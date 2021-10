Místa blízká především milovníkům historie, ať už je to Slovanské hradiště v Mikulčicích nebo zámek ve Slavkově u Brna, vstupují do podzimu s víkendovými programy, které zaujmou děti i jejich odrostlejší doprovod. Pořadatelé ze slavkovského zámku letos přišli na začátku podzimní sezony s jednou novinkou. „Dýňobraní je naše již tradiční a oblíbená akce určená zejména pro děti. Letos ji poprvé doplníme o malý jarmark s regionálními produkty a zejména vínem a burčákem, aby si svoje užil také dospělý doprovod dětských návštěvníků,“ uvedla s úsměvem ředitelka slavkovského zámku Eva Oubělická. Jak dodala, slavnost měli pořadatelé připravenou už loni, ale kvůli epidemickým omezením ji museli zrušit a návštěvníky proto poprvé pozvou až tuto neděli mezi jednou a pátou hodinou odpoledne. Děti se mohou těšit na dlabání dýní, malování na obličej i malé divadelní vystoupení. Dýně bude možné zakoupit i na místě, nářadí na dlabání si děti mají přinést s sebou. Vstup na Dýňobraní ve slavkovském zámeckém parku je volný.

Tradiční program připravili na neděli také pořadatelé na slovanském hradisku u Mikulčic. „Setkání nese název Do oblak s draky a motory a jeho přesná podoba bude do jisté míry záležet na počasí a větru. V každém případě zveme v neděli mezi druhou a pátou odpoledne na hradisko děti a rodiče s domácími i zakoupenými draky. Pokud budou příznivé podmínky od čtyř hodin uvidí návštěvníci nízké přelety letadel z Areoklubu v Holíči,“ pozval Dalibor Kuda z mikulčického hradiska. O víkendu bude otevřená i expozice přibližující slavnou velkomoravskou minulost mikulčického hradiska. „Areál je také oblíbeným místem vycházek či cyklovýletů. Otevřená bude i zdejší rozhledna. Věříme proto, že nedělní odpoledne nabídne mnoho zážitku a oblohu plnou pestrobarevných draků,“ dodal Kuda. Vstup na venkovní program je volný, do expozice je vstupné sto korun.

DALŠÍ TIPY

Pro gurmány

Slavnosti dobrého jídla a pití

KDY: do soboty

KDE: Brno, náměstí Svobody



Až do soboty se mohou lidé na náměstí Svobody v Brně zastavit u stánků s rozmanitými dobrotami při letošních Slavnostech dobrého jídla a pití. Pořadatelé připravili i program pro děti. Nedaleký Zelný trh pak láká milovníky originálních piv na Minifestivalu malých pivovarů, který potrvá od pátku do neděle.

Zelňačkafest

KDY: sobota od 9.00

KDE: Charvátská Nová Ves

Své kuchařské umění vyzkouší v sobotu v Cykloterase Bažina u Charátské Nové Vsi účastníci prvního ročníku Zelňačkafestu. Kuchaři se dají do práce už v devět hodin ráno a před polednem už možná bude návštěvníkům stačit jít k restauraci přímo za nosem. Právě v poledne mohou začít zájemci i ochutnávat navařené polévky. Ve čtyři odpoledne pořadatelé vyhlásí výsledky. K dobré chuti, náladě i tanci bude hrát kapela Apollo.

Gulášfest v Nikolčicích

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nikolčice

Před kulturním domem v Nikolčicích na Břeclavsku budou v sobotu vonět guláše. Sraz registrovaných účastníků a případná registrace dalších začne už v půl deváté dopoledne. Od devíti do jedné budou všichni soutěžící pracovat na těch nejoriginálnějších a nejchutnějších guláších. Pořadatelé upozorňují soutěžící, že si musí přinést vlastní kotlík, stánek i ingredience. Od dvou hodin hraje kapela Mrak, v půl třetí vyhlásí pořadatelé vítěze.

