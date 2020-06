Hladinu jihomoravských přehrad a řek rozčeří lodě s výletníky na palubě. Poslední květnový víkend v Brně či Hodoníně zahájí plavební sezonu. Zatímco Hodonínští si odemčení akci užijí s doprovodným programem, v Brně letos o slavnostní událost lidé přijdou. Na lodích se už ale svezou dle běžného jízdního řádu. Přečtěte si tipy Deníku na výlet z celého kraje.

Víkend láká do lodí, za historií či památnou oskoruší | Foto: zdroj: Přístaviště U jezu Hodonín

Zatočit si kormidlem nebo se opřít do vesel mohou o víkendu konečně vodomilové v Hodoníně. V neděli se tam na řece Moravě uskuteční Oficiální zahájení plavební sezóny. V areálu Přístaviště U jezu začíná v jednu hodinu po obědě. „Tradiční Odemykání řeky pořádáme běžně prvního května, ale letos jsme to museli udělat jen komorně. Chceme to nyní lidem vynahradit,“ pozvala za pořadatele Andrea Řičicová.