, zahrada za kulturním domem

Na tradiční, už sedmatřicátý festival folkových a trampských písniček Olešnická kytka zve do Olešnice na Blanensku Táborová osada Zmijáci. Akce začne už v pátek večer slavnostním zapálením ohně, ale hlavní program se uskuteční v sobotu odpoledne. Diváci se mohou těšit na vystoupení Věry Martinové, Folk Teamu, Pavla Dobeše a několika dalších kapel.

Malohanácká muzejní noc

KDY: sobota od 16.00 do 22.00

KDE: Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka

Až do deseti hodin večer bude zítra otevřené Muzeum regionu Boskovicka, které pořádá Malohanáckou muzejní noc. V programu nabídne ukázky práce košíkářů, spřádání vlny na kolovratu a tkaní, hry a dílničky, ochutnávku jídel, program v podání studentů základní umělecké školy i dvě přednášky.



Letní koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: Blansko, kostel svatého Martina

Díla Jana Václava Stamice, Františka Antonína Míči, George Philippa Telemanna a dalších skladatelů zazní v sobotu v podvečer v kostele svatého Martina v Blansku. Posluchači si je užijí v při letním koncertu v podání Komorního orchestru města Blanska.

Nežij vteřinou

KDY: sobota od 11.00

KDE: Sloup, Sloupsko - Šošůvkské jeskyně

Tradiční motorkářské setkání chystají na sobotu jihomoravští policisté u Sloupsko - Šošůvských jeskyní v Moravském Krasu. Od jedenácté hodiny dopoledne se tam předvedou mototýmy jihomoravské policie, Hradní stráže a Vojenské policie. Svou techniku a vybavení ukážou i další složky Integrovaného záchranného systému. Přestaví se mistři řidítek Ondřej Krupič, Jiří Dvořák a jednonohý jezdec Aleš Eger. Hodinu po poledni bude na pořadu pietní vzpomínka na zemřelé motorkáře.

Koncert Ponk Trio

KDY: pátek od 19.00

KDE: Boskovice, synagoga maior

V krásných prostorách boskovické synagogy vystoupí dnes večer členové výjimečného muzikantského uskupení Ponk Trio. To už za své debutové album Postfolklor, na kterém pracuje s původní lidovou písní zcela nadžánrovým způsobem, získalo cenu Anděl 2015 v kategorii world music. Organizátoři slibují, že koncert bude silným hudebním i emočním zážitkem.

Břeclav

Putování po sklepech

KDY: sobota od 11.00

KDE: Hlohovec

Už potřetí přivítají v sobotu hlohovečtí vinaři ve svých sklepech milovníky dobrých vín. Tentokrát bude od jedenácti dopoledne do šesti odpoledne otevřeno šestnáct sklepů. Od sedmi večer pak u kulturního domu začne zábava s cimbálkou. Vstupné je 600 korun.



Stromboli

KDY: pátek od 19.00

KDE: Mikulov, amfiteátr

Živoucí legenda české rockové scény, rocková formace Stromboli, vystoupí v pátek večer v mikulovském amfiteátru. „Stromboli vystoupí v původní sestavě Bára Basiková – zpěv, Michal Pavlíček – kytara, Jiří Veselý – baskytara, Klaudius Kryšpín – bicí, Vendula Kašpárková – klávesy a chybět nebude stálý host Vilém Čok. Zazní nejznámější hity Carmen, Košilela, Villa Ada, ale také skladby z alba Fiat Lux,“ lákají pořadatelé. Jako předkapela zahrají Please The Trees. Vstupné je od 599 korun.

Mezinárodní dětský den

KDY: pátek od 15.00

KDE: Břeclav, Cyklosféra

Mezinárodní dětský den připravili na páteční odpoledne pořadatelé v Břeclavi. Od tří do šesti odpoledne zvou všechny děti na pestrý program na Cyklosféru u zámku. Pro děti budou připravené například šlapací autíčka, trampolína, malování na obličej, ale také ukázky práce hasičů a strážníků. Své aktivity představí spolky, zahraje divadlo Květinka a děti pobaví Cyril Podolský. Vstup na dětský den je volný.

Ferby Fest

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velké Bílovice

Patnáctý ročník rockové festivalu Ferby Fest nabídnou v sobotu pořadatelé ve Velkých Bílovicích. V areálu Střelnice začne program ve dvě hodiny odpoledne. Na pódiu se do pozdního večera vystřídají punkoví veteránuz Visacího zámku, nepřehlédnutelní rockoví divoši Dymytry a spolu s nimi kapely Lorettta a Gate Crasher. Festival začínal jako vzpomínka na zesnulého kamaráda a stal se oblíbenou rockovou přehlídkou. Vstupné je 500 korun.