Za vínem a burčákem

Přivítání mladých vín a moštů

KDY: sobota od 11.00

KDE: Archlebov



Archlebovské Vinařství Spielberg pořádá v sobotu akci nazvanou Přivítání mladých vín a moštů. Pro příznivce vína bude po celý den k dostání burčák, mošty i mladá vína z roku 2020. Občerstvení pak nabídne lahůdky z grilu. Akce, kterou podporuje Vinařský fond, startuje v jedenáct hodin.

Petrovické vinobraní

KDY: sobota od 20.00

KDE: Petrovice

ZA KOLIK: 120 korun



Večer s burčákem z Tramínu červeného a za doprovodu hudební skupiny Fantazie si mohou užít návštěvníci v Petrovicích na Moravskokrumlovsku. Akci pořádají místní zahrádkáři v kulturním domě.

Pro nadšence

Vojenská technika na Výstavišti

KDY: do pátku

KDE: Brno, Výstaviště



Ještě do pátku se koná na brněnském Výstavišti IDET, Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Současně se konají také veletrhy ISET a PYROS. Jedním z vystavovatelů je i Armáda České republiky. Z moderní techniky bude možno vidět osobní terénní automobily. Představí se také moderní protiletadlové raketové komplety nebo nová kolová bojová vozidla Pandur. Část expozice je věnovaná kybernetické bezpečnosti a také nasazení armády v boji proti pandemii Covidu-19.

Chovatelská výstava

KDY: sobota od 13.00 a neděle od 8.00

KDE: Kuřim

Ve svém areálu v Otevřené ulici v Kuřimi nabídnou o víkendu tamní chovatelé výstavu králíků, holubů a drůbeže s regionální účastí. Pořadatelé slibují příchozím i chutné občerstvení a tombolu. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Zážitková pivní degustace

KDY: pátek od 18.00

KDE: Blansko

ZA KOLIK: 170 korun



Pro příznivce piva bude na blanenském zámku k vidění výstava O pivu a zhruba hodinový program zahrnující prohlídku výstavy, degustaci a pivní kvíz. K dispozici bude kurátor výstavy Jakub Pernes a sládek Bořivoj Bartoněk, kteří návštěvníky zasvětí do historie vaření piva. Představí také různé druhy piv a rozdíly v jejich přípravě. Akce začíná v šest hodin a stojí 170 korun. Kdo přijde dříve, může navštívit sklepní výstavu, která bude otevřená ještě do šesti hodin.

Divadla, koncerty, festivaly

Galuškovo Slovácko

KDY: neděle od 18.00

KDE: Tvarožná Lhota

ZA KOLIK: 70 korun



Nedělní večer bude ve Tvarožné Lhotě patřit divadlu. Diváky pobaví klasika Zdeňka Galušky, Slovácko sa nesúdí, a to v podání Divadla Hluk. Na návštěvníky čekají dva díly Škrk do rži, kterého se ujmou děti z dramaťáčku při Základní škole v Hluku a Hlt za tři grajcary. Ten představí ochotnický soubor Bumbác z Hluku. Začátek je v šest hodin.

Festival Kolotoč

KDY: od pátku

KDE: Blansko, divadlo Kolárka



Až do neděle pokračuje v blanenské Kolárce multižánrový festival Kolotoč. V pátek bude k vidění od půl šesté Serenáda na nás, následují Spací vady o půl osmé. Sobota bude patřit představením Propadání a Hermés Karel. Festival uzavře v neděli o půl jedenácté dopoledne pohádka Barbucha, která potěší zejména dětské diváky. Představení se konají v divadle v Kollárově 8 v Blansku.

Ochotnický festival

KDY: od neděle

KDE: Bučovice

V neděli začne v Bučovicích Ochotnický festival Miroslava Doležala. Potrvá až do 16. října. Nabídne sedm představení, lidé se mohou těšit na Bučovické Výtečníky a jejich Akci starožitnost. Představí se také DS Slavkov u Brna a hra Když hrdličky cukrovaly, D.A.V.A Rousínov a Zbojníkz Hané. Pozvání přijalii hosté z Nové Říše nebo Bílovic nad Svitavou. Vstupenky jsou ke koupi na informačním středisku v Bučovicích. Program je na webu Bučovic nebo sociálních sítích festivalu.

