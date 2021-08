Příznivci temperamentní hudby, tance i dobrého jídla budou moci zažít Brazílii všemi smysly. Nemusí ale cestovat na jih Ameriky, stačí, když se vydají do v centra Brna. Festival začne v pátek koncertem kytarového mága Yamandu Costy. „Jsme šťastni, že festival dokázal přitáhnout špičku hudební scény, jakou je Yamandu Costa. Jeho koncert rozezní terasy hradu Špilberk. Těší nás i nový objev na hudební scéně, kterým je kapela AYOM. “ podotkl dramaturg festivalu a bubeník Jakub Škrha.

Sobotní program nabídne ve čtyři odpoledne karnevalový průvod, který povede z Moravského náměstí na Zelný trh. Jednou z tváří průvodu bude vítězka a tanečnice StarDance Veronika Lálová, která již dříve tančila na slavném karnevalu v Riu. „Brasil Fest Brno mi umožní si Rio prožít znovu, a to za přítomnosti kamarádů a profesionálních hudebníků. Účastnila jsem se i loňského, prvního ročníku a atmosféra byla jedinečná,“ vzkázala divákům Lálová. Spolu s ní brněnskými ulicemi protančí tanečnice z Brazílie za doprovodu několika desítek bubeníků nejen z uskupení Ritmo Factory. Na divácky atraktivní podívanou v ulicích Brna navážou koncerty a taneční vystoupení tuzemských i světových interpretů na třech pódiích – na nádvoří Staré radnice, na Zelném trhu a na Jakubském náměstí. Hlavním sobotním koncertem bude vystoupení kapely AYOM. Na své si přijdou i milovníci jídla. Součástí programu je ochutnávka specialit jihoamerické gastronomie. V neděli se návštěvníci mohou zúčastnit tanečních a hudebních seminářů v Lužánkách. Festival zakončí večerní koncert na Ponavě. Nápad na festival se zrodil při loňském stoletém výročí česko-brazilských vztahů. Třídenní akce je zdarma, vstupenky na páteční koncert Yamandu Costy jsou k dostání www.goout.net za čtyři sta korun.

Tipy z Hodonínska

Krojované hody

KDY: pátek až úterý

KDE: Starý Poddvorov

Tradiční krojovaní hody slaví od pátku do úterý chasa ve Starém Poddvorově na Hodonínsku. Průvody po vsi začínají v neděli ve dvě odpoledne, v pondělí pak v sedm. V neděli hrají Legrůti, v pondělí Bojané.

Havelka a jeho Melody Makers

KDY: sobota od 18.00

KDE: Veslařský klub Hodonín

ZA KOLIK: 390 korun



Zpěvák a herec Ondřej Havelka se svými Melody Makers rozezpívá benefiční akci ve stylu třicátých let. Prvorepublikový sportovně laděný večer pořádá v sobotu od šesti hodin ve svém areálu pod širým nebem Veslařský klub Hodonín. Návštěvníky čeká swing, přehlídka klobouků, retro sportování a mnoho dalších překvapení. Výtěžek ze vstupného i honoráře účinkujících poputují na obnovu tornádem poničené Základní školy U Červených domků a sportovišť v Hodoníně a okolí. Vstupné přijde na 390 korun. Lístky jsou k zakoupení na místním kulturním středisku nebo prostřednictvím webu.

Dožínky ve skanzenu

KDY: neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Strážnice, skanzen

ZA KOLIK: 70 nebo 140 korun



Oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvodem se koná ve Skanzenu ve Strážnici. Příchozí se mohou těšit na ukázky žňových prací – sečení obilí kosou s hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. K vidění bude i dožínkový průvod v podání folklorního souboru ze Slovácka.

Javorinské slavnosti

KDY: pátek až neděle

KDE: Velká Javořina



Střetnutí Čechů a Slováků každoročně připomíná společnou minulost dvou stále propojených národů. V pátek začnou oslavy vernisáží výstavy fotografií na Holubyho chatě. V sobotu ve dvě hodiny po poledni následuje Javorina Tour, která slibuje setkání cykloturistických patriotů na Velké Javořině. Neděle bude ve znamení kulturního programu, od deseti do tří postupně vystoupí Šarovec, Fata Morgána, Veselský mužský sbor, Trenčianska dvanástka a další.