Z ďůrky do ďůrky

KDY: sobota

KDE: Šakvice

Na putování z ďůrky do ďůrky zvou v sobotu vinaři v Šakvicích. „Začínáme v poledne před sokolovnou na ulici Hlavní, kde bude také po celé odpoledne prodej vstupenek. Odtud mohou návštěvníci a začít své putování mezi ďůrkami. Zazpívá zde mužácký sbor, který poté bude zpívat i ve sklepech během odpoledne,“ lákali pořadatelé. Po sedmé večer naváže beseda u cimbálu. Vstupné na putování je 550 korun.

Dětský den

KDY: sobota od 13.00

KDE: Klentnice

Hodinu po poledni začne v sobotu na fotbalovém hřišti v Klentnici dětský den. Děti si zkusí například mletí obilí na keltském žernovu, střelbu z luku i vzduchovky, rukodělné tvoření i hru na netradiční nástroje. Chybět nebudou ani hry a oblíbené atrakce.

Hodonín

Putování po vinařských stezkách

KDY: sobota od 9.00

KDE: Strážnice

První červnová sobota patří dalšímu ročníku Putování po vinařských stezkách Strážnicka. Také tentokrát jsou připraveny trasy pro pěší i cyklisty, a to v délkách patnáct, třiatřicet a dvaačtyřicet kilometrů. Start putování je v sobotu mezi devátou a jedenáctou na strážnickém náměstí Svobody a cíl je v petrovských Plžích. Trasa povede mezi Strážnicí, Vnorovy, Kozojídkami, Hroznovou Lhotou, Kněždubem, Tvarožnou Lhotou, Radějovem, Sudoměřicemi a již zmíněným Petrovem. Kromě ochutnávek vína nebude chybět ani bohatý doprovodný program.

Vinné trhy Čejkovice

KDY: sobota a neděle

KDE: Čejkovice

Po vynucené dvouleté přestávce jsou s prvním červnovým víkendem zpět i tradiční vinné trhy v Čejkovicích na Hodonínsku. Letos se v příjemném prostředí zámecké zahrady představí celkem osmadvacet vinařství s desítkami zajímavých vín. Trhy začínají v sobotu hodinu před polednem. „Ratolesti zabavíme v dětském koutku se skákacím hradem, vy si budete moci odpočinout v relax zóně a zaposlouchat se do lidových písní v podání cimbálové muziky Vojara nebo si zazpívat s Mužským sborem Révokaz či Ženským sborem Levandula. Večer si na nádvoří zámku zatančíme a zazpíváme s kapelou PartyLeaders,“ lákali pořadatelé. Vstupné na sobotní program je 250 korun, v neděli je na košt vstup volný.

Hodonínský Majáles

KDY: pátek od 17.00

KDE: Hodonín, dům kultury

Vůbec poprvé pořádá Hodonín svůj vlastní Majáles. Akce, která odstartuje v pátek v pět hodin odpoledne, nabídne tři scény, deset interpretů, mezi kterými budou Paulie Garand, Sofian Medjmedj, Šroti, HiJacks nebo Yannick. Připravená bude i písečná pláž, specializované bary, mexický foodtruck nebo vodní dýmky. Akce se koná v prostorách Domu kultury.



70 let Nemocnice TGM

KDY: sobota

KDE: Hodonín

Hodonínská Nemocnice TGM slaví v letošním roce sedmdesáté výročí založení. V sobotu připravila k této příležitosti hned tři akce, a to Zahradní slavnost, Den otevřených dveří a Den dětí. Na návštěvníky čeká pestrý program, během kterého se mohou děti i dospělí těšit na výstavu kresleného humoru, trénování paměti, zdravovědnou soutěž nebo ukázku vybavení integrovaného záchranného systému. Akce se uskuteční v areálu nemocnice v době od deseti hodin do dvou odpoledne.

13. žehnání motorek

KDY: neděle 13.00

KDE: VacenoviceNa parkovišti u kostela ve Vacenovicích na Hodonínsku se sjedou v neděli po poledni motorkáři k tradičnímu požehnání. Mše začne ve dvě odpoledne, po ní následuje vyjížďka.

Otevřené sklepy Dolní Bojanovice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dolní Bojanovice

Svoje sklepy otevřou v sobotu milovníkům dobrých vín vinaři v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. Sklepy budou otevřené od deseti hodin dopoledne, od dvou odpoledne bude k dobré chuti a náladě mezi sklepy vyhrávat pojízdná kapela složená z místních muzikantů. Vstupné je 700 korun a zahrnuje dva kupony na nákup vín po stokoruně, skleničku a volnou ochutnávku.



Dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bzenec, zánek

Sobotní odpoledne bude ve Bzenci patřit dětem. Od dvou hodin odpoledne se v areálu místního zámku uskuteční dětský den. Pro děti bude připravená diskotéka s DJ Simensem, se svými aktivitami se představí místní kluby a spolky, chybět nebudou kulturní a sportovní vystoupení, soutěže a hry včetně běhu kolem rybníka, ale i nafukovací atrakce z Drtivé porážky nebo cvičení pro rodiče. Vstupné je dobrovolné.

