Jižní Morava– Zřejmě jen pár týdnů budou mít návštěvníci příležitost obdivovat zámeckou zahradu v Lysicích na Blanensku. „Kvůli připravované rekonstrukci jsme původně zahradu ani neplánovali otevírat. Jelikož to byla ale první příležitost, jak letos návštěvníky přivítat, máme ji nyní otevřenou alespoň o víkendech od deseti hodin dopoledne do čtyř odpoledne,“ uvedla kastelánka Martina Rudolfová. Právě kvůli rozsáhlé obnově ale nebude zahrada zřejmě otevřená dlouho. „Jakmile skončí výběrové řízení a budeme znát dodavatele, musíme se pustit do práce. Čeká nás velká stavební a historická obnova zahrady a skleníků, která potrvá dva roky,“ upozornila kastelánka.

První letošní návštěvníci se o víkendu projdou rozlehlým skanzenem ve Strážnici. „Bude otevřený celý venkovní areál k individuálním procházkám. U některých objektů mohou návštěvníci alespoň přes dveře nahlédnout dovnitř. U každého objektu je QR kód, který umožňuje přístup k informacím přes mobilní telefon, případně si zájemci mohou koupit katalog,“ informoval ředitel Národního ústavu lidové kultury, který skanzen spravuje, Martin Šimša. Kolik návštěvníků první příležitost k prohlídce využije, bude podle jeho odhadu záležet na počasí. „Jezdívají sem cyklisté i rodiny s dětmi, jsme zvědaví, jak bude začátek sezony letos vypadat,“ uvažoval ředitel.

Třebaže expozice musí zatím zůstat zavřené, oblíbeným místem vycházek je s postupujícím jarem venkovní areál slovanského hradiště u Mikulčic. „Místní a také lidé z blízkého Hodonína sem rádi chodí. I proto doufám, že o víkendu už bude na parkovišti připravenýfood truck s občerstvením. Doporučujeme jenom dávat pozor na klíšťata, už jsou aktivní,“ upozornila vedoucí mikulčického památníku Gabriela Dresslerová.

Dvacátou turistickou sezonu zahajuje od neděle rozhledna Travičná ve Tvarožné Lhotě. Rozhledna se 177 schody bude přístupná během května vždy o víkendech a svátcích od jedné do pěti hodin odpoledne, v červnu vždy od pátku do neděle od deseti do šesti a o prázdninách ve stejném čase denně. Vstupné je dvacet korun.

Na Břeclavsku začnou s květnem tradiční víkendové jízdy historických vlaků mezi Břeclaví a Lednici. K návštěvě lednického zámeckého parku a jarně rozkvétajících zahrad bude návštěvníky od května do začátku září vozit historický motoráček Hurvínek, 22. května a 11. září přijede i parní lokomotiva Šlechtična.

Další tipy z jižní Moravy

Trhy

Trhy v Bítově

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Bítov

Za kolik: dle zakoupeného zboží

Vydat se na První farmářský trh do Bítova na Znojemsku mohou zájemci v sobotu 1. května. Na místě lidé nakoupí pečivo, ovoce, uzeniny, zmrzlinu, keramiku, šperky a spoustu dalších výrobků. Trhy začínají v deset dopoledne a prodejci se zdrží do tří hodin odpoledne. Akci pořádá Restaurace u Tesařů a Hasičský pivovar Bítov.



Farmářské trhy

Kdy: sobota od 7.30 do 11.00

Kde: Ivančice, Palackého náměstí

Zeleninu, sazenice a další výpěstky či výrobky farmářů mohou nakoupit v sobotu lidé v Ivančicích na Palackého náměstí. Prodejci se zdrží pouze dopoledne a další termín trhů je stanovený na 22. května a následně 5. června.

Pohyb venku



Prvomájový výstup

Kdy: sobota od 9.00

Kde: start Nová Lhota – Vápenky

Příznivci turistiky se mohou v sobotu zapojit do výstupu na vrchol Velké Javoriny v Bílých Karpatech s horňáckým horským vúdcem Dorkem Čermákem. Odpočinek je naplánovaný v jednu hodinu po poledni na Javorině. Sportovní akce se koná za každého počasí.



Běhej lesy

Kdy: do 22. května

Kde: různá místa na jihu Moravy

Lidé, kteří milují aktivní pohyb a není jim lhostejné životní prostředí, se mohou zapojit do akce běhej lesy. Do 22. května uběhnou libovolnou trasu ve svém okolí. Každých uběhnutých patnáct kilometrů umožní zasadit jeden strom. Nutná je registrace na nelenzelen.behejlesy.cz.

Pro děti

Stezka na Vrabčáku

Kdy: pátek a sobota, bez časového určení

Kde: Moravský Krumlov, Vrabčí hájek

Za kolik: zdarma

Patnáct čarodějnických úkolů mohou zdolat děti, které společně s rodiči dorazí na krumlovský „Vrabčák“. První zprávu objeví příchozí umístěnou na stromě hned u vchodu do areálu. Akci Stezka čarodějnice Filomény pořádá místní Domeček pro všechny soutěžící, kteří nepřestali být dětmi.

Hudba a zábava

Filharmonie Brno

Kdy: sobota od 19.00

Kde: Český rozhlas Vltava

V sobotu 1. května mohou lidé slyšet Filharmonii Brno při živém přenosu z Besedního domu. V sedm hodin večer začne na Českém rozhlase Vltava „superbrněnský“ koncert s názvem Novák 100, na kterém zazní skladby Jana Nováka, Leoše Janáčka a Ericha Wolfganga Korngolda.