Diskotéka pro děti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Kyjov

ZA KOLIK: 60 korun



Akce pro děti ve stylu Ledového království se koná v Kyjově. Na programu je diskotéka. Akce začíná v sobotu ve tři hodiny odpoledne před radnicí. Vstupné je šedesát korun, děti do dvou let mají vstup zdarma.

Noční prohlídky

KDY: neděle od 18.00

KDE: zámek Milotice

ZA KOLIK: 200 - 250 korun



Zámek Milotice zve na noční prohlídky pořádané k oslavě výročí tří set let od zasvěcení zámecké kaple jejímu patronu, svatému Janu Nepomuckému. Pořadatelé lákají na oslavu ve společnosti milotické aristokratické rodiny Seilern-Aspang, kdy se návštěvníci přenesou do období první republiky a možná ještě dál. První ze série čtyř prohlídek se uskuteční už toto neděli od šesti hodin. Cena je 250 nebo 200 korun a místo lze rezervovat na čísle 704 527 065, a to od úterý do neděle od devíti do čtyř hodin..

Sto let fotbalu

KDY: sobota od 13.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Strážnická tělovýchovná jednota připravila pro všechny milovníky fotbalu a dobré nálady oslavu stého výročí strážnického fotbalu. Ta se uskuteční již tuto sobotu od jedné hodiny a na programu jsou tři fotbalové zápasy místního klubu. Dobrovolné vstupné bude věnované na dobročinné účely.

Fazolfest v Blatnici

KDY: sobota od 15.00

KDE: Blatnice pod Svatým Antonínkem

ZA KOLIK: 100 korun



Již v sobotu se uskuteční další ročník tradičního Fazolfestu v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Soutěžní týmy budou vařit pokrmy z fazolí a utkají se o přízeň návštěvníků, kteří jídla zhodnotí. Na vítěze čeká odměna. Dnem a večerem bude provázet kapela JaGr Band. Začátek je ve tři hodinyv Hospůdce na hřišti. Vstupné je sto korun.

DALŠÍ TIPY

Brněnsko

Pikniky - Spolu proti samotě

KDY: neděle od 10.00

KDE: různá místa v zemi

ZA KOLIK: zdarma



Překonat rekord v počtu pikniků v jeden den v celé zemi se v neděli pokusí překonat nadšenci inspirovaní Spolkem proti samotě. Zájemci z jihu Moravy se mohou ještě do soboty hlásit na webu www.spoluprotisamote.cz. Pikniky s mottem Česko jde spolu na piknik se budou konat na řadě míst právě v neděli v době mezi desátou ráno a čtvrtou odpoledne.

Pouť smíření

KDY: sobota od 9.30

KDE: z Pohořelic do Brna



Festival Meeting Brno pořádá v sobotu v netradičním termínu v polovině prázdnin již tradiční Pouť smíření. „Již po patnácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů německého jazyka, kteří byli před šestasedmdesáti lety hnáni směrem k rakouským hranicím,“ uvedli pořadatelé. Poutníci vyjdou v půl desáté od smírčího kříže na okraji Pohořelic a vydají se přes Rajhrad a Modřice do Brna, kde pouť tradičně skončí na Mendlově náměstí v zahradě augustinánského kláštera na Starém Brně.

Petr Bende v Brně

KDY: sobota od 20.00, areál otevírá od 18.00

KDE: Brno-Líšeň

ZA KOLIK: na místě 350 korun



V brněnské Líšni se rozhodli pořadatelé otevřít nádvoří zámku Belcredi pro koncert zpěváka Petra Bende s kapelou. Jedná se o jejich jediný letní koncert v Brně. Vstupenky v předprodeji přijdou na 280 korun, na místě příchozí zaplatí 350 korun. Kapacita zámeckého nádvoří je ale omezená. Areál bude přístupný jež v šest hodin večer.

Welká Wodácká Pouť

KDY: sobota i neděle od 10.00

KDE: Brno



Víkend na vodě se spoustou zábavy mohou užít lidé v Brně. Začátek je v sobotu v deset hodin dopoledne nedaleko zastávky MHD u zoo, lodě vyrazí z Bystrce na vodu v jedenáct dopoledne. Příjezd do Pisárek je naplánovaný před druhou odpoledne a následuje program na souši. Pořadatelé slibují ohýnek, opékání a živou muziku. V neděli čeká na zájemce trasa z Pisárek do Modřic. Místa i lodě je vhodné rezervovat na telefonu 731 501 639.