Otevřené sklepy Skoronice

KDY: sobota od 10.00

KDE: Skoronice

Skoronští vinaři zvou na ochutnávku svých vín. Zájemci za nimi mohou vyrazit v sobotu, kdy ve Sklepní uličce otevřou od dvou odpoledne své sklepy. O hudební doprovod se během akce postará mužský pěvecký sbor z Boršova a také cimbálová muzika Širúch. Vstupné je osmdesát korun, ochutnávka bude na lístečky.

Vyškov

Den otevřených ping--pongových dveří

KDY: pátek od 16.00

KDE: Vyškov-Nouzka, hala Klubu stolního tenisu Dragon

Mládežnický Klub stolního tenisu Dragon Vyškov zve dnes od čtyř hodin odpoledne do haly na Brněnské ulici na den otevřených ping-pongových dveří. Na programu bude prohlídka, volný trénink pro dospělé návštěvníky, ukázka volného tréninku a následně turnaj dětí klubu a zájemců z řad mládeže.



Babské krojované hody

KDY: sobota od 12.30

KDE: Kloboučky

Na dvacáté krojované hody zvou ženy z Klobouček na Vyškovsku. Program hodů začne v půl jedné mší svatou u zvonice. Následovat bude předání hodového práva, průvod obcí se zpěvem, tancem i ochutnávkou vína, vystoupení krojovaných a hodová zábava. K tanci a poslechu zahraje kapela Voděnka.

Znojmo

Jakub Smolík

KDY: sobota od 18.00

KDE: Miroslav, kulturní dům

Recitál písničkáře Jakuba Smolíka chystají pořadatelé na sobotní odpoledne v Miroslavi. „Koncerty Jakuba Smolíka s kapelou přináší nejen skvělé písničky, ale vzhledem k jeho vypravěčskému talentu také celou řadu zábavných historek,“ lákají pořadatelé. Koncert začne v šest večer, vstupné je 450 korun.

Otevřené sklepy Šatov

KDY: pátek a sobota

KDE: Šatov

Na dva dny rozšířili šatovští vinaři své oblíbené setkání s milovníky dobrých vín v otevřených sklepech. „Otevřeno bude mít celkem devatenáct malých i větších vinařů, kteří návštěvníky přivítají ve dvaceti sklepech. A to v pátek od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 10:00 do 20:00,“ zvou pořadatelé. Mezi sklepy bude jezdit také vláček a koňský povoz. Vstupné je 300 korun a zahrnuje mimo jiné skleničku, volnou ochutnávku a kupon a nákup vína za 100 korun.

Mezi sklepy

KDY: sobota, od 12.00

KDE: Dyjákovice

První letní procházky ve sklepní ulici v Dyjákovicích chystají pořadatelé na sobotu. Příležitost objevovat tamní sklepy a ochutnávat místní vína bude od poledne. Připravený bude i program pro děti a pořadatelé slibují také chutné občerstvení.

Farmářský den v muzeu

KDY: neděle od 10.00

KDE: Znojmo, nádvoří minoritského kláštera

Nádvoří minoritského kláštera u ulice Přemyslovců ve Znojmě ožije v neděli od deseti hodin dopoledne čtvrtým farmářským dnem. Jihomoravské muzeum pro návštěvníky chystá farmářský trh s paštikami, sýry, čaji, bylinkami, dortíky, řezbářskými i papírovými výrobky a dalším chutným a užitečným zbožím. Zahraje Neoveská cimbálová muzika, pro děti budou připravené zajímavé aktivity.

Retro výlet do Slupi

KDY: sobota od 10.00

KDE: Slup, vodní mlýn

Se svým oblíbeným retro výletem zamíří v sobotu brněnské Technické muzeum tentokrát do vodního mlýnu ve Slupi na Znojemsku. A nabídne opět celodenní program se vzpomínkami na život v socialistickém Československu. „Připomenete si, jak jsme jezdili, co jsme jedli, jak jsme si hráli, jak jsme se oblékali,“ zvou pořadatelé. Uvítají, pokud návštěvníci vytáhnou ze skříně staré šaty, doplňky a další relikvie a dotvoří tak dobovou atmosféru.



Sraz auto moto legend

KDY: sobota od 10.00

KDE: Dobelice

Už počtvrté mají v Dobelicích na Moravskokrumlovsku v sobotu sraz majitelé a milovníci veteránů na libovolném počtu kol. „Dorazte se svojí Legendou, ať je to auto, motorka, kolo, traktor nebo cokoliv jiného,“ zvou pořadatelé. Sraz začíná v deset hodin, dopoledne je určené pro prohlídku všech strojů návštěvníky, v poledne začne tradiční vyjížďka.