Luboš Pospíšil

KDY: neděle od 19.00

KDE: Hodonín



Na 5P Luboše Pospíšila se mohou těšit posluchači ve Veselí nad Moravou. Tento matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete, vystoupí v sobotu od osmi hodin v Kafé v kině. Protagonistův tenor doprovodí kapela 5P v čele s Ondřejem Fenclem, kytaristou Mirkem Linhartem, bubeníkem Jakubem Nývltem, baskytaristou Martinem Štecem a perkusistou Michalem Hnátkem. Vstupné vyjde na 280 korun.

Lednicko-valtický hudební festival

KDY: sobota od 19.00

KDE: Lednice a Břeclav-Poštorná

Dalšími koncerty pokračuje o víkendu Lednicko-valtický hudební festival věnovaný letos dílu Antonia Vivaldiho. V sobotu v sedm večer v lednickém kostele svatého Jakuba od sedmi večer vystoupí francouzská konstaaltistka Delphine Galou a italský soubor Accademia Bizantina. Zazní mimo jiné Vivaldiho Stabat Marer. V neděli v pět odpoledne vystoupí sopranistka Patricia Janečková a Collegium Marianum v kostel v Poštorné.

Hody

Ratíškovické hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Ratíškovice



Besedou s cimbálovou muzikou Kapric odstartují letošní Krojované hody v Ratíškovicích. V sobotu je připravené tradiční stavění máje u Spolkového domu a od osmi hodin večer i taneční zábava. Krojovaní se sejdou v neděli o půl druhé a o půl hodiny později začne v kostele svatého Cyrila a Metoděje mše svatá. Krojovaný průvod, který projde obcí pro povolení hodů, vyjde ve tři hodiny. Večer pak bude patřit taneční krojové zábavě s dechovou hudbou Veselá muzika z Ratíškovic.

Dubňanské hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Dubňany

Krojované hody chystají také Dubňany. Program začne v sobotu ve tři hodiny stavením máje u kulturního domu a bude pokračovat v šest hodin besedou u cimbálu. Vystoupí cimbálová muzika Friška. Nedělní dopoledne pak bude patřit Slavnostní mši svaté v kostele svatého Josefa. Krojovaní se sejdou ve dvě hodiny před domem kultury a o půl hodiny později se vydají do průvodu. K tanci a poslechu pak zahraje dechová hudba Vracovjáci.

Metal Hody

KDY: sobota od 19.00

KDE: Veselí nad Moravou



Po roční pauze se ve Veselí nad Moravou uskuteční další ročník akce Metal Hody. Na Metal hodech se mohou návštěvníci těšit na kapely jako Dark Gamballe, Shaark, Crouch, Nahum, Fatality a Soul Wild Aeon. Pořadatelé slibují vydatnou nálož tvrdé muziky. Metal hody startují v sedm hodin večer ve veselském Domě kultury. Vstupné je dvě stě korun.

Řemesla

Kurs tradičního dláždění

KDY: sobota od 10.00

KDE: Mikulov

Přiložit ruku k dílu a přitom se něco nového naučit mohou v sobotu nadšenci v Mikulově. Tamní Okrašlovací spolek pokračuje v obnově zahrady u kostela svatého Václava. V sobotu zve na podzimní setkání spojené s brigádou. „Dláždit vápencovým kamenem dle historických postupů, účastníky naučí zkušení lektoři Miroslav Horník a Daniea Šufan,“ pozvali pořadatelé. Brigádníci pomohou i s výsadbou trvalek, zakládáním trávníků, srovnáním terénů, hrabáním, přesazováním a čištěním stávající dlažby.

Pro děti

Ivančické dýňování

KDY: sobota od 15.00

KDE: Ivančice



Zapojit se do soutěže o nejhezčí zapálenou dýni mohou zejména rodiny s dětmi v Ivančicích na Brněnsku. Každá soutěžní dýně musí hořet od soboty do čtvrtka mezi pátou odpoledne a devátou večer. Dýně budou účastníci nosit před budovu Památníku Alfonse Muchy. Kdo má raději společné tvoření, může si dýně vydlabat a vyřezat společně v sobotu od tří hodin odpoledne. Hlasovat v soutěži může každý, kdo vodí hlas do připravené schránky.