Na živú notečku

Kdy: sobota od 19.00

Kde: Facebook Dům kultury Hodonín nebo Český rozhlas Brno

Hravý koncert čtyř cimbálových muzik slibuje spoustu zábavy a večer plný písniček. Písně na přání zahrají cimbálové muziky Friška z Kyjova, Harafica z Uherského Hradiště, Lašár z Velkých Pavlovic a Cimbálová muzika z Horňácka Romana Sokola. Večerem provedou Jiří Kokmotos a Jaroslav Kneisl.



Talk show MdB CLUB

Kdy: sobota od 19.00

Kde: online na www.mdb.cz

Proč sledovat: Zpříjemnit si večer díky dalšímu dílu talk show MdB CLUB mohou diváci 1. května od sedmi hodin večer. Svým příznivcům se představí Jonáš Florián s hosty Lukášem Vlčkem a Hanou Kratochvilovou. Nový díl mohou diváci sledovat na webu www.mdb.cz.



Bozako sobě

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: online na YouTube

Za kolik: zdarma

Boskovičtí improvizátoři, muzikanti a další kumštýři chystají na první květnový den další online přenos z boskovického Zámeckého skleníku. „Představíme zajímavé místní interprety. Nabídneme hudbu, divadlo, rozhovory a ledacos dalšího,“ lákali pořadatelé. Podrobnosti postupně doplní ve facebookové události Bozako sobě.

Přednášky



Hády a Růženin lom

Kdy: kdykoliv

Kde: on-line

Za kolik: zdarma

K nedávném Dni Země připravili přírodovědci Moravského zemského muzea videoprocházku po brněnské lokalitě Hády, ve které představují živou i neživou přírodu této brněnské lokality. Zájemci video najdou na YouTube kanálu muzea nebo v sekci Virtuální muzeum na webu Moravského zemského muzea.



Šachový podcast

Kdy: kdykoliv

Kde: on-line

K zatím virtuálně otevřené výstavě Šachové příběhy připravilo blanenské muzeum sérii audiopořadů, oblíbených podcastů. Dostupné jsou zatím první dva díly s rozhovory s šachovými velmistry. Odkazy najdou zájemci na facebooku muzea nebo například v aplikaci Spotify.

.

Nezapomínejme na Alzheimera

Kdy: kdykoliv

Kde: online, Facebook

Další ze série přednášek z cyklu Používej mozek nabízí na své facebookové stránce Moravská zemská knihovna. Tomáš Petrásek v ní přibližuje výsledky svého bádání o nemoci, která je nejčastější příčinu demence.



Varga o Norsku

Kdy: kdykoliv

Kde: on-line

Například přednášku Davida Vargy o výpravě na sever Norska najdou zájemci ve videotéce brněnské tréninkové kavárny Café Práh. Zakoupením vstupenky ke shlédnutí této i dalších přednášek ve videotéce podpoří kavárnu zaměstnávající lidi s duševním postižením.



Pět týdnů v Nepálu v době covidu

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: on-line kolemsveta.cz

Za kolik: od 99 korun

Seriál online přednášek virtuálního cestovatelského festivalu Kolem světa pokračuje i v květnu. Už v sobotu večer bude Eva Hronková se Štěpánem Vránou vyprávět o jarní výpravě do Nepálu. „Za pět týdnů v březnu 2021 procestovali Eva se Štěpánem poloprázdný Nepál. Prošli si trek do základního tábora pod Everestem s přechodem sedla Kongma La. Pak nasedli na Royal Enfieldy a obkroužili nejznámější nepálská místa. Uslyšíte o národním parku Chitwan, nosorožcích i slonech. O rodišti Buddhy v Lumbini, městě jezer Pokhaře i offroad dobrodružství v Mustangu,“ lákali pořadatelé. Program festivalu pak pokračuje hned v neděli, kdy rovněž od osmi večer bude při online přednášce Markéta Mandíková vyprávět o svých cestách do Kostariky.

Výstavy



Body Worlds

Kdy: od pondělí 3. května od 10.00 do 20.00

Kde: Výstaviště, Brno

Za kolik: 300 korun

Na Výstavišti v Brně bude od pondělí 3. května po dlouhém očekávání zahájená výstava Body Worlds – Cyklus života. Výstava na celotělových exponátech z evropské dílny německého vynálezce plastinace Gunthera von Hagense představí koloběh lidského života. Provoz se dle rozhodnutí vlády řídí stejnými pravidly, jako provoz nákupních center. Otevřeno bude od deseti ráno do osmi večer.



Brno v kresbě

Kdy: od soboty do 30. května

Kde: Galerie Žlutý kopec, Masarykův onkologický ústav

Kresby Martina Hodka vytvořené akvarelem nebo suchým pastelem mohou lidé obdivovat po celý květen v Galerii Žlutý kopec. Výstavu nezahájí vernisáž, ale autor bude v sobotu přítomný po celý den.



Co kvete na záhonech

Kdy: kdykoliv

Kde: www.mzm.cz

Za kolik: zdarma

Prezentaci o rostlinách, které v současné době kvetou na brněnských záhonech a zahradách, připravili botanici Moravského zemského muzea. Zájemci ji najdou v sekci Virtuální muzeum a v mohou si tam osvěžit, jak vypadají rozkvetlé ladoňky, bergenie, vřesovce i další méně známé i oblíbené jarní květy.