ZasFest

KDY: sobota od 16.00

KDE: Zastávka u Brna, areál TJ Čechie

ZA KOLIK: 100 korun



Spoustu muziky i zábavu pro celou rodinu slibují na sobotní odpoledne i večer pořadatelé v Zastávce. Zahrají Rock String, Andy Minet a Arcus Rock. Příchozí se mohou těšit na soutěže pro děti i dospělé. Na místě bude ke koupi teplé i studené občerstvení.

Brno - máme tě rádi

KDY: od 2. do 30. srpna

KDE: Nová radnice, Brno



Po celý srpen mohou zájemci navštívit výstavu fotografií nazvanou "Brno - máme Tě rádi", kterou pořádá Fotoklub Univerzity třetího věku VUT Brno. Výstava se koná v Křížové chodbě Nové radnice na Dominikánském náměstí v Brně a potrvá do konce srpna. Vernisáž je naplánovaná na pondělí 2. srpna na pátou hodinu odpolední. Výstava bude k vidění ve všední dny od 10.00 do 17.00 a v sobotu od 10.00 do 14.00.

CO SE CHYSTÁ

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

KDY: pondělí 2. srpna

KDE: Biskupský dvůr Brno

ZA KOLIK: 390 korun



Divadlo Kampa přiveze na jih Moravy představení, které se divákům vryje pod kůži. Inscenace Edith Piaf: Dnes nechci spát sama mapuje životní příběh světově proslulé zpěvačky a je protkaná jejími nesmrtelnými písněmi. Na své pražské domovské scéně je od prvního uvedení v roce 2018 představení pravidelně beznadějně vyprodané a úspěch sklízí i na zájezdech po celé republice. Diváci hru uvidí v Brně v pondělí 2. srpna, a to na Biskupském dvoře. Na lednickém zámku pak bude k vidění 3. srpna.

Letní filmový maraton

KDY: od 2. do 6. srpna

KDE: Otnice, fotbalové hřiště

Otnice na Vyškovsku čeká od pondělí tradiční letní filmový maraton. V pondělí uvidí natěšení diváci českou tragikomedii Tichý společník, v úterý animovaný film Červený střevíček a sedm statečných, středa bude ve znamení české komedie Matky a následuje nový český film s Bolkem Polívkou a Evou Holubovou – Gump, pes který naučil lidi žít. Festival zakončí francouzská komedie s názvem Jak býti dobrou ženou. Začátky promítání jsou naplánované vždy od půl deváté večer.

Deczi v Ratíškovicích

KDY: úterý 3. srpna

KDE: Ratíškovice

Uznávaný jazzový trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York potěší své příznivce v regionu. Vstoupí v Ratíškovicích na Hodonínsku. Koncert si lidé užijí v úterý 3. srpna od sedmi hodin na letním parketu, v případě nepříznivého počasí ve spolkovém domě. Za vstupné v předprodeji zaplatí zájemci 300 korun, na místě pak 350 korun. Další hudebníkův koncert v Ratíškovicích se uskuteční v září.

Slovanská epopej otevírá

KDY: od soboty denně

KDE: Moravský Krumlov, zámek

Na zámek v Moravském Krumlově se do zmodernizovaných prostor v opravených sálech vrátila Slovanská epopej Alfonse Muchy. Od víkendu přivítá první návštěvníky ve zkušebním provozu a zájemci si již mohou kupovat vstupenky prostřednictvím webu. Základní vstupné je 250 korun, expozice je otevřená denně od devíti ráno, poslední vstup je v pět odpoledne.

Quennie v Mikulově

KDY: 5. srpna, 20.00

KDE: Mikulov, amfiteátr

ZA KOLIK: 1 572 korun

Do Mikulova příští čtvrtek zavítá se svou show Queen Relived kapela Queenie, jeden z nejuznávanějších revivalů legendární britské skupiny. „Diváci se mohou těšit na precizní provedení písní skupiny Queen v původních aranžích a tóninách a na tu nejlepší atmosféru, jakou zažijí pouze na živém koncertě,“ lákali pořadatelé.