Drakiáda v Rosicích

KDY: sobota od 15.00

KDE: Rosice

Pohodové odpoledne plánují pořadatelé z rosického střediska volného času. Drakiáda se koná v sobotu ve tři hodiny odpoledne u Kaple Nejsvětější Trojice. Pořadatelé slibují, že dojde i na opékání špekáčků, diskotéku pro nejmenší a venkovní kino.

Podzimní dvoreček

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jaroslavice



Spolek jaroslavických maminek Jarmínek připravil na neděli tvořivé setkání pro děti i jejich rodiče. Koná se v areálu vinného sklepa u Mühlberegerů v Jaroslavicích na Znojemsku. Setkání začne ve tři hodiny odpoledne a děti si mohou vyzkoušet výrobu dýňových dekorací, podzimního věnce nebo se zapojit do tvořivých dílniček pro podzimní krasotinky, malování podzimními barvami nebo přípravu podzimních cupcakes. Připraveno bude chutné občerstvení i několik tvořivých soutěží.

Umění a výstavy

Plastika Velšovského

KDY: pátek od 17.30

KDE: Znojmo, před Galerií a Prostor

Plastiku inspirovanou telefonní budkou odhalí v pátek v půl šesté odpoledne organizátoři před Galerií a Prostorem na rohu náměstí Republiky ve Znojmě. Plastiku předního českého výtvarníka a designéra inspirovala telefonní budka, která na prostranství stávala, než ji telekomunikační společnost zrušila pro malý zájem zákazníků o volání z ní.

Vítej, nevěsto má milá

KDY: sobota od 10.00, neděle od 13.00, všední dny středa až pátek

KDE: Šlapanice

ZA KOLIK: 40 korun



Nová výstava věnovaná tématu svatby „Vítej, nevěsto milá… Svatební šaty města i venkova“ je nyní k vidění v Muzeu ve Šlapanicích. Výstava vás provede proměnami svatební módy během uplynulého století i tradičním oděvem nevěsty ze Šlapanic. Vystavené svatební šaty představují jedinečný doklad vývoje módy během posledních téměř sta let. Výstava je přístupná do 9. ledna 2022. Otevřeno je od středy do pátku od jedné do šesti. V sobotu pak od deseti do půl jedné a v neděli od jedné do šesti. Základní vstupné je 40 korun.

Výstava Energie a civilizace

KDY: do 17. října

KDE: Vlněna Office Park, Brno

ZA KOLIK: zdarma



Udržitelná budoucnost – téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem Energie a civilizace. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. Výstava potrvá do 17. října. K vidění je na střeše Vlněna Office Parku zdarma.

Slavnosti a jarmarky

Drnovické jablkobraní

KDY: sobota od 13.30

KDE: Drnovice



Sobotní odpoledne bude v Drnovicích na Blanensku patřit Jablkobraní. Na pódiu se představí se svou kuchařskou show Markéta Hrubešová. Vystoupí i děti z kroužku cvicsnami.cz s hity z muzikálu Děti ráje. Mateřská školka připravila na Jablkobraní Den otevřených dveří se soutěží o nejlepší jarmark či calvados. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na stavbu dětského hospice Dům pro Julii.

Africké trhy

KDY: neděle od 9.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: dle zakoupeného zboží



Příležitost nakoupit čerstvé exotické ovoce budou mít v neděli návštěvníci Afrického trhu v Boskovicích. Na stáncích na Růžovém náměstí pořadatelé nabídnou čerstvé i sušené ovoce z Afriky, koření ze Zanzibaru, i kvalitní čaje, džemy a další pochutiny.

Vzpomínková akce

Večer sokolských světel

KDY: pátek od 18.00

KDE: Židlochovice



Připomenout si hrdiny, kteří za druhé světové války položili život, mohou lidé v Židlochovicích při Večeru sokolských světel. Sraz účastníků je v pátek v šest hodin v podvečer u sokolovny. Odtud pak všichni vyrazí k řece, kde společně pošlou po vodě lodičky se svíčkami. Lodičky si lidé mají přinést již vyrobené z domu.