U SOUSEDŮ

Prázdniny v Telči

KDY: od pátku do poloviny srpna

KDE: Telč

Devětatřicátý ročník festivalu Prázdniny v Telči začíná v pátek. „Na Vysočině návštěvníky potěší při koncertech a vystoupeních například Vlasta Redl, Bratři Ebenové, Cirk La Putyka, Druhá tráva, Radůza, Hradišťan, Karel Plíhal, Žalman a spol., Mňága a Žďorp, Tata Bojs a mnoho dalších interpretů ,“ lákali pořadatelé. V pátek na hlavní scéně vystoupí mimo jiné Iva Bittová s kapelou, v sobotu Vlasta Redl a v neděli Jiří Schmitzer a bratři Ebenové. Festival trvá do poloviny srpna.

Ztracený v Jihlavě

KDY: pátek od 16.00

KDE: Jihlava

Zábavné odpoledne pro celou rodinu zakončené koncertem. Tak nabízí pořadatelé zastávky Tour de Léto Marka Ztraceného. Jihlavská zastávka ve Vodním ráji v ulici Romana Havelky začíná ve čtyři hodiny odpoledne a nabídne řadu příležitostí k chutnému občerstvení, posezení a soutěžení jak pro dospělé návštěvníky, tak pro děti. Vstupenky jsou už v předprodeji na webu interpreta marekztraceny.cz a stojí 690 korun,

Folk v Náměšti

KDY: pátek a sobota

KDE: Náměšť nad Oslavou

Závěrečné dny má před sebou tradiční festival Folkové Prázdniny v Náměšti nad Oslavou. V pátek jsou na pořadu Flétny nad Náměští a koncert Clarinet Factory, V sobotu festival uzavře vystoupení orchestru Folkových prázdnin a koncerty Justina Adamse a Maura Duarta a formace Rumbaristas.

Břeclavsko

MKLV Festival

KDY: sobota

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 700 korun

Prázdniny a léto v Mikulově přepůlí v sobotu v tamním amfiteátru festival s názvem MKLV. Program začíná hodinu před polednem, zahrají například Poetika, Kapitán Demo, Dara Rollins a Mikoláš Josef. Pořadatelé slibují také soutěže a program pro nejmenší, nebude chybět rozmanité a chutné občerstvení, které přiveze víc než tucet oblíbených foodtrucků. Vstupné je sedm set korun.

Vinařská benátská noc

KDY: sobota, 17.00

KDE: Sedlec u Mikulova

Ve vinařském areálu u Nesytu chystají pořadatelé na sobotu už tradiční ochutnávku vín s občerstvením, v pět odpoledne pak začne benátská noc s kapelou Apollo z Lednice. Program pozdě večer uzavře ohňostroj.

Krojované hody Tvrdonice

KDY: sobota - úterý

KDE: Tvrdonice

Svoje tradiční krojované hody oslaví od soboty do úterý krojovaná chasa v Tvrdonicích na Břeclavsku. Krojované průvody po dědině vychází v sobotu ve tři odpoledne, v neděli ve tři a v pondělí v půl čtvrté. Večerní zábavy začínají vždy v devět večer. V neděli a pondělí hraje dechová hudba Zlaťulanka, v úterý zahrají Legrúti. „Výtěžek z přespolního sóla věnujeme obcím postiženým tornádem,“ uvedli pořadatelé s tím, že zvou k účasti i krojované z obcí, kde hody kvůli tornádu být nemohou.

Košt svařáků

KDY: pátek od 18.00

KDE: Brumovice

ZA KOLIK: 200 korun

Léto a prázdniny přepůlí parta nadšenců v Brumovicích na Břeclavsku koštem svařáků v chladicím návěsu u fotbalového hřiště. Od šesti hodin začne přejímka soutěžních svařáků, jejich hodnocení návštěvníky startuje o hodinu později a potrvá do deseti večer. K dobré chuti a náladě budou hrát kapely Tihle, Bulvaar, Lašar a Kožuch. Vstupné je 200 korun.

Blanensko

Festival 3 + 1

KDY: do soboty

KDE: Letovice, koupaliště

ZA KOLIK: 100 korun



Dvaadvacátý ročník Festivalu 3+1 začal již v pondělí a pokračuje až do soboty. Hlavní festivalový den, kterým je právě sobota, nabídne neformální atmosféru s hudbou, divadly a programem pro děti. Zábavné odpoledne v areálu letovického koupaliště začne o půl čtvrté představením Komediantů na káře, následuje vystoupení kapel Karel Kahovec a George & Beathovens, Ondřej Ruml, Peter Lipa Band, Jamaron a Band-a-ska. Nebudou chybět ani výtvarné dílničky pro děti. Vstupné v předprodeji je sto korun korun, na místě sto padesát korun a děti do patnácti let mají vstup zdarma.

Gulášobraní

KDY: sobota od 9.00

KDE: Blansko, zámecký park

ZA KOLIK: zdarma



Gulášobraní potěší všechny příznivce tohoto pokrmu již tuto sobotu v blanenském zámeckém parku. Zážitek to bude gurmánský i hudební, slibují pořadatelé. Akci otevře v devět hodin a celý den budou provázet kapela 4 psi. Ukulele Orchestra jako Brno zahraje světové hity v originálním podání. Soutěžní týmy přitom budou bojovat o přízeň poroty tvořenou návštěvníky. K dobrému jídlu nebudou chybět ani rozmanité druhy piva a občerstvení. Děti se také nudit nebudou. Vstup je zdarma.

Hradozámecký den a noc

KDY: sobota od 11.00

KDE: Lysice, zámek

ZA KOLIK: večer 100 korun



Velké nádvoří zámku v Lysicích ožije v sobotu zábavou pro celou rodinu. Od jedenácti hodin zde budou tvořivé a pohybové aktivity pro děti a dospělé. Návštěvníci budou moci ochutnat grilované dobroty, speciality a produkty z Kréty a nebudou chybět ani komentované prohlídky zámku. Od sedmé hodin večerní zahraje živá hudba v podání kapely Kytarová pohoda se svými rockovými peckami, nebude chybět ani After party s DJ KLIMIX. Denní vstup je zdarma, večerní program je za sto korun, děti do čtrnácti let mají vstup zdarma.

Vyškovsko

MIG21 ve Vyškově

KDY: pátek od 20.00

KDE: Vyškov, zámecká zahrada

ZA KOLIK: 590 korun

Koncert kapely MIG 21 pod širým nebem si užijí v pátek večer lidé ve Vyškově. Slavné hity Jiřího Macháčka i jeho kolegů rozezní Zámeckou zahradu. Areál bude otevřený již od šesti hodin, návštěvníci mohou posedět na přinesených dekách a užít si prázdninovou atmosféru. Vstupné je 590 korun.

Mistříňanka v Kozlanech

KDY: neděle od 14.30

KDE: Kozlany

Svátek pro příznivce dechové hudby nachystali pořadatelé v Kozlanech na Vyškovsku. V neděli tam totiž vystoupí slavná kapela Mistříňanka. Ta rozezní areál obecní zahrady od půl třetí odpoledne. Vstupné je dobrovolné a poputuje na pomoc tornádem postiženým obcím na jihu Moravy.

Znojemsko

Božické otevřené sklepy

KDY: sobota od 13.00

KDE: Božice

Tradiční den otevřených sklepů museli božičtí vinaři kvůli pandemii na jaře odložit, nyní ale v sobotu své sklepy otevřou a návštěvníky přivítají v Božicích na Znojemsku mezi jednou hodinou odpoledne a devátou večer.

Přehrady Fest

KDY: pátek a sobota

KDE: pláž, Vranovská přehrada

Loni museli pořadatelé festival Přehrady zrušit, letos nabídnou alespoň odlehčenou variantu. I tak se mohou návštěvníci vranovské pláže těšit na dva dny plné vystoupení zajímavých kapel a hudebníků. „Na festivalovém podiu se vystřídají například několikanásobný držitel Ceny Anděl a Český slavík Tomáš Klus, pop-rocková parta UDG, písničkáři Pokáč, Pekař, Voxel, Robin Mood, Pavel Čadek, Vojtaano a kapela Ready Kirken,“ pozvali pořadatelé. Vstupenky jsou v předprodeji, vstupné na jeden den stojí 490 korun, na oba dny 690. Děti do šesti let mají vstup za korunu, od šesti do dvanácti let zaplatí za oba dny 300 korun.

Šramlfest

KDY: pátek a sobota

KDE: Znojmo

Malebné prostranství ve Znojmě pod kostelem svatého Mikuláše u Karolininých sadů ožije poslední červencový pátek a sobotu již tradičním pohodovým festivalem alternativní a pouliční kultury. V pátek začne program v pět odpoledne, v sobotu o hodinu dříve. Zahrají například Toot Ensembel a MIDI lidi. Dvoudenní vstupenka stojí 500 korun.